বলীউডৰ চৰ্চিত ছবি 'ৰামায়ণ'ৰ সৈতে বৰপেটাৰ শিল্পীৰ কি সম্পৰ্ক ?

বলীউডৰ চৰ্চিত ছবি 'ৰামায়ণ'ৰ সৈতে বৰপেটাৰ শিল্পীৰ কি সম্পৰ্ক ?
মুক্তিৰ ৪ দিনৰ ভিতৰতে বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা বলীউডৰ ছবি ৰামায়ণত জিলিকি উঠিল অসমৰ শিল্পকলা...
Published : November 9, 2026 at 6:39 PM IST
বৰপেটা : সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত বলীউডৰ ছবি ৰামায়ণ (প্ৰথম সংস্কৰণ) লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা অব্যাহত আছে । বিগ বাজেটৰ ছবিখনে মুক্তিৰ ৪ দিনৰ ভিতৰতে বক্স অফিচত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে । দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুক্তি পোৱা ছবিখনে ইতিমধ্যে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । দেশৰ ভিতৰত উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত অতি কম সময়ত ২০০ কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে 'ৰামায়ণ', যি সময়ত বিশ্বজুৰি উপাৰ্জন ৫০০ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে ।
আনন্দৰ কথাটো হ'ল যে এনে এখন সফল আৰু বহুচৰ্চিত ছবিৰ সৈতে অসমৰ নাম জড়িত হৈ আছে । ছবিখনৰ সফলতাত অসমৰ কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ অৱদান গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । বৰপেটাৰ জয়নাল আবেদিন আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকল এই ছবিখনৰ সৈতে জড়িত আছিল । কিন্তু জয়নাল আবেদিন কোন আৰু ছবিখনত তেওঁলোকৰ ভূমিকা কি জানেনে ?
উল্লেখ্য যে ছবিখনত ব্যৱহৃত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পোছাক তথা সঁজুলি অসমত নিৰ্মাণ হৈছিল । বিশেষকৈ ছবিখনত ভগৱান 'ৰাম'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা তাৰকা অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকী শিল্পীয়ে পৰিধান কৰা কৱচ তথা সাজ-সজ্জা অসমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । বাঁহ-বেতৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ কৱচ আৰু কিছুমান সঁজুলি জয়নাল আবেদিন আৰু তেওঁৰ সহযোগী শিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
ফলত বিশ্বজুৰি চৰ্চিত বিগ বাজেটৰ ছবিখনত অসমৰ পৰম্পৰাগত বাঁহ-বেতৰ কাৰুকাৰ্যও জিলিকি উঠিল । প্ৰায় ৩ বছৰ ৬ মাহ আগতেই জয়নাল আবদিনৰ সৈতে ছবিখনৰ সাজ-সজ্জা ডিজাইনাৰ অজয় কুমাৰ আৰু তেওঁৰ দলে যোগাযোগ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰে জয়নাল আব্দিন আৰু অসমৰ শিল্পীসকলে মূল চৰিত্ৰ ৰাম আৰু লক্ষ্মণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা বিশেষ সাজ-পোছাকৰ মূল গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰিছিল ।
জয়নাল আবেদিনে জনোৱা মতে ছবিখনৰ সাজ-সজ্জা ডিজাইনাৰ অজয় কুমাৰৰ দলৰ সৈতে পোনপটীয়া যোগাযোগৰ জৰিয়তে তেওঁ এই কামৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল । তেওঁক প্ৰথমে ডিজাইন আৰু জোখ-মাখৰ আৰ্হি প্ৰদান কৰা হৈছিল । সেই অনুসৰি বাঁহ-বেতৰ পৰম্পৰাগত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি সাজ-পোছাক বিশেষকৈ কৱচৰ গাঁথনি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত কেৱল বেত ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱহাৰৰ সুবিধা আৰু আৰামদায়ক কৰি তুলিবলৈ বেতৰ সৈতে প্লাষ্টিক আৰু ৰবৰৰ উপাদান সংযোগ কৰি এই কৱচৰ নতুন ৰূপ দিয়া হৈছিল ।
এইদৰে পৰম্পৰাগত শিল্পকলাৰ সৈতে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সংমিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় বিশেষ কৱচ । জয়নাল আবেদিনৰ মতে ছবিখনৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৩৫ টা বিভিন্ন ডিজাইনৰ বাঁহ-বেতৰ কৱচ আৰু সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল । কেতিয়াবা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি দিবলগীয়াও হৈছিল । যি কাম কৰিবলৈ প্ৰায় ১৮ৰ পৰা ২০ দিনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই কাম কেইবাজনো শিল্পীয়ে একেলগে কৰি ৫-৬ দিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ।
এই কামত জয়নাল আবেদিনৰ সৈতে প্ৰায় ১০ৰ পৰা ১২ গৰাকী শিল্পী জড়িত আছিল । তেওঁলোকৰ সহযোগিতাত কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে দিনে-নিশাই কাম কৰি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত ছবিখনৰ সাজ-সজ্জা দলৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছিল । আনকি ছবিখনৰ সাজ-সজ্জা ডিজাইনৰ লগতে জড়িত লোকসকলে কেইবাবাৰো বৰপেটালৈ আহি শিল্পীসকলৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিছিল ।
এই সন্দৰ্ভত জয়নাল আবেদিনে কয়, "এটা-দুটাকৈ বহুকেইটা কৱচ বনাই লৈ গৈছিল । প্ৰতিবাৰে ডিজাইনবোৰ সলনি হৈ আহিছিল । তেওঁলোকৰ দলৰ এজন সদস্য নিজেই আহি কামবোৰ চাইছিল । আমাৰ সৈতে একেলগে বহি কামবোৰ চাইছিল ।"
জয়নালে লগতে কয়, "বহুত ভাল লাগিছে । ইমান সমৰ্থন পাইছোঁ । আমি শিল্পৰ মৰ্যাদা পাইছোঁ । কৱচৰ লগতে জোতা, ধনু-কাঁড়, ধনু-কাঁড় থোৱা তুণ, হাতৰ খাড়ু সেইবোৰো ইয়াত বনাই দিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰায় ৩০-৩৫ বছৰ ধৰি বাঁহ-বেতৰ শিল্পৰ সৈতে জড়িত জয়নাল আবদিনৰ বাবে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অভিজ্ঞতা এয়া প্ৰথম আছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ ছবিখনৰ কামৰ বাবে তেওঁ হায়দৰাবাদলৈও সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছিল । ৰামায়ণৰ দৰে এখন বৃহৎ বাজেটৰ ছবিৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ অভিজ্ঞতাই স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ লগতে সহযোগী শিল্পী আৰু পৰিয়ালক উৎফুল্লিত কৰিছে ।
অসমৰ পৰম্পৰাগত বাঁহ-বেতৰ শিল্পকলাক ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই স্বীকৃতিক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ হিচাপে তেওঁ বিবেচনা কৰিছে । ছবিখনৰ সাজ-সজ্জা ডিজাইনাৰ অজয় কুমাৰে নিজেও অসমৰ শিল্পকলাৰ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছে । বৰপেটাৰ এগৰাকী সাধাৰণ শিল্পীৰ হাতৰ পৰশ বিগ বাজেটৰ ছবিৰ সাজ-সজ্জাত স্থান লাভ কৰাত স্বাভাৱিকতে বৰপেটাৰ লগতে অসমবাসী গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰামায়ণত জিলিকিছে অসমৰ শিল্প, ৰাম-লক্ষ্মণৰ দেহত সৰাপাত-বেত-মৰাপাট-কাঠেৰে নিৰ্মিত কৱচ