কেৱল একশ্যনেই নহয়, পৰ্দাত তেওঁৰ ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্তয়ো দৃষ্টি নিৱদ্ধ কৰি ৰাখে দৰ্শকৰ

কেৱল একশ্যনেই নহয়, পৰ্দাত তেওঁৰ ৰোমাণ্টিক মুহূৰ্তয়ো দৃষ্টি নিৱদ্ধ কৰি ৰাখে দৰ্শকৰ
একশ্যনধৰ্মী চিনেমা কৰি প্ৰশংসা লাভ কৰা বাবে অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক হি-মেন বুলি কোৱা হয় ৷ পিছে জানেনে, বহু সংখ্যক দৰ্শক কিন্তু তেওঁৰ ৰোমাণ্টিক চৰিত্ৰৰ অনুৰাগী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 2:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : 70 দশকৰ সময়ছোৱাত চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত ৰাজত্ব কৰা অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম এগৰাকী অভিনেতা হ’ল ধৰ্মেন্দ্ৰ ৷ 60 ৰ দশকত মনোৰঞ্জন উদ্যোগত ভৰি দিয়া ধৰ্মেন্দ্ৰ 70 ৰ দশকত একেবাৰে শীৰ্ষ পৰ্যায়ত আছিল বুলি ক’লেও ভুল কোৱা নহ’ব ৷
ছবি দিল ভী তেৰা, হম ভী তেৰেৰে মনোৰঞ্জন জগতত খোজ দিয়া ধৰ্মেন্দ্ৰই 70 ৰ পৰা 80 দশকৰ সময়ছোৱাত একশ্যনধৰ্মী ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ লয় ৷ ধৰম বীৰ, স্মাগলাৰ, অপনে, ইণ্ডিয়ান, য়ামলা পাগলা দীৱানা, বাটৱাৰা, নাকা বন্দী, লোহা, শ্বোলে, টেহলকা, হকীকত আদিকে ধৰি বিভিন্ন চিনেমাত তেওঁৰ প্ৰভাৱশালী অভিনয়ে দৰ্শকৰ মনত চাপ বহুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷ সেই একশ্যনধৰ্মী চৰিত্ৰসমূহৰ বাবেই তেওঁ জনাজাত হৈ পৰে হি-মেন নামেৰে ৷
পিছে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দক্ষতা কেৱল তেওঁৰ নামটোতে সীমাৱদ্ধ নাছিল ৷ ৰোমাণ্টিক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ ৷ ৰোমাণ্টিক চৰিত্ৰসমূহ মনোগ্ৰাহীকৈ পৰ্দাত ফুটাই তুলিছিল তেওঁ ৷ হি-মেন খ্যাত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কেইখনমান ৰোমাণ্টিক চিনেমা- Aas Paas, Anupama, Dillagi, Aye milan ki bela, Naukar biwi ka ৷
আছ-পাছ :
1981 চনৰ এখন ৰোমাণ্টিক চিনেমা, য’ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে হেমা মালিনী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰই ৷ হেমাৰ চৰিত্ৰটোৰ নাম সীমা, ধৰ্মেন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰটোৰ নাম অৰুণ ৷ চিনেমাৰ কাহিনীটোত অৰুণে সীমাক আকস্মিকভাৱে লগ পায় আৰু দুয়োজনেই ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰে । অৰুণ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে । সীমা বিধ্বস্ত হৈ পৰে আৰু বাৰত মদ খাই, গান গাই আৰু নাচিবলৈ লয় আৰু তেতিয়াই এজন মানুহে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰে । কিন্তু অৰুণ ঘূৰি আহে, তেওঁক দেখি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে সীমা ৷ অৰুণক ধৰ্ষণৰ কথাটো ক’বলৈ দ্বিধাবোধ কৰে সীমাই । অৰুণে সীমাক নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যায় আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়ে । পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত প্ৰেম নামৰ এজন মানুহক দেখি সীমা স্তম্ভিত হৈ পৰে, কাৰণ তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা মানুহজন সেইজনেই ৷ বাকী কাহিনীটো জানিবলৈ আপোনালোকে ছবিখন ইউটিউবত চাব পাৰিব ৷
অনুপমা :
১৯৬৬ চনত হৃষিকেশ মুখাৰ্জীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন হিন্দী চলচ্চিত্ৰ য’ত ধৰ্মেন্দ্ৰ, শৰ্মিলা ঠাকুৰ, শশীকলা, দেৱেন ভাৰ্মা আৰু সুৰেখা পণ্ডিতে অভিনয় কৰিছে । ১৯৬৬ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত এই ছবিখনে হিন্দী ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰে ।
শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ চৰিত্ৰ উমাৰ জন্মৰ সময়তে মাতৃৰ মৃত্যু ঘটে ৷ সেই দুখতে পিতৃয়ে উমাক দেখিব নোৱাৰা হৈ পৰে ৷ কিন্তু নিচাসক্ত অৱস্থাত সদায় কন্যাক বিচাৰে ৷ সেই পৰিৱেশতেই উমা ডাঙৰ হৈ আহে আৰু হতাশ হৈ থাকে । সময়ৰ লগে লগে অতিমাত্ৰা কাম আৰু মদ্যপানৰ বাবে পিতৃ মোহনৰ স্বাস্থ্যৰো অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰে ৷
নিজৰ বন্ধুৰ পুত্ৰৰ লগত কন্যা উমাৰ বিয়া ঠিক কৰে মোহনে ৷ কিন্তু কন্যাৰ জীৱনত ইতিমধ্যেই অশোকৰ চৰিত্ৰত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ আগমন ঘটে ৷ প্ৰেম হয়, কিন্তু প্ৰকাশ কৰা নহয় ৷ পিতৃৰ কথা মতেই বিয়া হ’বলৈ ওলোৱা উমাই কিন্তু বিয়াৰ আগে আগে ঘৰ এৰি গুচি যায় ৷ কি হ’ল জানিবলৈ আপোনালোকে চিনেমাখন তলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব-
দিল্লগী :
বিমল কৰৰ বাংলা উপন্যাস "কালিদাস অ কেমেষ্ট্ৰী"ৰ আধাৰত বসু চেটাৰ্জীয়ে ১৯৭৮ চনত ৰোমাণ্টিক কমেডী ছবি দিল্লাগী নিৰ্মাণ কৰে । ইয়াত ধৰ্মেন্দ্ৰই স্বৰ্ণ কমলৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে - বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃতৰ এগৰাকী নৱনিযুক্ত অধ্যাপক । হেমা মালিনী এগৰাকী কঠোৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰবক্তা (ফুলৰেণু) আৰু একেখন কলেজৰ ৱাৰ্ডেন ।
চিনেমাৰ কাহিনীটোত ফুলৰেণুৰ জোকোৱা নাম ‘কাৰ্বন ডাই অক্সাইড’ আৰু স্বৰ্ণকমলক সকলোৱে ধেমালিতে ‘জিজাজী’ বুলি অভিহিত কৰে । প্ৰথম দৃষ্টিতে স্বৰ্ণকমলৰ প্ৰেম হোৱাৰ বিপৰীতে মহাকবি কালিদাসৰ ৰচনা শিকোৱাৰ শৈলীৰ বাবে ফুলৰেণুৱে স্বৰ্ণকমলক ঘৃণা কৰে । উৎসৱ-হোলীৰ উদযাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানলৈকে স্বৰ্ণকমলকৰ ফুলৰেণুক জয়ী কৰাৰ সকলো প্ৰচেষ্টাই যেন অথলে গৈছে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ফুলৰেণুৰ গৃহ চহৰ কাশীপুৰলৈ গ্ৰীষ্মকালীন ছুটীৰ সময়ত তেওঁক লগ কৰিবলৈ যায় আৰু শেষত কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ কিন্তু ফুলৰেণুৱে বিচাৰে যে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত তেওঁৰ বিবাহ বিজ্ঞাপনৰ উত্তৰ দি সঠিক চেনেলৰ জৰিয়তে স্বৰ্ণকমলক কাষ চাপিক । বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হয় আৰু ফুলৰেণুৰ বিয়া আন কাৰোবাৰ সৈতে ঠিক হয় । সময়মতে বিয়াত উপস্থিত হৈ বিশৃংখলতা দূৰ কৰিব পাৰিবনে স্বৰ্ণকমলে । সেই বিষয়ে জানিবলৈ এই ৰোমাণ্টিক কমেডীখন চাওক ইউটিউবত-
আয়ে মিলন কি বেলা :
১৯৬৪ চনত মোহন কুমাৰৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এখন ভাৰতীয় হিন্দী ছবি । ছবিখনৰ প্ৰযোজক জে ওম প্ৰকাশ । সংগীত শংকৰ জয় কিষাণৰ । চিনেমাখনত তাৰকা আছে; ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ, ছাইৰা বানু, ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু শশীকলা । বক্স অফিচত ছবিখন সফল হৈছিল । ছবিখন তামিল ভাষাত অৰু থাই মাক্কল নামেৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
চিনেমাখনৰ কাহিনীটোত দুটা চৰিত্ৰ শ্যাম আৰু ৰঞ্জিত ৷ দুয়ো যমজ, পিছে পাকচক্ৰত পৰি দুয়োৰে পিতৃ-মাতৃৰ পৰিচয় বেলেগ বেলেগ ৷ শ্যামে মিষ্টাৰ চৌধুৰীৰ বাবে কাম কৰে আৰু মাকৰ সৈতে ভাৰতৰ এখন সৰু গাঁৱত থাকে । আনহাতে যমজ ভাতৃ ৰঞ্জিত (ধৰ্মেন্দ্ৰ) ডাঙৰ-দীঘল হয় ধনী পিতৃ-মাতৃৰ তত্বাৱধানত চহৰত ৷ মিষ্টাৰ চৌধুৰীৰ কন্যা বৰ্খাৰ সৈতে শ্যামৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে ৷ শৈশৱৰ বন্ধু ৰঞ্জিত বহিঃৰাজ্যৰ পৰা উভতি আহে আৰু তেওঁক ঘূৰি অহা দেখি সকলো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে । ৰঞ্জিত আৰু শ্যামৰ মাজত বহুত মিল আছে, দুয়োজনেই সুদৰ্শন, নিষ্ঠাবান আৰু ভদ্ৰ; দুয়োৰে জন্ম তাৰিখো একে ৷ পিছে কেণা তেতিয়া লাগে যেতিয়া ৰঞ্জিতো বৰ্খাৰ প্ৰেমত পৰে । এই কথাই দুয়োৰে মাজত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি কৰে, পৰিস্থিতি ইমানেই বেয়া হৈ যায় যে শ্যামৰ বিৰুদ্ধে আন এগৰাকী মহিলা ৰূপাক গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় আৰু টকা চুৰি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হয় । চিনেমাখন ইউটিউবত উপলব্ধ-
নৌকৰ বিৱী কা :
পাকিস্তানী পাঞ্জাবী ছবি নৌকাৰ ৱহতি দা (১৯৭৪)ৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ ১৯৮৩ চনৰ হিন্দী ৰোমাণ্টিক কমেডী ছবি নৌকৰ বিৱী কা । ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ, ৰীণা ৰয়, ৰাজ বব্বৰ, অনিতা ৰাজ, কাদেৰ খান, প্ৰাণ আৰু ওম প্ৰকাশে । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছিল ৰাজকুমাৰ কোহলীয়ে ।
চিনেমাৰ কাহিনীটোত পৰিদৰ্শক অমৰ নাথে বিভিন্ন ছদ্মনাম লৈ পলাই থকা এজন কুখ্যাত গেংষ্টাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু কেইবাবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে । ধনী পৰিয়ালৰ পৰা অহা অমৰে পিতৃ জাগীৰদাৰ বিষম্বৰ নাথক অৱজ্ঞা কৰি দুখীয়া অথচ ধুনীয়া নাৰী শীলা শৰ্মাক বিয়া কৰায় । অমৰ নাথক পৰিয়ালৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কোৱা হয় । অমৰ আৰু শীলাই আন ঠাইত বাস কৰিবলৈ লয় আৰু সোনকালেই এগৰাকী কন্যা জ্যোতিৰ পিতৃ-মাতৃ হৈ পৰে ।
দীপক কুমাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে সাক্ষাৎ হোৱাৰ পাছত দীপকৰ সৈতে কন্যাৰ বাল্যবিবাহৰ ব্যৱস্থা কৰে অমৰ আৰু শীলাই । ইপিনে কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰি সেই কুখ্যাত অপৰাধীয়ে অমৰ আৰু শীলাক হত্যা কৰে । ভাগ্য ভাল যে এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মচাৰী আৰু চালক আব্দুলে তেওঁলোকৰ কন্যাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে । আব্দুলে জ্যোতিক জাগীৰদাৰৰ ওচৰলৈ লৈ যায়, চকুলো টুকি ককাকে নাতিনীক গ্ৰহণ কৰে । দীপক আৰু জ্যোতি ডাঙৰ হৈ আহে । জ্যোতি এতিয়াও ধনী ককাকৰ লগত থাকে, আনহাতে দীপকৰ দেউতাকৰ মৃত্যু ঘটে । দীপকৰ মাকে যেতিয়া দুয়োৰে বিবাহ নিশ্চিত কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া জ্যোতিয়ে তেওঁক এৰাই চলি অপমান কৰে । ইয়াৰ ফলত দীপক ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু জ্যোতিক মাকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰে । দীপক আৰু জ্যোতিৰ বিয়া হয়নে নহয় এয়া জানিবলৈ চিনেমাখন চাওক ইউটিউবত-
