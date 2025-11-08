ETV Bharat / entertainment

মুখ্য তাৰকাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত মুক্তি পোৱা চিনেমা

জুবিন গাৰ্গৰ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ পৰা সুশান্ত সিং ৰাজপুত অভিনীত 'দিল বেচাৰা'লৈ : তাৰকাৰ মৃত্যুৰ পিছত মুক্তি পোৱা চিনেমা ৷

from Zubeen Garg in Roi Roi Binale to Sushant Singh Rajput's Dil Bechara FILMS RELEASED AFTER ACTORS DEATH
তাৰকাৰ মৃত্যুৰ পিছত মুক্তি পোৱা চিনেমা (Photo : IANS)
হায়দৰাবাদ : আমাৰ মাজত নাই বুলি জানিও প্ৰিয় তাৰকাক পৰ্দাত চাবলৈ যাবলৈ সাহস কৰাটো এক ডাঙৰ কথা ৷ সন্মুখত প্ৰিয় তাৰকা, কায়িকভাৱে তেওঁৰ অনুুপস্থিতি, এক বুজাব নোৱৰা অনুভৱ ৷

চিনেমা এনে এক মাধ্যম য’ত শিল্পীসকল অনন্তকালৰ বাবেই আছে বুলি অনুভৱ হয় ৷ যেতিয়া কোনো শিল্পীৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁলোকৰ কৰুণ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ অন্তিম প্ৰকল্পসমূহ মুক্তি পাই, এই প্ৰকল্পসমূহ অনুৰাগীয়ে ধৰি ৰাখিব বিচৰা শেষ স্মৃতিৰ দৰে হৈ পৰে । শিল্পী এগৰাকীৰ বাবে ই হৈ পৰে তিতা-মিঠা বিদায় ।

বহু এনে শিল্পী আছে যিসকল নিজৰ শেষ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে আজিও শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ অন্তৰত জীয়াই আছে, যিবোৰ প্ৰজেক্ট দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে শিল্পীসকলৰ মৰণোত্তৰভাৱে মুক্তি দিবলগীয়া হৈছিল ।

জুবিন গাৰ্গৰ অসমীয়া ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ দিল বেচাৰা আৰু প্ৰিয়দৰ্শনৰ সৈতে আছৰাণীৰ এতিয়াও মুক্তি নোপোৱা ছবি ৷ এই ছবিবোৰে এটা কথাই প্ৰকাশ কৰে যে এই মহান অভিনেতাসকল দৰাচলতে কেতিয়াও সঁচাকৈ আঁতৰি নাযায়; তেওঁলোক অনুৰাগীৰ মনত সদায় সজীৱ ৷

জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে

৩১ অক্টোবৰত অসমৰ ছবিগৃহৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ বৰ্ণনাতীত ৷ ঘৰৰ কোনোবা এজন নথকাৰ দৰে সকলোৰে বুকু গধুৰ হৈ পৰিছিল । তেওঁকেই চাবলৈ এই ভিৰ ৷ প্ৰয়াত গায়ক-অভিনেতা জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীয়ে চিনেমা হলত গৈ ভিৰ কৰিছিল পুৱাই । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা জুবিন গাৰ্গ অসমীয়া আৰু ভাৰতীয় সংগীত জগতৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আছিল । তেওঁ আছিল এগৰাকী প্ৰতিভাৱান গায়ক, সুৰকাৰ, অভিনেতা আৰু সবাতোকৈ ওপৰত আছিল তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব ৷ তেওঁৰ আৱেগিক পৰিসৰ আছিল অনন্য ৷ আঞ্চলিক শিল্পকলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ । তেওঁৰ কৰুণ মৃত্যুত অসমৰ কোটি কোটি অনুৰাগী শোকত ভাগি পৰে । তেওঁলোকৰ বাবে ৰৈ ৰৈ বিনালে কেৱল এখন ছবি নহয়, ই হৈছে জুবিন দাক উদযাপন কৰা এক আৱেগ ৷

সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ দিল বেচাৰা

বলীউড এনে বহু দুখৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী । ২০২০ চনত মুক্তি পোৱা দিল বেচাৰা ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছিল । জন গ্ৰীণৰ দ্য ফল্ট ইন আৱাৰ ষ্টাৰ্ছৰ পৰা সংকলিত এই ৰোমাণ্টিক ট্ৰেজেডী ছবিখন সুশান্তৰ অন্তিম অভিনয়ৰ চিন স্বৰূপ । ছবিখন প্ৰথম অৱস্থাত থিয়েটাৰত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু মহামাৰীৰ ফলত ২০২০ চনৰ ২৪ জুলাইত ডিজনী+ হটষ্টাৰত ইয়াৰ ডিজিটেল প্ৰিমিয়াৰ হয় । ছবিখনত সুশান্তৰ যুটি আছিল অভিনয় জগতত অভিষেক ঘটোৱা সঞ্জনা সংঘীৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছিল মুকেশ ছাব্ৰাই । ২০২০ চনৰ জুন মাহত অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছত এই ছবিখনে বহুল চৰ্চা লাভ কৰিছিল । সমগ্ৰ বিশ্বৰ অনুৰাগীসকলে কান্দিছিল । ছবিখন আৰু কেৱল দুগৰাকী মানুহৰ প্ৰেম কাহিনী নাছিল - ই হৈ পৰিছিল সুশান্তৰ নিজৰ জীৱনৰ অসম্পূৰ্ণ যাত্ৰাৰ এক ভয়ংকৰ সোঁৱৰণী ।

শৰ্মাজী নমকীনত ঋষি কাপুৰৰ মৰণোত্তৰ অভিনয়

প্ৰবীণ অভিনেতা ঋষি কাপুৰৰ চূড়ান্ত ছবি শৰ্মাজী নমকীন ২০২২ চনৰ ৩১ মাৰ্চত মুক্তিলাভ কৰিছিল ৷ চিনেমাক লৈ এনে আৱেগ ছবিজগতত বিৰল । ২০২০ চনৰ এপ্ৰিল মাহত কাপুৰৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ছবিখনৰ অসম্পূৰ্ণ অংশৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল অভিনেতা পৰেশ ৰাৱালৰ দ্বাৰা, যিয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷ কাহিনী আগবাঢ়ে, ৰন্ধা-বঢ়াত আকৌ আনন্দ বিচাৰি পায় অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনে । ইয়াৰ পৰিচালনা কৰিছিল হিতেশ ভাটিয়াই ।

পুনীত ৰাজকুমাৰৰ জেমছ

কানাড়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে ২০২২ চনৰ মাৰ্চ মাহত ছুপাৰষ্টাৰ পুনীত ৰাজকুমাৰৰ শেষ অভিনয় জেমছৰ মুক্তি উদযাপন কৰিছিল । এই মুক্তিক সঁচাকৈয়ে বিশেষ কৰি তোলা কথাটো আছিল ইয়াৰ সময় কিয়নো ইয়াৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল ১৭ মাৰ্চত, পুনীতৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত । সমগ্ৰ কৰ্ণাটকৰ ছবিগৃহত অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছিল, প্ৰতিটো প্ৰদৰ্শনীক উদযাপনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল । ছবিগৃহত দৰ্শকে ছিটত বহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, পৰ্দাত পুনীতৰ আবিৰ্ভাৱৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে উল্লাস কৰিছিল সকলোৱে ।

২০২১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আকস্মিক মৃত্যুৰ হয় তেওঁৰ ৷ তাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হয় জেমছৰ শ্বুটিং ৷ অপৰাধৰ জালত জড়িত নিৰাপত্তা সংস্থাৰ পৰিচালক সন্তোষ কুমাৰ ওৰফে জেমছৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল এই ছবিখনত পুনীতে । তেওঁৰ ভাতৃ শিৱৰাজকুমাৰ আৰু ৰাঘবেন্দ্ৰ ৰাজকুমাৰে কেমিঅ’ অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে শিৱৰাজকুমাৰে আনকি মৰণোত্তৰভাৱে পুনীতৰ লাইনবোৰক ডাব কৰিছিল । অনুৰাগীৰ বাবে ছবিখন কেৱল একশ্যন মনোৰঞ্জক নাছিল; ই আছিল জীৱনৰ উদযাপন ।

তীছৰী মঞ্জিল ৩০২ত ইৰফান খানৰ হত্যা

অৱশেষত ২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত যেতিয়া ZEE5 ত Murder at Teesri Manzil 302 ৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈছিল, তেতিয়া ইয়াৰ শ্বুটিং হোৱাৰ এদশকৰো অধিক সময় হৈছিল । ২০০৯ চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিল যদিও ২০২০ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ইৰফান খানৰ মৃত্যুৰ পিছলৈকে ছবিখন মুক্তি পোৱা নাছিল । Angrezi Medium (2020) তেওঁৰ শেষৰখন থিয়েটাৰত মুক্তি পোৱা ছবিৰ বিপৰীতে Murder at Teesri Manzil 302 আছিল দৰ্শকৰ মাজলৈ যোৱা শেষৰখন মুক্তি নোপোৱা ছবি ।

ৰণবীৰ শ্ব’ৰে, দীপাল শ্ব’, লাকী আলীক লৈ নিৰ্মিত ছাচপেন্সফুল থ্ৰিলাৰ ছবিখনত এগৰাকী ধনী ব্যৱসায়ীৰ পত্নী অন্তৰ্ধান হোৱাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । চিনেমাখনত ইৰফানক চাই আকৌ পুৰণি ফটো এখন দেখাৰ দৰে লাগে । তেওঁৰ কমকৈ কথা কোৱা অথচ অদম্য ব্যক্তিত্বই অনুৰাগীসকলক তেওঁৰ অতুলনীয় গভীৰতাৰ কথা সোঁৱৰাই দিছিল ।

জিৰ' ছবিখনত শ্ৰীদেৱীৰ কেমিঅ'

২০১৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত দৰ্শকে আনন্দ এল ৰায়ৰ ছবি জিৰ’ত শ্ৰীদেৱীক পৰ্দাত অন্তিমবাৰৰ বাবে অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পাইছিল । ২০১৮ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অকাল মৃত্যুৰ মাত্ৰ কেইমাহমান পূৰ্বে নিজৰ অভিনয়ৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বাহৰুখ খান, কৰিশ্মা কাপুৰ, আলিয়া ভাটৰ সৈতে এক দৰ্শনীয় পাৰ্টী দৃশ্যত এই ছবিখনত নিজৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।

অতি কম সময়ৰ দৃশ্যতো শ্ৰীদেৱীয়ে সোঁৱৰাই দিলে যে কিয় তেওঁ এটা সময়ৰ শীৰ্ষ অভিনেত্ৰী আছিল । ছবিখনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছিল ৷ যেতিয়া তেওঁৰ চেহেৰা পৰ্দাত দেখা গৈছিল, তেতিয়া ছবিগৃহৰ সকলো অনুৰাগীয়েই চকুলো টুকিছিল । সেই ক্ষণিক সময়ৰ দৃষ্টিতো তেওঁক অমৰ যেন লাগিছিল ।

আছৰাণীৰ অন্তিম ছবি ভূত বাংলা আৰু হাইৱান

এতিয়া বলীউড আন এক প্ৰভাৱশালী মুহূৰ্তৰ বাবে সাজু হৈছে : প্ৰিয়দৰ্শনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত প্ৰবীণ অভিনেতা গোৱৰ্ধন আছৰাণীৰ অন্তিম ছবি ভূত বাংলা আৰু হাইৱান মৰণোত্তৰভাৱে মুক্তি দিয়া হ’ব ২০২৬ চনত । দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত ২০ অক্টোবৰত ৮৪ বছৰ বয়সত মৃত্যু ঘটা আছৰাণী ৫০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি ভাৰতীয় চিনেমাৰ এগৰাকী প্ৰিয় ব্যক্তিত্ব আছিল ।

শ্বোলে, চুপকে চুপকে, হেৰা ফেৰী আদি ক্লাছিক ছবিত অতুলনীয় কমিক অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত আছৰাণীৰ প্ৰিয়দৰ্শনৰ সৈতে ভাগম ভাগ আৰু দে ডানা দানকে ধৰি বিভিন্ন সহযোগিতা দৰ্শকৰ প্ৰিয় আছিল ।

অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে এক্সত আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই লিখিছে, "আছৰাণী জীৰ মৃত্যুত শোকত বাকহীন । আমি মাত্ৰ হাইৱানৰ শ্বুটিঙত আটাইতকৈ উষ্ম আলিংগন ভাগ কৰিছিলোঁ । তেওঁ আছিল এজন মৰমলগা মানুহ আৰু কিংবদন্তি ।"

এই দুখন আগন্তুক ছবিৰ উপৰিও আছৰাণীৰ পোষ্ট প্ৰডাকশ্যনত কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আছিল, য’ত আছিল Superdhamaal.com, Woh Aadmi Bahut Kuch Jaanta Tha, Hera Pheri 3 আৰু বহুতো ।

