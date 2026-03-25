ধূৰন্ধৰ ২ আৰু ভাৰতীয় চিনেমাৰ ছিকুৱেলৰ দ্ৰুত মুক্তিৰ কৌশল: এক আলোকপাত
বছৰ নহয়, এতিয়া দিনৰ হিচাপত মুক্তি পায় ছিকুৱেল ! গেংছ অফ ৱাছেপুৰৰ পৰা ধূৰন্ধৰ ২-লৈ: ভাৰতীয় চিনেমাৰ আটাইতকৈ কম সময়ৰ ব্যৱধানত মুক্তি পোৱা ছিকুৱেলসমূহ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 10:40 AM IST
হায়দৰাবাদ : 'ধূৰন্ধৰ ২' চলচ্চিত্ৰখন শেহতীয়াকৈ এটা বিৰল অভিলেখৰ অধিকাৰী হৈছে । খুব কম সময়ৰ ব্যৱধানত দ্বিতীয় খণ্ড মুক্তি পোৱা ছবিৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভূক্ত হৈছে ছবিখনৰ ৷ সাধাৰণতে এটা খণ্ড মুক্তি পোৱাৰ কেইবছৰমানৰ পিছতহে কোনো চিনেমাৰ দ্বিতীয় খণ্ড মুক্তি পায় । কিন্তু 'ধূৰন্ধৰ ২' (Dhurandhar 2) ছবিখন ইয়াৰ প্ৰথম খণ্ডটো মুক্তি পোৱাৰ মাত্ৰ ১০৪ দিনৰ পাছতেই মুক্তি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে এই চিনেমাখনে অতি কম দিনৰ ব্যৱধানত মুক্তি পোৱা ছবিৰ এটা 'বিৰল ক্লাব'ত স্থান লাভ কৰিছে ।
দ্ৰুত মুক্তিৰ কৌশল
প্ৰথম খণ্ডৰ জনপ্ৰিয়তা থাকোতেই দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্মাতাসকলে এই বিশেষ কৌশল গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে বিখ্যাত ছবি 'গেংছ অফ ৱাছেপুৰ' (Gangs of Wasseypur) ৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণৰ কৌশল দেখা গৈছিল, য’ত দুয়োটা খণ্ড অতি কম ব্যৱধানত মুক্তি দিয়া হৈছিল ।
'ধূৰন্ধৰ ২: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2: The Revenge) নামৰ ছবিখন বৰ্তমান চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । ইয়াৰ মূল কাৰণ কেৱল ইয়াৰ ব্যৱসায়িক সফলতাই নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ এক ব্যতিক্ৰমী মুক্তিৰ কৌশলহে । ছবিখনৰ প্ৰথম খণ্ড 'ধূৰন্ধৰ' ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পাইছিল । তাৰ মাত্ৰ ১০৪ দিনৰ পাছতেই ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো মুক্তি দিয়া হয় ।
ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ছিকুৱেল (Sequel) বা পৰৱৰ্তী খণ্ড মুক্তি দিয়াটো চলচ্চিত্ৰ জগতত অতি বিৰল । এই দ্ৰুত মুক্তিৰ কৌশলে ছবিখনক এক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে । ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে গ্ৰহণ কৰা এই 'বেক-টু-বেক' মুক্তিৰ ধাৰা বা কৌশলে দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰথম খণ্ডৰ জনপ্ৰিয়তা থকাৰ সময়তে দ্বিতীয় খণ্ডটো মুক্তি দি নিৰ্মাতাসকলে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সাধাৰণতে চিনেমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড নিৰ্মাণ হ’বলৈ বছৰ বছৰ সময় লাগে, কিন্তু তাৰ মাজতে 'ধূৰন্ধৰ ২'-ৰ দৰে দ্ৰুত মুক্তি এক ব্যতিক্ৰমী ঘটনা । চলচ্চিত্ৰ জগতত ইমান খৰতকীয়াকৈ দ্বিতীয় খণ্ড মুক্তি দিয়াটো তেনেই অস্বাভাৱিক ।
এক বিশেষ তালিকা
'ধূৰন্ধৰ ২' এতিয়া এনে কিছুমান ছবিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে যিয়ে এই পৰীক্ষামূলক কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে । আনকি এনে কিছুমান উদাহৰণো আছে য’ত মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ ব্যৱধানতে পৰৱৰ্তী খণ্ড মুক্তি দিয়া হৈছে । দৰ্শকৰ মাজত ছবিখনৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ কমি যোৱাৰ আগতেই কাহিনীটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্মাতাসকলে এনে দ্ৰুত মুক্তিৰ কৌশল অৱলম্বন কৰে ।
'গেংছ অফ ৱাছেপুৰ' (৪৭ দিনৰ ব্যৱধান)
ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত অতি কম সময়ৰ ব্যৱধানত মুক্তি পোৱা ছবিৰ এক অন্যতম বিখ্যাত উদাহৰণ হ’ল অনুৰাগ কাশ্যপৰ নিৰ্দেশিত 'গেংছ অফ ৱাছেপুৰ' (Gangs of Wasseypur)। ২০১২ চনত এই ছবিখনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ মুক্তিৰ মাজত মাত্ৰ ৪৭ দিনৰ ব্যৱধান আছিল । আচলতে ছবিখন এখন অতি দীঘলীয়া চিনেমা হিচাপেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু কাহিনীটো বহু বেছি দীঘল হোৱাৰ বাবে ইয়াক দুটা খণ্ডত ভাগ কৰি মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
ধনবাদৰ পটভূমিত কেইবাটাও দশক জুৰি চলা এক ৰোমাঞ্চকৰ অপৰাধ জগতৰ কাহিনী এই ছবিখনত ফুটাই তোলা হৈছে । মুক্তিৰ সময়ত ছবিখনে বক্স অফিচত খুব বেছি ধামাকা কৰিব নোৱাৰিলেও, পিছলৈ ই দৰ্শকৰ মাজত অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে। বৰ্তমান ইয়াক ভাৰতীয় চিনেমাৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । এইদৰে অতি কম দিনৰ ব্যৱধানত দুয়োটা খণ্ড মুক্তি দিয়াৰ ফলত কাহিনীটোৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা হৈছিল আৰু দৰ্শকৰ মাজতো ছবিখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অটুট আছিল ।
'ৰক্ত চৰিত্ৰ' (৪২ দিনৰ ব্যৱধান)
'গেংছ অফ ৱাছেপুৰ'তকৈও কম সময়ৰ ব্যৱধানত মুক্তি পোৱা ছবিৰ এক অন্যতম উদাহৰণ হ’ল ৰাম গোপাল বাৰ্মাৰ নিৰ্দেশিত 'ৰক্ত চৰিত্ৰ' (Rakta Charitra) । ২০১০ চনত এই ছবিখনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ মুক্তিৰ মাজত মাত্ৰ ৪২ দিনৰ ব্যৱধান আছিল । ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসত ই এক বিৰল অভিলেখ । ছবিখন প্ৰকৃত ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ দুয়োটা খণ্ডৰ শ্বুটিং হিন্দী আৰু তেলুগু ভাষাত একেলগেই কৰা হৈছিল ।
যদিও দ্বিতীয় খণ্ডটোৱে বক্স অফিচত আশানুৰূপ সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, তথাপিও পিছলৈ দৰ্শকৰ মাজত এই 'ডুৱল’জী' (Duology) বা দুই খণ্ডৰ ছবিখন যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । ইমান কম সময়ৰ ব্যৱধানত মুক্তি দি নিৰ্মাতাসকলে কাহিনীটোৰ ৰোমাঞ্চ ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
এন.টি.আৰ.বায়’পিক (৪৪ দিনৰ ব্যৱধান)
তেলুগু ছবি জগতৰ আন এক উল্লেখনীয় উদাহৰণ হ’ল কিংবদন্তি অভিনেতা তথা ৰাজনীতিবিদ এন. টি. ৰামা ৰাওৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত দুখন ছবি— 'এন.টি.আৰ: কথা নায়কুডু' (NTR: Kathanayakudu) আৰু 'এন.টি.আৰ: মহা নায়কুডু' (NTR: Mahanayakudu)। ২০১৯ চনত এই দুয়োখন ছবিৰ মুক্তিৰ মাজত মাত্ৰ ৪৪ দিনৰ ব্যৱধান আছিল ৷ নন্দমূৰী বালকৃষ্ণই অভিনয় কৰা প্ৰথম খণ্ডটোত এন.টি.আৰ.-ৰ চিনেমা জগতৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । আনহাতে, দ্বিতীয় খণ্ডটোত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছিল ।
যদিও ছবি দুখনে দৰ্শকৰ পৰা মিশ্ৰিত সঁহাৰি লাভ কৰিছিল, তথাপিও অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দুয়োটা খণ্ড মুক্তি দিয়াৰ ফলত দৰ্শকে সমগ্ৰ কাহিনীটো এটা ধাৰাবাহিক প্ৰবাহত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই দ্ৰুত মুক্তিৰ কৌশলে এন.টি.আৰ.-ৰ বিশাল জীৱনটোক এটা সম্পূৰ্ণ আখ্যান হিচাপে উপস্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল ।
'নিশাঞ্চী' (৫৯ দিনৰ ব্যৱধান)
শেহতীয়া সময়ছোৱাত অনুৰাগ কাশ্যপৰ নিৰ্দেশনাত 'নিশাঞ্চী' (Nishaanchi) আৰু 'নিশাঞ্চী ২'-ৰ মুক্তিৰ মাজতো অনুৰূপ ধৰণৰ কৌশল দেখা গৈছিল । ছবিখনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ মাজত মাত্ৰ ৫৯ দিনৰ ব্যৱধান আছিল । অপৰাধ জগতত আৱদ্ধ হৈ পৰা দুজন যমজ ভাতৃৰ কাহিনীক লৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ছবিখনৰ কাহিনীটো বহুত দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবে ইয়াক দুটা খণ্ডত ভাগ কৰি মুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । ছবিগৃহসমূহে দৰ্শকৰ পৰা আশানুৰূপ সঁহাৰি লাভ নকৰাৰ বাবে পিছলৈ দুয়োটা খণ্ড একেলগে অ’টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি দিয়া হয় । দ্ৰুত মুক্তিৰ কৌশলটো তেতিয়াহে সফল হয়, যেতিয়া দৰ্শকে ছবিখন আঁকোৱালি লয় ।
'পন্নিয়িন ছেলভান' (২১০ দিনৰ ব্যৱধান)
মণি ৰত্নমৰ নিৰ্দেশিত 'পন্নিয়িন ছেলভান-১' (Ponniyin Selvan: I) আৰু 'পন্নিয়িন ছেলভান-২' (Ponniyin Selvan: II) ছবিখনো এই তালিকাৰ এক উল্লেখনীয় উদাহৰণ । ছবিখনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ মাজত ২১০ দিনৰ ব্যৱধান আছিল । আন ছবিৰ তুলনাত এই সময় অলপ বেছি যেন লাগিলেও, এনে এক বিশাল পৰিসৰৰ চিনেমাৰ বাবে এই ব্যৱধান যথেষ্ট কম । এখন বিখ্যাত উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনত চোল সাম্ৰাজ্যৰ এক ঐতিহাসিক কাহিনী বৰ্ণনা কৰা হৈছে । ইমান ডাঙৰ বাজেটৰ আৰু উচ্চমানৰ ভিএফএক্স থকা ছবি এখনৰ দুয়োটা খণ্ড ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত মুক্তি দিয়াটো এক প্ৰত্যাহ্বানজনক কাম আছিল । মণি ৰত্নমে কাহিনীটোৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু দৰ্শকৰ উৎসাহ ধৰি ৰাখিবলৈ এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত ছবিখন মুক্তি দিছিল ।
শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত হোৱা 'ধূৰন্ধৰ' (Dhurandhar) আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ড 'ধূৰন্ধৰ ২: দ্য ৰিভেঞ্জ' (Dhurandhar 2: The Revenge)-ৰ মুক্তিৰ মাজৰ ব্যৱধানে এই তালিকাখনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে । প্ৰথম খণ্ড আৰু দ্বিতীয় খণ্ডৰ মাজত মাত্ৰ ১০৪ দিনৰ ব্যৱধান আছিল । দ্ৰুত মুক্তিৰ এই বিশেষ তালিকাত ই এক মধ্যমীয়া স্থানত আছে ।
আদিত্য ধৰৰ পৰিচালনাত এই ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে । আচলতে ছবিখন এখন চিনেমা হিচাপেই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । কিন্তু ইয়াৰ বিশাল পৰিসৰ আৰু কাহিনীৰ দৈৰ্ঘৰ বাবে ইয়াক দুটা খণ্ডত ভাগ কৰা হয় । দুয়োটা খণ্ডৰ শ্বুটিং একেলগে কৰাৰ বাবেই ইমান কম সময়ৰ ব্যৱধানত মুক্তি দিয়াটো সম্ভৱ হৈছে ।
ছবিখনৰ প্ৰথম খণ্ডটোৱে বিশ্বজুৰি ১২০০ কোটি টকাতকৈও অধিক ব্যৱসায় কৰি অভিলেখ গঢ়িছিল । এই বিপুল জনপ্ৰিয়তাই দ্বিতীয় খণ্ডটোৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ মাজত তীব্ৰ কৌতূহল সৃষ্টি কৰিছিল । প্ৰথম খণ্ডৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাই দ্বিতীয় খণ্ডটোক বক্স অফিচত নতুন নতুন অভিলেখ ভংগ কৰাত সহায় কৰিছে ।
ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত অতি কম সময়ৰ ব্যৱধানত ছবি মুক্তি দিয়াৰ এই কৌশলটো বৰ এটা সুলভ নহয় । কিন্তু সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে ই যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ হ’ব পাৰে । দ্ৰুত মুক্তিৰ ফলত দৰ্শকৰ মনত প্ৰথম খণ্ডৰ কাহিনীটো সজীৱ হৈ থাকে, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী খণ্ডটো চাবলৈ তেওঁলোকৰ মাজত অধিক উৎসাহৰ সৃষ্টি হয় ।
চুটিকৈ ক’বলৈ গ’লে, প্ৰথম খণ্ডৰ জনপ্ৰিয়তা থকাৰ সময়তে দ্বিতীয় খণ্ডটো মুক্তি দি নিৰ্মাতাসকলে দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰে ।
