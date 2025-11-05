পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে গৰিমা গাৰ্গ: হাস্পতালত ভৰ্তি
ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ কালি নিশা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 3:34 PM IST
গুৱাহাটী : পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে গৰিমা গাৰ্গ । মঙলবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক । যথেষ্ঠ মানসিক উদ্বেগজনিত কাৰণত অসুস্থ হৈ পৰিছে গৰিমা গাৰ্গ । চিকিৎসকৰ মতে, সম্প্ৰতি গৰিমাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ যদিও বৰ্তমানেও হাস্পতালতে আছে তেওঁ ৷
হাস্পতালত গৰিমাৰ সৈতে আছে জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰ ৷ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষই আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৷ হাস্পতালখনৰ ফেচিলিটী ডাইৰেক্টৰ পৰাগ দত্তই কয়, "কালি নিশা ১০ মান বজাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক । তেওঁ কিছু দুৰ্বল হৈ আছে আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈছে । এতিয়া কিছু সুস্থ, কেতিয়া ৰিলিজ দিব পৰা যাব, এতিয়াই ক’ব নোৱাৰিম । সকলো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত, পৰীক্ষাৰ ৰিপ’ৰ্ট অহাৰ পাছত তেওঁক ৰিলিজ দিয়া হ’ব । তেজৰ পৰীক্ষা, আলট্ৰাছাউণ্ড, ইক' আদিৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । সেইসমূহ ৰিপ'ৰ্ট আহিলে ৰিলিজ দিয়াৰ কথা আমি ক’ব পাৰিম ।”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “মানসিক চাপত পৰাৰ ফলতো তেওঁ অসুস্থ হ’ব পাৰে । চিকিৎসালয়খনৰ মেডিচিন বিভাগৰ চিকিৎসক ব্ৰজেন লহকৰে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে । খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই । খোৱা-বোৱা ভালদৰে কৰিব লাগিব আৰু তেওঁক অলপ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন ।"
উল্লেখ্য যে, অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগৰ পাছৰে পৰা বিভিন্ন সময়ত মাজে মাজে অসুস্থ হৈ আহিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিগত ৪৮ টা দিনে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে নিশা টোপনি মাৰিব পৰা নাই ভালকৈ । প্ৰতি মুহূৰ্তত স্বামী জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনাই আমনি কৰি আছে তেওঁক । বাৰে বাৰে অসুস্থ হৈ পৰিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।
লগতে পঢ়ক : টীম ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ সৈতে বুকুত সাহস বান্ধি ছবিগৃহত জুবিন পত্নী গৰিমা