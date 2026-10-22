ডালেৰ মেহেন্দীলৈ সমৰ্থন জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ FWICEৰ
ফেডাৰেশ্বন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চিনে এম্প্লয়িজ (FWICE)-এ বিতৰ্কৰ মাজতে সমৰ্থন জনাই কয়, তেওঁলোকে ভালদৰেই জানে যে ডালেৰ মেহেন্দী সুৰা সেৱন কৰা ব্যক্তি নহয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : মদ্যপান কৰি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উঠা বিতৰ্কৰ মাজতে ডালেৰ মেহেন্দীলৈ সমৰ্থন জনাইছে ফেডাৰেশ্বন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চিনে এম্প্লয়িজে ৷ এফ ডব্লিউ আই চি ইয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীলৈ চিঠি লিখে ৷ চিঠিত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে, "সকলোৰে জ্ঞাত যে, ডালেৰ মেহেন্দীয়ে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিছুমান বিশেষ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ এটা ডাঙৰ অস্ত্ৰোপচাৰো হয়, য’ৰ পৰা তেওঁ লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে ।"
তেওঁলোকে লিখিছে, "যদিও আমি ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানসমূহ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ, তথাপিও এনেকুৱা ঘটনা চকুত পৰিলে সংবেদনশীলতা আৰু বিবেচনাৰ সৈতেহে মোকাবিলা কৰিব লাগে, ৰাজহুৱাভাৱে ধমক দি নহয় ।"
"এইধৰণৰ পৰিস্থিতিত এগৰাকী শিল্পীৰ অৱস্থা সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে সংযম বজাই ৰখাটো বিশেষভাৱে জৰুৰী । এজন শিল্পীৰ মংগলৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো চিন্তাক দয়া আৰু পেছাদাৰিত্বৰে সমাধান কৰিব লাগে", তেওঁলোকে লগতে কয় ।
পত্ৰখনে দেশৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ এগৰাকী শিল্পীৰ অৱদানৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । "শ্ৰী ডালেৰ মেহন্দী ভাৰতীয় সংগীতৰ এক উদযাপিত নাম, যাৰ গীত আৰু গায়কীয়ে তেওঁক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাপক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে । এনে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ শিল্পীক ৰাজহুৱাভাৱে অপমান কৰা এটা কাণ্ডই সমগ্ৰ মনোৰঞ্জন জগতখনক গভীৰভাৱে দুখ দিছে ।"
পত্ৰখনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে, শিল্পীসকলক সন্মান বা পৰিস্থিতি নিৰ্বিশেষে ন্যায্য আৰু পেছাদাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । ইয়াত কোৱা হৈছে যে, জনপ্ৰতিনিধি আৰু অনুষ্ঠান আয়োজকৰ দায়িত্ব এয়াই যে, কোনো শিল্পীৰ স্বাস্থ্য বা কৰ্মক্ষমতাৰ সন্দৰ্ভত যিকোনো উদ্বেগ যাতে তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ শিল্পীৰ সৈতে লেনদেন কৰাৰ সময়ত কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অধিক সংবেদনশীলতাৰ অনুৰোধ জনায় তেওঁলোকে ।
পত্ৰখনৰ সামৰণিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, এফ ডব্লিউ আই চি ইয়ে সদায় শ্ৰমিক আৰু শিল্পীৰ কল্যাণ, পেছাদাৰী অধিকাৰ আৰু ন্যায্য ব্যৱহাৰৰ পক্ষত থিয় দিছে ।
উল্লেখ্য যে, ১৮ অক্টোবৰত উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰী জিলাৰ কুঞ্জাপুৰী মেলাত ডালেৰ মেহেন্দীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছিল । এই মেলা নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ অংশ আৰু ইয়াক এক উল্লেখনীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিচাপে গণ্য কৰা হয় । পৰিবেশনৰ সময়ত উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধানসভাৰ (বিধায়ক) সদস্য সুবোধ উনিয়ালে মঞ্চত উঠি গায়কগৰাকীক গান গোৱাত বাধা দি দৰ্শকৰ সন্মুখত তিৰস্কাৰ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
ডালেৰ মেহেন্দীয়ে সুৰা সেৱন কৰা বিতৰ্কত মিকা সিঙে ক’লে- গান গোৱা বাদ দি দিম