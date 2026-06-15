ETV Bharat / entertainment

বিশ্বজিৎ বৰাৰ পৰিচালনাত মুক্তিৰ বাবে সাজু ঐতিহাসিক ছবি ‘বীৰাংগনা সাধনী’

বহু অপেক্ষাৰ অন্ত: ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে ঐতিহাসিক ছবি ‘বীৰাংগনা সাধনী’ ! ৰূপালী পৰ্দাত প্ৰাণ পাব চুতীয়া ইতিহাসৰ স্বৰ্ণিল অধ্যায়ে ৷

From the pages of history to silver screen: 'Birangana Xaadhani ' will be released on September 25
মুক্তিৰ বাবে সাজু ঐতিহাসিক ছবি ‘বীৰাংগনা সাধনী’ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বহু অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহি আছে অসমীয়া ইতিহাসৰ বুকুত স্বৰ্ণলিপিৰে খোদিত হৈ থকা বীৰাংগনা সকলৰ ভিতৰত অন্যতম বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ জীৱন গাঁথা তথা ত্যাগৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত অসমীয়া ছবি ‘বীৰাংগনা সাধনী’। চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ প্ৰযোজনাত তথা অসম চৰকাৰৰ সহযোগিতাত নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাই ।

অসমৰ ইতিহাসৰ এগৰাকী অন্যতম শক্তিশালী তথা চুতীয়া ৰাজবংশৰ শেষ ৰাণী সতী সাধনীৰ ত্যাগ আৰু শৌৰ্যৰ গাথাঁৰে নিৰ্মিত ‘বীৰাংগনা সাধনী’ নামৰ এই ঐতিহাসিক ছবিখনে স্বাভাৱিকতে ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

New assamese film
ৰূপালী পৰ্দাত প্ৰাণ পাব চুতীয়া ইতিহাসৰ স্বৰ্ণিল অধ্যায়ে (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰাই কয়, "বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহত ছবিখন মুক্তিৰ দিন ধার্য কৰিছোঁ । ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ছবিখন মুক্তি দিয়া হ'ব । বৰ্তমান মুম্বাইত ছবিখনৰ ভি এফ এক্সৰ কাম চলি আছে । যিহেতু ছবিখন বুৰঞ্জীধর্মী, সেইবাবে এক বৃহৎ পৰিষৰত ছবিখনৰ কাম কৰা হৈছে ।

সমান্তৰালভাৱে বুৰঞ্জীধর্মী ছবি হোৱাৰ বাবে ছবিখনৰ মুক্তিত কিছু সময় লাগিছে । সকলো দিশ চাবলগীয়া হৈছে যাতে ছবিখনৰ পৰা দর্শকে চুতীয়া জাতিৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত জানিব পাৰে ।"

‘বীৰাংগনা সাধনী’ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখা যাব মণিপুৰৰ ৰাজবংশীয় পৰিয়ালৰ লুকানন্দক । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত শীৰ্ষস্থান দখলকাৰী তথা ১৪ বছৰীয়া বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ পৰিপূৰ্ণ এগৰাকী অভিনেতা, পৰিচালক তথা মডেল হৈছে লুকানন্দ ।

From the pages of history to silver screen: 'Birangana Xaadhani ' will be released on September 25
ৰূপালী পৰ্দাত প্ৰাণ পাব চুতীয়া ইতিহাসৰ স্বৰ্ণিল অধ্যায়ে (Photo : ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত পৰিচালকগৰাকীৰ এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজয়ী অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামী, বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, অসমৰ নাট্যজগত আৰু ৰূপালী পৰ্দাত খলকনি তোলা অভিনেতা মৃদুল চুতীয়া, তপন দাস, অৰুণ হাজৰিকা, চন্দনা শৰ্মা, হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, প্ৰণামী বৰা, জ্যোতি নাৰায়ণ নাথ, বিনোদ লাল দাস, আদিকে ধৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।

আনহাতে, ছবিখনত কণ্ঠদান কৰিছে অংগৰাগ মহন্তই । গীত কেইটা ৰচনা কৰিছে ইবচন লাল বৰুৱা আৰু ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই । অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত বহ্ণিমান, ৰক্তবীজৰ আদিৰ দৰে বাণিজ্যিক ছবি নিৰ্মাণ কৰি অসমীয়া ছবিজগতক অন্যান্য মাত্ৰ প্ৰদান কৰা ছবি নিৰ্মাতা বিশ্বজিৎ বৰাৰ পৰিচালনাৰে আহিবলগীয়া এই নতুন ছবিখনক লৈ এতিয়া আশাবাদী ছবিখনৰ কলা-কুশলী তথা নিৰ্মাতাগোষ্ঠী ।

লগতে পঢ়ক : এথেন্স মাৰাথন ফিল্ম এৱাৰ্ডছত জিলিকিল অসমৰ ‘চিমি’, লাভ কৰিলে সন্মানীয় বঁটা

TAGGED:

বীৰাংগনা সাধনী চিনেমা
সতী সাধনীৰ জীৱন গাঁথা
পৰিচালক বিশ্বজিৎ বৰা
বীৰাংগনা সাধনী অসমীয়া ছবি
BIRANGANA XAADHANI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.