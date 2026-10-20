জ্যোতি চিত্ৰবনত ২৪ অক্টোবৰৰ পৰা দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ছ’চাইটিত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৷ প্ৰদৰ্শিত হ’ব 'ভূপেন দা আনকাট' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 2:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰত কাহিলীপাৰাৰ জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ছ’চাইটিৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হ’ব দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ৷ মহোৎসৱত ৪৫ খনতকৈও অধিক নিৰ্বাচিত চুটি ছবি প্ৰদৰ্শিত হ’ব ৷
বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ-অসমৰ সহযোগী প্ৰতিষ্ঠান চলচ্চিত্ৰমৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱত সমগ্ৰ পূব ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, সমালোচক আৰু চলচ্চিত্ৰ অনুৰাগীসকল একত্ৰিত হ’ব । নিৰ্বাচিত ছবিয়ে লাভ কৰিব ট্ৰফী, প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু নগদ ধন ।
ভাৰতীয় চিত্ৰ সাধনাৰ মেণ্টৰশ্বিপত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱ ২০১৭ চনত গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু ২০১৯ চনত চিএনএফএফ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ থীম ‘আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ’এ- ভাৰতৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী, পৰম্পৰা, কলা আৰু অন্যান্য সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, সমালোচক, শিল্পী আৰু লেখকৰ জুৰীয়ে বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচন কৰিব । উত্তৰ-পূব ভাৰত শাখাত ৬টা আৰু বাকী ভাৰতী শাখাত দুটা বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ।
শেহতীয়াকৈ পাটাছাৰকুছিৰ নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ত এক প্ৰদৰ্শনী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰাৰ বিপৰীতে ৩ অক্টোবৰতো নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ত আন এক প্ৰদৰ্শন হৈ যায় ।
আয়োজক কিশোৰ শিৱম, নৱ ঠাকুৰীয়া আৰু ভগৱত প্ৰীতমে কয় যে, উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক, সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপে চিনেমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাটোৱেই এই মহোৎসৱৰ লক্ষ্য ।
চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (CNFF) বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ, অসমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক মহোৎসৱ । প্ৰতি বছৰে এই উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ।
চলচ্চিত্ৰম এখন সমাজ, ২০১৬ চনত ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল যাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল- চলচ্চিত্ৰক জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা আৰু ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে ছবিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ।
উল্লেখ্য যে, সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্রদর্শিত হ'ব 'ভূপেন দা আনকাট' ৷ ২৫ অক্টোবৰৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মন্ত্রী নীলিমা দেৱী ৷
লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ: চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে সোণালী সুযোগ