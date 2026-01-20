ETV Bharat / entertainment

প্ৰথমবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ বিহীন গানৰ দিন, বৰপেটাত সংগীতানুষ্ঠান

গুৱাহাটীৰ বাহিৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হৈছে গানৰ দিন । ৰক্তদান শিবিৰত ৰক্তদান কৰিলে সংগীত শিল্পী দিগনত ভাৰতীয়ে ।

বাহিৰত বৰপেটাত 'গানৰ দিন' উদযাপন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 20, 2026 at 9:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: বৰপেটাত গানৰ দিন উদযাপন । যিগৰাকী সংগীতজ্ঞই নিজৰ সৃষ্টিৰে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মক অনুপ্রাণিত কৰি আহিছে, সেইগৰাকী শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীৰ সাংগীতিক জীৱন উদযাপনৰ বিনম্র প্রয়াসেৰে প্ৰতিবছৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত গানৰ দিন এইবেলি বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হৈছে ।

দিগন্ত ভাৰতীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উদযাপন কৰা গানৰ দিন উপলক্ষে মঙলবাৰে ৰক্তদান শিবিৰ, সংগীত প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ।

বাহিৰত বৰপেটাত 'গানৰ দিন' উদযাপন (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰালত অনুস্থিত গানৰ দিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ৰক্তদান শিবিৰত দিগন্ত ভাৰতীৰ লগতে কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট শিল্পী, বৰপেটাৰ কেবাগৰাকীও সাংবাদিক, সমাজকৰ্মীয়ে ৰক্তদান কৰে । ইপিনে গানৰ দিন উপলক্ষে ৰাজ্যিক ভিত্তিত ভূপেন হাজৰিকা আৰু দিগন্ত ভাৰতী-জুবিন গাৰ্গ যুটিৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লয় ।

গানৰ দিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰকসকল (ETV Bharat Assam)

নিশাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত দিগন্ত ভাৰতী, ভাস্বতী ভাৰতী, প্ৰিয়ংকা ভৰালী, নীল আকাশ, দীক্ষু আদিয়ে অংগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

কুলধৰ শইকীয়া, ভাস্বতী ভাৰতী আৰু দেৱজিৎ মজুমদাৰ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গ জড়িত হৈ থকা গানৰ দিনৰ অনুষ্ঠানত এই প্ৰথমবাৰ জুবিন গাৰ্গ অবিহনে দিগন্ত ভাৰতীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি গানৰ দিনৰ উদযাপন কৰা হৈছে ।

গানৰ দিন অনুষ্ঠানত দিগন্ত ভাৰতী (ETV Bharat Assam)

গানৰ দিন সম্পৰ্কে দিগন্ত ভাৰতীয়ে কয়, "সাধাৰণতে গানৰ দিন গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হয় ৷ এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰপেটাত পতা হৈছে ৷ গানৰ দিনৰ উদ্দেশ্য হ'ল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত ভাল শ্ৰোতা দৰ্শকৰ সৃষ্টি কৰা ৷ শ্ৰোতা দৰ্শক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী হ'ব সেইখিনিৰ গুণগত মানদণ্ড থাকে । সেইক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ঠ চকু দিব লগা হয় ৷ এই বস্তুখিনিয়ে নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিব, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ জৰিয়তে গোটেই আমাৰ সামগ্ৰিক অসমীয়া সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৷"

ৰক্তদান কৰিলে সংগীত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীয়ে (ETV Bharat Assam)

