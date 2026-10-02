গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত ইতিহাস জানিবলৈ চাওক এইকেইখন চিনেমা

গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনটোত ইতিহাস জানিবলৈ চাওক এইকেইখন চিনেমা
গান্ধী জয়ন্তীত দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীগৰাকীক ৷ বিশেষ দিনটোত তেওঁৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ গান্ধীৰ জীৱনক সামৰি নিৰ্মাণ কৰা কেইখনমান চিনেমা চাব পাৰে-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 11:41 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় কেলেণ্ডাৰত ২ অক্টোবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰিখ । তাৰিখটো ৰঙা ৰঙেৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধৰ কথা বুজায় । কিয়? কাৰণ আজি মহাত্মা গান্ধী হিচাপে পৰিচিত মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধীৰ জন্মদিন ।
ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তেওঁক মহাত্মা নামটো দিছিল । দেশৰ স্বাধীনতা লাভৰ বাবে তেওঁৰ কৰ্ম পৰিকল্পনা, জাতিৰ সকলো জ্বলন্ত প্ৰত্যাহ্বান বুজাৰ ক্ষমতা, দুখীয়া আৰু আৰ্তজনৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল মনোভাৱ – আচলতে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতিটো দিশৰেই বিশেষ গুৰুত্ব আছে । সৰল জীৱন-যাপন আৰু উচ্চ চিন্তাধাৰা – এই প্ৰবাদেই তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ সৰ্বোত্তম সংজ্ঞা ।
আচলতে তেওঁৰ কৃতিত্ব সকলোধৰণৰ প্ৰশংসাৰ উৰ্ধত আছিল আৰু সেইবাবেই আজিলৈকে মানুহে গান্ধী জী বুলি ক’লেই শিৰনত কৰে । গান্ধীজী – মহান আত্মাৰ জীৱনৰ আধাৰত কেইখনমান চিনেমাৰ কথা আগবঢ়ালো-
দ্য মেকিং অফ মহাত্মা (১৯৯৬)
এই ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল শ্যাম বেনেগাল, ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যৌথ উদ্যোগত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই চিনেমাখনে গান্ধীজীৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ২১ বছৰীয়া জীৱন উপস্থাপন কৰে । সেই সময়ছোৱাতে বাপুৱে বৰ্ণ বৈষম্যৰ দৰে জটিল বিষয় এটাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ অহিংসা নীতি গ্ৰহণ কৰিছিল । এই চিনেমাখনৰ প্ৰেৰণা হৈছে ফাতিমা মীৰে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ – The Apprenticeship of a Mahatma। গতিকে যদি আপুনি মহাত্মা গান্ধীক দ কৈ জানিব বিচাৰে তেন্তে এই চিনেমাখন চাব পাৰে ।
মেইনে গান্ধী কো নেহি মাৰা (২০০৫)
এইখন এখন মনস্তাত্ত্বিক চিনেমা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মহান মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ ওপৰত আধাৰিত নহয় । ২০০৫ চনত মুক্তি পোৱা এই চিনেমাখন জাহ্নু বৰুৱাই পৰিচালনা কৰিছিল । অনুপম খেৰে এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত হিন্দী অধ্যাপকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যিয়ে কেনেবাকৈ বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে তেওঁহে গান্ধীক হত্যা কৰিছিল, নাথুৰাম গডছেই নহয় । এই চিন্তা তেওঁৰ শৈশৱক জোকাৰি যোৱা এটা ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । এই ছবিখনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমালোচকৰ পৰা যথেষ্ট সমালোচনা লাভ কৰিছিল ।
লগে ৰহো মুন্নাভাই (২০০৬)
২০০৬ চনৰ এই হিট ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল ৰাজকুমাৰ হিৰাণী । মহাত্মা গান্ধীৰ নীতি আৰু মতাদৰ্শ আছিল এই ছবিখনৰ প্ৰধান উপাদান । আমাৰ মাজৰ কিছুমানে গান্ধীজীৰ ‘অহিংসা’ দৃষ্টিভংগী আজিৰ সময়ত অতিৰিক্ত বুলি ভাবে । কিন্তু এই চিনেমাখনে দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ সহজ উপায়- অহিংসা নীতিৰ প্ৰতি এক নতুন দায়িত্ববোধ জগাই তুলিছিল । চিনেমাখনৰ এটা দৃশ্যত গান্ধীজীয়ে কৈছে, “মোৰ ফটোবোৰ দেৱালত নাৰাখিবা, কেৱল হৃদয়ত ৰাখিবা”। এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰজন্মৰ বাবে হয়তো তেওঁ মাত্ৰ এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যাৰ বীৰত্ব ইতিহাসৰ কিতাপত সৰ্বোত্তমভাৱে চিত্ৰিত কৰা হৈছে । কিন্তু তেওঁৰ মতাদৰ্শ আৰু শিক্ষাই এতিয়াও প্ৰাসংগিকতা বজাই ৰাখিছে আৰু ই মানুহৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে ।
গান্ধী মাই ফাডাৰ (২০০৭)
এই চিনেমাখনত মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধীৰ শক্তি আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামৰ বিষয়ে উপস্থাপন কৰা হৈছিল যদিও ছবিখনত বিশেষকৈ পুত্ৰৰ সৈতে গান্ধীৰ কঠিন সম্পৰ্কৰ বিষয়েহে বেছিকৈ দেখুওৱা হৈছিল । এই চিনেমাখনৰ পৰিচালক আছিল ফিৰোজ আব্বাছ খান । গতিকে, যদি আপুনি জানিব বিচাৰে যে গান্ধী তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কেনে আছিল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ সৈতে তেওঁৰ সমীকৰণ কেনে আছিল – তেন্তে এই চিনেমাখন আপোনাৰ বাবে ।
গান্ধী (১৯৮২)
ৰিচাৰ্ড এটেনব’ৰ’ৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ছবিখনত মহাত্মা গান্ধীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বেন কিংছলীয়ে । জীৱনীমূলক ছবিখনত গান্ধীৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা বছৰবোৰৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়ালৈকে আৰু ১৯৪৮ চনত তেওঁৰ হত্যা কৰা যাত্ৰালৈকে অন্বেষণ কৰা হৈছে । চিনেমাখনে শ্ৰেষ্ঠ ছবি, শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাকে ধৰি আঠটা অকাডেমী বঁটা লাভ কৰে ।
ফ্ৰীডম এট মিডনাইট (২০২৪–২০২৬)
ঐতিহাসিক ছবি ফ্ৰীডম এট মিডনাইটত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্তিম পৰ্যায়, বিভাজন আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । চিৰাগ ভোহৰাই গান্ধীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । এই ধাৰাবাহিকখনত বিভাজনৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিস্থিতি আৰু গান্ধীৰ হত্যাৰ আগৰ পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়েও অন্বেষণ কৰা হৈছে ।
হে ৰাম (২০০০)
কমল হাছানৰ অভিনয় আৰু পৰিচালনাত হে ৰাম ছবিখন বিভাজন যুগৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ পটভূমিত নিৰ্মিত । ছবিখনে প্ৰতিশোধ, সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা আৰু মুক্তিৰ সন্ধান কৰে ৷ ইয়াত গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ড আখ্যানটোৰ এটা কেন্দ্ৰীয় উপাদান । নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে গান্ধীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : তিনিটা দশকৰো অধিক কালজুৰি কেৱল হাঁহিকেই বিলাই ফুৰা মানুহজনক জানো আহক