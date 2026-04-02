ৰামায়ণৰ পৰা আদিপুৰুষলৈ: কোনে কোনে অভিনয় কৰিছে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ?

ৰামায়ণৰ পৰা আদিপুৰুষলৈ: কোনে কোনে অভিনয় কৰিছে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ?
পৰ্দাৰ ‘ৰাম’: অৰুণ গোভিলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈকে- শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি মন জয় কৰা অভিনেতাসকল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 5:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি মুক্তি দিয়া হয় বহুচৰ্চিত ছবি 'ৰামায়ণ'ৰ টিজাৰ ৷ টিজাৰত ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰক দেখি অনুৰাগীসকল উৎসুক হৈ পৰিছে ৷ জনবিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এই চৰিত্ৰটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ প্ৰথমাৱস্থাত অমান্তি হৈছিল ৰণবীৰ, কিন্তু পিছলৈ নিৰ্মাতাৰ সৈতে আলোচনা কৰি অভিনয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ এই প্ৰজেক্টটো ৰণবীৰৰ জীৱনৰ অন্যতম এটা প্ৰজেক্ট বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, অযোধ্যাৰ ৰজা দশৰথ আৰু ৰাণী কৌশল্যাৰ পুত্ৰ ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ জন্মোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই 'ৰাম নৱমী' পালন কৰা হয় । ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, শ্ৰীৰাম হ’ল ভগৱান বিষ্ণুৰ সপ্তম অৱতাৰ আৰু মানৱ ৰূপত তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন অৱতাৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম পবিত্ৰ উৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত এই দিনটোত সমগ্ৰ দেশতে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে ।
ৰামায়ণৰ কাহিনীৰ সৈতে জড়িত অযোধ্যা (উত্তৰ প্ৰদেশ), ৰামেশ্বৰম (তামিলনাডু), ভদ্ৰাচলম (তেলেংগানা) আৰু সীতামাৰী (বিহাৰ) আদি চহৰত এই দিনটো বিশেষভাৱে পালন কৰা হয় । বহু ঠাইত এই পবিত্ৰ দিনটোত আধ্যাত্মিক শোভাযাত্ৰা বা 'ৰথযাত্ৰা' উলিওৱা হয় । আকৌ কোনো কোনো ঠাইত এই দিনটোক শ্ৰীৰাম আৰু মা সীতাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী অৰ্থাৎ 'কল্যাণোৎসৱ' হিচাপেও অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় ।
ভগৱান শ্ৰীৰামৰ বিভিন্ন কাহিনী আৰু তেওঁৰ আদৰ্শ কেৱল ধৰ্মগ্ৰন্থতে নহয়, চিনেমা আৰু ধাৰাবাহিকৰ পৰ্দাতো বাৰে বাৰে প্ৰতিফলিত হৈছে । অৰুণ গোভিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহতীয়া প্ৰভাসলৈকে, বহুতো অভিনেতাই ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে । এই অভিনেতাসকলে নিজৰ অনন্য অভিনয় শৈলীৰে ধৰ্মীয় আখ্যানটোক প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । এই তালিকাত এতিয়া নতুনকৈ সংযোজন হৈছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰৰ নাম ।
জানো আহকচোন ভগৱান ৰামৰ চিত্ৰণেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰা আন অভিনেতাসকলৰ বিষয়ে-
অৰুণ গোভিল: ১৯৮০ চনৰ শেষৰ ফালে সম্প্ৰচাৰিত ৰামানন্দ সাগৰৰ অতি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'ৰামায়ণ'ত অৰুণ গোভিলে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ অভিনয়ে ঘৰে ঘৰে ইমানেই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল যে আজিও বহু ভক্তই তেওঁক প্ৰকৃত 'ৰাম' বুলিয়েই সন্মান কৰে ।
জীতেন্দ্ৰ: ১৯৯৭ চনত মুক্তি পোৱা 'লৱ কুশ' নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত অভিনেতা জীতেন্দ্ৰই ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । ভি. মধুসূদন ৰাওৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত কেইবাজনো প্ৰখ্যাত শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছিল ৷ সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল জয়া প্ৰদাই । বাল্মীকি আৰু হনুমানৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল প্ৰাণ আৰু দাৰা সিঙে । ৰামায়ণ ধাৰাবাহিকত ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অৰুণ গোভিল আছিল লক্ষ্মণ ৷ এই ছবিখনে সেই সময়ত দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল ।
প্ৰভাস: ২০২৩ চনত মুক্তি পোৱা মহাকাব্য ৰামায়ণৰ আধাৰত নিৰ্মিত 'আদিপুৰুষ' ছবিখনত দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰভাসক ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল । ওম ৰাউতৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত অভিনেত্ৰী কৃতি সেননক সীতাৰ চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল । মুক্তিৰ প্ৰথম তিনি দিনতে ছবিখনে বিশ্বজুৰি ৪০০ কোটি টকাতকৈও অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিছিল । উপাৰ্জনৰ আৰম্ভণি ভাল হ’লেও, দুৰ্বল ভিএফএক্স (VFX), বিতৰ্কিত সংলাপ আৰু নেতিবাচক সমালোচনাৰ বাবে ছবিখন শেষলৈ বক্স অফিচত ব্যৰ্থ বুলি পৰিগণিত হয় ।
গুৰমীত চৌধাৰী: ২০০৮ চনত টেলিভিছনৰ পৰ্দাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰিত হোৱা 'ৰামায়ণ' ধাৰাবাহিকখনত গুৰমীত চৌধাৰীয়ে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰটো অতি নিপুণতাৰে ফুটাই তুলিছিল । তেওঁৰ এই বলিষ্ঠ অভিনয়ে দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁক এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
এন টি ৰামা ৰাও: ১৯৭৫ চনত মুক্তি পোৱা জনপ্ৰিয় ছবি 'শ্ৰী ৰাম আঞ্জনেয়া যুদ্ধম'ত দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা এন.টি. ৰামা ৰাওৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ বিষয়ে আজিও বহুতে চৰ্চা কৰে । ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত তেওঁ কৰা অভিনয় দৰ্শকৰ বাবে আছিল অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী আৰু স্মৰণীয় ।
জুনিয়ৰ এন টি আৰ: ১৯৯৭ চনত মুক্তি পোৱা 'বালা ৰামায়ণম' নামৰ ছবিখনত জুনিয়ৰ এনটিআৰে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ বাল্যকালৰ চৰিত্ৰটো অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছিল । তেওঁৰ সেই অভিনয় আজিও দৰ্শকৰ বাবে স্মৰণীয় । বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া যে সেই বছৰটোত শ্ৰেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্ৰ হিচাপে 'বালা ৰামায়ণম' ছবিখনে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
নীতিশ ভাৰদ্বাজ: যদিও তেওঁক 'কৃষ্ণ' হিচাপে বেছি জনা যায়, তথাপিও 'ৰামায়ণ' নামৰ ধাৰাবাহিকখনত তেওঁ ৰামৰ চৰিত্ৰত সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল ।
ইয়াৰ উপৰিও, আন কেইবাজনো অভিনেতাই বিভিন্ন সময়ত ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে-
- গগন মালিক: 'ৰামায়ণ: জীৱন কা আধাৰ' ধাৰাবাহিকখনত তেওঁ শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰটো অতি নিপুণতাৰে ফুটাই তুলিছিল ।
- আশীষ শৰ্মা: 'সিয়া কে ৰাম' ধাৰাবাহিকখনত ৰামৰ চৰিত্ৰত কৰা তেওঁৰ বলিষ্ঠ অভিনয়ে দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ।
পৰ্দাত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা সকলৰ তালিকাত এতিয়া নতুনকৈ সংযোজন হৈছে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰৰ নাম । নীতেশ তিৱাৰীৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া আগন্তুক 'ৰামায়ণ' ছবিখনত ৰণবীৰক ৰামৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
