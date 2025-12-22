দ্য ছিক্ৰেট এজেণ্টৰ পৰা হোমবাউণ্ডলৈ: অস্কাৰ ২০২৬ লৈ শ্বৰ্টলিষ্ট চলচ্চিত্ৰসমূহ ক'ত উপলব্ধ
২০২৬ চনৰ অস্কাৰৰ বাবে শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা চিনেমাসমূহ দর্শকে Netflix, Prime Video আৰু Mubiৰ দৰে প্লেটফৰ্মত ষ্ট্ৰীম কৰিব পাৰিব বা ছবিঘৰত চাব পাৰিব ।
Published : December 22, 2025 at 1:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৯৮ সংখ্যক একাডেমী এৱাৰ্ড (অস্কাৰ ২০২৬)ৰ দৌৰ আৰম্ভ হৈছে । ১৬ ডিচেম্বৰ, ২০২৫ তাৰিখে একাডেমীয়ে ২০২৬ চনৰ অস্কাৰৰ বাবে সংক্ষিপ্ত তালিকা ঘোষণা কৰে । চূড়ান্ত মনোনয়নসমূহ ২২ জানুৱাৰী, ২০২৬ তাৰিখে প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।
শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা বহু ছবি ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মত নতুবা নিৰ্বাচিত কিছু কিছু ছবিগৃহত উপলব্ধ । এই ছবিসমূহৰ ভিতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাটক, ৰাজনৈতিক থ্ৰিলাৰ আৰু ব্যক্তিগত গল্প অন্তৰ্ভুক্ত, যিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বস্তু আৰু চিত্ৰনাট্য শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰে ।
প্ৰতিবেদনটোত শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা ছবিসমূহৰ ওপৰত অধিক দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা হৈছে ৷ ছবিসমূহ ক’ত চাব পাৰিব জানি লওক :
Belén
ষ্ট্ৰীমিং অন: আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ'
ডল'ৰেছ ফনজিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু অভিনীত, বেলেন হৈছে আনা ক’ৰেয়াৰ কিতাপ ছ’মছ বেলেনৰ আধাৰত নিৰ্মিত আৰ্জেণ্টিনাৰ ওপৰত এখন ঐতিহাসিক আইনী নাটক ছবি । ল'ৰা পেৰেডেছৰ সৈতে ফনজিয়ে লিখা এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ড'ল'ৰেছ ফনজি, কেমিলা প্লাটে, চেজাৰ ট্ৰংকোছ', জুলিয়েটা কাৰ্ডিনালি, লুইছ মেচিন, ল'ৰা পেৰেডেছ, চাৰ্জিঅ' প্ৰিনা, ৰুথ প্লেটে আৰু লিলি জুয়াৰেজে ।
ছবিখনত এগৰাকী অধিবক্তাই তেওঁৰ ক্লায়েণ্টক ভুলকৈ জেললৈ পঠোৱাৰ পিছত ন্যায়ৰ বাবে যুঁজাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । ছলেডাড ডেজা (ডলৰেছ ফনজিয়ে অভিনয় কৰিছে) নামৰ এগৰাকী অধিবক্তাই টুকুমানৰ এগৰাকী যুৱতী জুলিয়েটা (কেমিলা প্লাটেই অভিনয় কৰিছে)ৰ পক্ষ লয়, যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ গৰ্ভপাত কৰাৰ মিছা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আইনী ব্যৱস্থা আৰু ৰাজহুৱা বিচাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ গোচৰে সমগ্ৰ দেশৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । অতি সোনকালেই আৰ্জেণ্টিনাত এক শক্তিশালী নাৰী আন্দোলন উত্থাপন হয়, তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰে আৰু ন্যায়ৰ দাবী জনায় ।
The Secret Agent
মুবি, এপল টিভিত ২০২৬ চনৰ আৰম্ভণিত ষ্ট্ৰীম হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে
দ্য ছিক্ৰেট এজেণ্ট হৈছে অতীতৰ পৰিৱেশত নিৰ্মিত এখন ঐতিহাসিক ৰাজনৈতিক থ্ৰিলাৰ ছবি । ব্ৰাজিলৰ সামৰিক একনায়কত্ববাদৰ শেষৰ বছৰবোৰত হোৱা বিশৃংখলতাত আবদ্ধ হৈ পৰা প্ৰাক্তন অধ্যাপক আৰ্মাণ্ডো (ৱেগনাৰ মৌৰায়ে অভিনয় কৰিছে)ক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিনীটো চলি থাকে ।
বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগে লগে তেওঁ কঠোৰ আৰু অসৎ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজো দিয়ে । ক্লেবাৰ মেণ্ডনছা ফিলহ'ৰ দ্বাৰা লিখা আৰু পৰিচালনা কৰা এই ছবিখনত ৱেগনাৰ মৌৰা, কাৰ্লোছ ফ্ৰান্সিস্কো, টানিয়া মাৰিয়া, ৰ'বেৰিয়া ডিঅ'জেনেছ, মাৰিয়া ফাৰ্নাণ্ডা কাণ্ডিডো, গেব্ৰিয়েল লিঅ'নে, এলিছ কাৰ্ভালো, হাৰ্মিলা গুৱেডেছ, ইছাবেল জুয়া আৰু উডো কিয়ৰ আদিয়ে অভিনয় কৰিছে ।
It Was Just An Accident
ষ্ট্ৰীম হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে : মুবি (জানুৱাৰী ২০২৬)
জাফৰ পানাহীয়ে লিখা আৰু পৰিচালনা কৰা ইট ৱাজ জাষ্ট এন এক্সিডেণ্ট এখন থ্ৰিলাৰ ছবি, যিখন ইৰাণ, ফ্ৰান্স আৰু লাক্সেমবাৰ্গৰ সহযোগী প্ৰযোজনা । ছবিখনত পুৰণি ইৰাণী ৰাজনৈতিক বন্দীসকলৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে, যিয়ে সিদ্ধান্ত ল’ব লাগিব যে এসময়ত তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰা বুলি গণ্য কৰা এজন মানুহৰ প্ৰতিশোধ তেওঁলোকে ল’ব নে নাই । ইৰাণ চৰকাৰক সততে সমালোচনা কৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হোৱা পৰিচালক পানাহীয়ে কৰ্তৃপক্ষৰ আনুষ্ঠানিক অনুমতি অবিহনে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
Sound Of Falling
ষ্ট্ৰীমিং অন: মুবি
Sound Of Falling হৈছে হান্না হেক্ট, লেনা উৰ্জেণ্ডোস্কি, লেনি গেইজেলাৰ, চুজান ৱুয়েষ্ট, লুইজ হেয়াৰ আৰু লিয়া ড্ৰিণ্ডা অভিনীত এখন জাৰ্মান ছবি । মাস্কা শ্বিলিনস্কিয়ে সহকাৰী হিচাপে লেখা আৰু পৰিচালনা কৰা এই ছবিখনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ আগৰ পৰা ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিলৈকে বিভিন্ন সময়ত বাস কৰা আলমা, এৰিকা, এঞ্জেলিকা আৰু লেংকা নামৰ চাৰিগৰাকী যুৱতীৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে । প্ৰতিগৰাকী যুৱতীয়ে জাৰ্মানীৰ অল্টমাৰ্ক অঞ্চলৰ একেখন ফাৰ্মত ডাঙৰ-দীঘল হয় । সময়ে বিচ্ছিন্ন কৰি ৰাখিলেও তেওঁলোকৰ জীৱনটো নিৰৱে সংযুক্ত হৈ আছে । কিছুমান যুৱতীয়ে নিৰ্যাতন আৰু আঘাতৰ সন্মুখীন হয় । কাহিনী আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে অতীতৰ লুকাই থকা গোপনীয়তাবোৰ লাহে লাহে পোহৰলৈ আহে ।
Homebound
ষ্ট্ৰীমিং অন: নেটফ্লিক্স
নীৰজ ঘায়ৱানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত হোমবাউণ্ডত উত্তৰ ভাৰতৰ এখন সৰু গাঁৱৰ দুই শৈশৱৰ বন্ধুৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে, যি আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ সপোন দেখে । তেওঁলোকৰ স্বীকৃতিৰ উচ্চাকাংক্ষাই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সময় ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বান্ধোন দৃঢ় কৰি তোলে । ধৰ্ম প্ৰডাকশ্যনে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ঈশান খাট্টাৰ, বিশাল জেথৱা আৰু জাহ্নৱী কাপুৰে ৷
The President's Cake
Streaming Details এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই - কেৱল ছবিঘৰত উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা
দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ কেকত অভিনয় কৰিছে বানীন আহমদ নায়েফ, সাজাদ মহম্মদ কাচেম, ৱাহিদ থাবেত খ্ৰেবাট আৰু ৰহিম আলহাজে । হাছান হাদীয়ে লিখা আৰু পৰিচালনা কৰা এই ছবিখনে ১৯৯০ চনত ৰাষ্ট্ৰপতি ছাদ্দাম হুছেইনৰ অধীনত ইৰাকৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই ৷ এই ছবিখনে ৯ বছৰীয়া লামিয়াক অনুসৰণ কৰে, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে কেকৰ উপাদান বিচাৰি উলিয়াবলগীয়া হয় । দুখীয়া আৰু হতাশ হৈ তেওঁ পলাই যায় আৰু বাচি থাকিবলৈ বন্ধুৰ সৈতে চহৰখনত উপাদান বিচাৰি ফুৰে ।
Kokuho
Streaming Details এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই - কেৱল ছবিঘৰত উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা
লি চাং-ইলৰ পৰিচালনা আৰু সাটোকো অকুডেৰাৰ দ্বাৰা লিখা জাপানীজ ছবি কোকুহো শ্বুইচি যোছিডাৰ একে নামৰ উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত । ইয়াত অভিনয় কৰিছে ৰ্যো যোছিজাৱা, ৰ্যুচেই যোকোহামা, মিটছুকি তাকাহাটা, শ্বিনোবু টেৰাজিমা, মিন তানাকা, আৰু কেন ৱাটানাবে ।
যুদ্ধৰ পিছৰ জাপানৰ অর্থনৈতিক উত্থানৰ সময়ত পৰিৱেশিত এই ছবিখনে গেংষ্টাৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা কিকুও টাচিবানাক অনুসৰণ কৰে, যাক কাবুকি অভিনেতাই দত্তক লয় । জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো তেওঁ এজন মেধাৱী পৰিবেশক হিচাপে বিকশিত হয় ।
All That's Left Of You
Streaming Details এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই - কেৱল ছবিঘৰত উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা
ইজৰাইল-পেলেষ্টাইন সংঘাতৰ মাজত তিনিটা প্ৰজন্মৰ এটা পেলেষ্টাইনী পৰিয়ালক কেন্দ্ৰ কৰি অল ডেটছ লেফ্ট অফ ইউৰ কাহিনী ঘূৰি থাকে । ছবিখনৰ লেখক, পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক চেৰিয়ান ডাবিছ, যিয়ে ছালেহ বাকৰী, মহম্মদ বাকৰী, আদম বাকৰী, মাৰিয়া জৰেইক, মহম্মদ আবেদ এলৰহমান, ছানাদ আলকাবাৰেতি আৰু চালাহ এল দিনৰ সৈতে অভিনয়ো কৰিছে । ছবিখনৰ চিনেমেট’গ্ৰাফী চম্ভালিছে ক্রিষ্টোফাৰ আউনে, সম্পাদনা চম্ভালিছে টিনা বাজে আৰু সংগীত পৰিচালনা কৰিছে আমিন বৌহাফাৰ ।
Sentimental Value
ষ্ট্ৰীমিং অন: প্ৰাইম ভিডিঅ’ (ভাৰতত নহয়), মুবি, এপল টিভি
এস্কিল ভগটৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে লিখা জোৱাচিম ট্ৰিয়েৰৰ পৰিচালিত চেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যুত অভিনয় কৰিছে ৰেনেট ৰেইনছভে, ষ্টেলান স্কাৰছগাৰ্ড, ইংগা ইবছডটাৰ লিলেয়াছ আৰু এলে ফেনিঙে । এগৰাকী বিখ্যাত পৰিচালক আৰু তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যাৰ সৈতে তেওঁৰ বিচ্ছিন্ন সম্পৰ্কক লৈ নিৰ্মিত ছবিখন । যেতিয়া তেওঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ অতীতক লৈ এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়, তেতিয়া পুৰণি যন্ত্ৰণা, পৰিয়ালৰ হেঁচা, ব্যক্তিগত সংগ্ৰামবোৰ পুনৰ সতেজ হৈ উঠে । ছেণ্টিমেণ্টেল ভেল্যু আন্তঃপ্ৰজন্মৰ আঘাত, নেপ’টিজম আৰু আত্মহত্যাৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আবদ্ধ ।
Palestine 36
ষ্ট্ৰীমিং অন: প্ৰাইম ভিডিঅ' (ভাৰতত নহয়), বিএফআই প্লেয়াৰ (উপলব্ধতা অঞ্চল অনুসৰি ভিন্ন হ'ব পাৰে)
পেলেষ্টাইন ৩৬ হৈছে এখন ঐতিহাসিক নাটকীয় ছবি যিয়ে ১৯৩৬-১৯৩৯ চনত মেণ্ডেট যুগত পেলেষ্টাইনত ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে আৰব বিদ্ৰোহৰ বৰ্ণনা কৰে। এন্নেমেৰী জেচিৰৰ দ্বাৰা লিখা আৰু পৰিচালিত এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে হিয়াম আব্বাছ, কামেল এল বাছা, ইয়াছমিন আল মাছৰী, জালাল আলটাভিল, ৰবাৰ্ট আৰামায়ো আৰু ছালেহ বাক্ৰি। শ্ৰেষ্ঠ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ বাবে ৯৮ সংখ্যক একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা পেলেষ্টাইনৰ ইতিহাসৰ তিনিখন ছবিৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল পেলেষ্টাইন ৩৬।
No Other Choice
ষ্ট্ৰীমিংৰ সবিশেষ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই
নো আদাৰ চয়ছ হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এখন ব্যংগমূলক ডাৰ্ক কমেডী থ্ৰিলাৰ, যিয়ে এজন হতাশগ্ৰস্ত কাগজ উদ্যোগ বিশেষজ্ঞক অনুসৰণ কৰে যিয়ে নিজৰ জীৱনশৈলী বজাই ৰাখিবলৈ আৰু কৰিবলৈ বিচৰা কামটোৰ বিষয়ে নিশ্চিত হ’বলৈ নিজৰ প্ৰতিযোগীক হত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
পাৰ্ক চান-উকৰ সহ-লেখা, প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন ড’নাল্ড ৱেষ্টলেকৰ দ্য এক্সৰ আধাৰত নিৰ্মিত । নো অদাৰ চয়ছত লি বিয়ং-হুন, ছন য়ে-জিন, পাৰ্ক হী-ছুন, লি ছুং-মিন, ইয়ম হেই-ৰাণ আৰু চা চেউং-ৱন আদিয়ে অভিনয় কৰিছে ।
Sirât
ষ্ট্ৰীমিং অন: Movistar Plus+ (কেৱল স্পেইনত উপলব্ধ), Mubi (উপলব্ধতা অঞ্চল অনুসৰি ভিন্ন হ'ব পাৰে)
Óliver Laxe দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু Santiago Fillol আৰু Laxe এ একেলগে লিখা, Sirat এগৰাকী পিতৃ (Sergi López দ্বাৰা অভিনয়)ক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে ৷ তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু দক্ষিণ মৰক্কোৰ মৰুভূমিত ৰেভাৰৰ এটা দলৰ সৈতে নিৰুদ্দেশ হোৱা কন্যাক বিচাৰি থাকে তেওঁ । চাৰ্জি লোপেজৰ উপৰিও ছবিখনত ব্ৰুনো নুনেজ আৰ্জোনা, ৰিচাৰ্ড বেলাম, ষ্টেফানিয়া গাড্ডা, জোছুয়া লিয়াম হেণ্ডাৰছন, টনিন জেনভিয়াৰ, জেড অউকিড আদিয়েও অভিনয় কৰিছে ।
Late Shift
ষ্ট্ৰীমিং অন: BFI প্লেয়াৰ (উপলব্ধতা অঞ্চল অনুসৰি ভিন্ন হ'ব পাৰে)
লিঅ'নি বেনেচ অভিনীত লেট শ্বিফ্টৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে এগৰাকী যুৱতী নাৰ্ছ ফ্ল'ৰিয়া (লিঅ'নি বেনেছে অভিনয় কৰিছে), যিয়ে কম কৰ্মচাৰীৰ চিকিৎসালয়ৰ ৱাৰ্ডত বহু নিষ্ঠাৰে কাম কৰে । কিন্তু এদিন তেওঁৰ শ্বিফ্টটো সময়ৰ বিৰুদ্ধে এটা দৌৰলৈ পৰিণত হয় । পেট্ৰা ভলপেৰ দ্বাৰা লিখা আৰু পৰিচালিত এই ছবিখনত ছ’ঞ্জা ৰিচেন, চেলমা এলডিন, আলিৰেজা বায়ৰাম, আলী কাণ্ডাছ, এলাইন বিটচেন, আৰু জেচমিন মেটেই আদিয়েও অভিনয় কৰিছে ।
Left-Handed Girl
ষ্ট্ৰীমিং অন: নেটফ্লিক্স
শ্বিহ-চিং ছৌৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত লেফ্ট-হেণ্ডেড গাৰ্লৰ কাহিনীভাগত এগৰাকী অকলশৰীয়া মাতৃ আৰু তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যাই টাইপেইলৈ গুচি যায় আৰু নৈশ বজাৰৰ ষ্টল চলায় । নতুন জীৱনৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে অসুবিধাৰ মাজতো পৰিয়াল হিচাপে একেলগে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলেকে । চীনা ছবিখনত অভিনয় কৰিছে জেনেল ছাই, শ্বিহ-ইউয়ান মা (zh), নীনা য়ে (zh), ব্ৰেণ্ডো হুয়াং, আকিঅ’ চেন আৰু ছিন-য়ান চাওৱে । শ্বেন বেকাৰে সহ-লেখক, সহ-প্ৰযোজক আৰু সম্পাদক হিচাপে কাম কৰে ।
The Voice Of Hind Rajab
Streaming Details এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই - কেৱল ছবিঘৰত উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা
কাউথাৰ বেন হানিয়াৰ দ্বাৰা লিখা আৰু পৰিচালিত দ্য ভইচ অফ হিণ্ড ৰাজাবে গাজা আক্ৰমণৰ সময়ত ইজৰাইলী আক্ৰমণত পাঁচ বছৰীয়া পেলেষ্টাইনী যুৱতী হিন্দ ৰাজাবক হত্যা কৰাৰ পিছত ৰেড ক্ৰীচেণ্টে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সেই বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ডকুড্ৰামাখনত অভিনয় কৰিছে সাজা কিলানি, মোটাজ মালহিছ, আমেৰ হ্লেহেল আৰু ক্লাৰা খৌৰীয়ে । টিউনিছিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন ।
