জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত

জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত
জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে পুনৰ ৰাজপথত ‘সুৰ বাহিনী’: বানপীড়িতৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে সাহায্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 6:09 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে 'সুৰ বাহিনী'। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাজসেৱাৰ আদৰ্শক বুকুত বান্ধি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু বন্ধুবৰ্গই একেলগে মিলি আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে ৰাজপথত গীত-মাত পৰিৱেশন কৰি বানপীড়িতসকলৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ কৰে ।
বানপীড়িতৰ সহায়ৰ বাবে ৰাজপথত 'সুৰ বাহিনী'
জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু প্ৰাণৰ শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সমাজসেৱাৰ আদৰ্শক সাৰোগত কৰি গুৱাহাটীৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে 'সুৰ বাহিনী'।
জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গই বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে সাহায্য বিচাৰি এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অসমৰ বানাক্ৰান্তসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেইবাটাও সংগঠনে একেলগে হাত মিলাইছে ।
'চলচ্চিত্ৰ সমাজ অসম', 'কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্বন', 'গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ানছ এছ’চিয়েশ্বন', 'জুবিন ফেন ক্লাব' আৰু 'এছ’চিয়েশ্বন অফ হেল্থকেয়াৰ প্ৰভাইডাৰ্ছ ইণ্ডিয়া' (AHPI NE1 Chapter)ৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এই জনসংযোগ যাত্ৰা উলিওৱা হয় । গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সাহায্য সংগ্ৰহ যাত্ৰাৰ উলুবাৰীত সামৰণি পৰে ।
জনসংযোগ যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ মন্তব্য, "শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শক বুকুত বান্ধি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছোঁ । এই যাত্ৰাত আমি ৰাইজৰ পৰা বহুত ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ । প্ৰতিজন ব্যক্তিয়েই বিপদে-আপদে আৰ্তজনৰ কাষত থিয় হ’বলৈ বিচাৰিছে আৰু নিজৰ সাধ্যানুসৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত 'কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্বন' আৰু 'জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবে' মিলি আমি ৫ দিনীয়া এটা সাহায্য শিবিৰ পাতিছিলোঁ । সেই সময়ত বানাক্ৰান্ত লোকসকলক খাদ্য, খোৱা পানী আৰু দৰৱৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল আৰু আমি ইতিমধ্যে সেই সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰি আহিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে যোগ দি কয়, "এইবাৰ আমি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বানপীড়িত অঞ্চললৈ যাম । এই যাত্ৰাত কেইবাটাও সংস্থা একগোট হৈছে । বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে যিবোৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন, এইবাৰ আমি সেইসমূহ লৈ যাম । আমাৰ সৈতে এটা অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলো যাব । আগন্তুক ৮ তাৰিখে আমি উজনি অসমলৈ ৰাওনা হ’ম । তাৰ পিছত ৯ তাৰিখৰ পৰা ১১ তাৰিখলৈ দুটাকৈ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে আৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰিম । আজি মানুহৰ বিপদৰ সময়ত আন মানুহ ওলাই আহিছে, সকলো একত্ৰিত হৈছে । আমাৰ অসমখন সদায় এনেদৰেই একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থাকক, মই তাকেই কামনা কৰোঁ ।"
বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "বানপানীয়ে আমাৰ মানুহখিনিক যিদৰে জুৰুলা কৰিছে, সেইয়া এতিয়া নিশ্চয় চৰকাৰেও অনুভৱ কৰিছে । অসমৰ বানপানীক যদি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়, তেন্তে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব । গতিকে এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে এটা উচিত ব্যৱস্থা লোৱাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে ।"
সুৰ বাহিনী আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰ সন্দৰ্ভত সহযোগী ৰাজা বৰুৱাৰ মন্তব্য, "৭০ ৰ দশকত প্ৰাণৰ শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাই 'সুৰ বাহিনী'ৰ আৰম্ভণি কৰিছিল । সেই সময়ছোৱা আমি নিজ চকুৰে দেখা নাছিলোঁ । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন গাৰ্গে যেতিয়াৰে পৰা এই যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে, আমি তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ লগত আছোঁ ।
তেওঁ লগতে কয়, "২০০৪-০৫ চনৰ পৰাই কেৱল বানপানী বুলিয়েই নহয়, অসমৰ যিকোনো সমস্যাৰ সময়তে জুবিন গাৰ্গ সদায় ৰাইজৰ মাজত জপিয়াই পৰিছিল । এতিয়াও যদি তেওঁ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিলহেঁতেন, তেন্তে বহুত সোনকালে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত সোমাই পৰিলহেঁতেন । আমি সকলোৱে কেৱল তেওঁৰ সেই পবিত্ৰ আদৰ্শকে আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত অনুৰাগীৰ ভিৰ; গীত-মাতেৰে বানাক্ৰান্তলৈ সাহায্য সংগ্ৰহ