অন্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া শ্ব’ জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ
৪০ গৰাকী অন্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ৷ ছবিগৃহত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে এখন খালী আসন ৷
ডিব্ৰুগড় : 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শুভমুক্তিক লৈ বিশেষ আয়োজন মৰাণৰ 'হাউচফুল টকীজ' কৰ্তৃপক্ষৰ ৷ আজি পুৱা দৰ্শনী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে একেলগে 'মায়াবিনী' গালে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাং, নীল আকাশ, কুসুম কৈলাশ, মাধৱ ৰঞ্জনকে ধৰি শিল্পী সমাজে ৷
'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শুভমুক্তিৰ পূৰ্বে পুৱা ৬ বজাৰ পৰা বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । মৰাণ জনমংগল আদৰ্শ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ হয় ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ প্ৰথম দৰ্শনী ।
দৰ্শনী আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে একেলগে 'মায়াবিনী' গালে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাং, নীল আকাশ, কুসুম কৈলাশ, মাধৱ ৰঞ্জনকে ধৰি আন আন শিল্পীসকলে । লগতে মৰাণৰ একমাত্ৰ ছবিগৃহ 'হাউচফুল টকীজ'ত মৰাণ জনমংগল আদৰ্শ অন্ধ বিদ্যালয়ৰ চল্লিশগৰাকী দিব্যাংগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ উপভোগৰ বিনামূলীয়া ব্যৱস্থা কৰি দিছে ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষই ।
ছবিগৃহত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে ৰখা হৈছে এখন বিশেষ খালী আসন । শুভমুক্তিৰ দিনটোৰ পৰাই বোলছবিখন চলি থকালৈকে ছবিগৃহত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে থাকিব এইখন খালী আসন আৰু জ্বলি থাকিব অক্ষয়বন্তি ৷
তদুপৰি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ লাভৰ টকাৰে মৰাণ অঞ্চলৰ এগৰাকী দৰিদ্ৰ কৰ্কট ৰোগীৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছে ছবিগৃহটোৰ কৰ্তৃপক্ষই । মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণতো প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আৰম্ভ হ'ল ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ দৰ্শনী ।
ছবিখনৰ জৰিয়তে জুবিন দাক ভালপোৱা দিব বিচাৰিছে ৰাইজে :
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কুসুম কৈলাশে কয়, "জুবিন গাৰ্গে বিচৰা ধৰণেৰে আজিৰ দিনটোত ৰাইজৰ বাবে শুভমুক্তি দিয়া হৈছে ছবিখন । ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দেখি খুব ভাল লাগিছে । আশা কৰিছোঁ এইখন ছবিয়ে অসমীয়া ছবি জগতত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজে জুবিন দালৈ ভালপোৱা যাচিব বিচাৰিছে । আমি আশা কৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব ।”
জুবিন দাৰ সৃষ্টিৰাজি সদায় আমাৰ লগত থাকিব :
'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ শুভমুক্তিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি নীল আকাশে কয়, "দুখৰ মাজতো আমি সুখ বিচাৰি পাওঁ । দাদা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই যদিও তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি সদায় আমাৰ লগত থাকিব । ছবিখনক ৰাইজে যিদৰে আদৰি লৈছে, ৰেকৰ্ডৰ পাছত ৰেকৰ্ড হৈছে এয়া অসমীয়া ছবিৰ বাবে শুভ লক্ষণ । ছবিখনত জড়িত ব্যক্তি হিচাপে গৌৰৱ কৰিছোঁ ।”
দুখৰ মাজতো আজি আনন্দৰ দিন :
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিপিন চাউদাঙে কয়, “প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই গোটেই অসমবাসী শোকত ম্ৰিয়মাণ হৈ আছে । দুখৰ মাজতো আজি আনন্দৰ দিনটো আহিল । জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ বাবে আশাৰে ৰৈ আছিল সকলো । আজি ৰাইজৰ আশা পূৰণ হ'ল ।”
