আই এফ এফ আই ২০২৬ত ভাৰতীয় পেনোৰামাৰ বাবে নিৰ্বাচিত উত্তৰ-পূবৰ চাৰিখন ছবি
২০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ৫৭ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ভাৰতীয় পেনোৰামালৈ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ চাৰিখন ছবি নিৰ্বাচিত হৈছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 3:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : উত্তৰ-পূবৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় ৷ চলিত বৰ্ষৰ ২০ৰ পৰা ২৮ নৱেম্বৰলৈ গোৱাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৫৭ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ভাৰতীয় পেনোৰামাৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ চাৰিখন ছবিয়ে । মহোৎসৱত দুখন তথ্যচিত্ৰৰ লগতে দুখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ‘উৰুম’ আৰু ‘সূৰ্যমুখী’ৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ হ’ব ।
নিৰ্বাচিত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ ভিতৰত আছে ‘উৰুম’ (আত্মা) ৷ ছবিখন এখন মানসিক থ্ৰীলাৰ, পৰিচালনা কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুয়ু টাব্যোয়ে ৷ এই ছবিখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় পেনোৰামাত নিছি ভাষাৰ এটা প্ৰযোজনাক অন্তর্ভুক্ত কৰিছে ।
ইয়াৰ কাহিনীভাগ চহৰৰ পৰা বহু দূৰৈৰ এখন পাহাৰীয়া গাঁৱৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, য’ত এগৰাকী পিতৃ নিজৰ কণমানি কন্যাৰ মৃত্যুৰ পিছত জীৱন দৰ্শন আৰু অপৰাধবোধৰ অশান্তিত ভূগি থাকে । ছবিখনত থলুৱা স্মৃতি, আঘাত আৰু লুকাই থকা সত্যৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰে ।
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ শিতানত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসমীয়া ছবিখন হৈছে সূৰ্যমুখী ৷ অভিনেতা, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু থিয়েটাৰ অনুশীলনকাৰী অন্তৰা জি.জি. চৌধুৰীয়ে ছবিখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ।
ছবিখনত পুষ্পাল আৰু প্ৰাৰ্থনা নামৰ দুজন সহকৰ্মীৰ প্ৰতিযোগিতামূলক সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে ৰোমাণ্টিক বন্ধনলৈ পৰিণত হোৱাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । কিন্তু হেৰুৱা ধনৰ মোনা এটাই কাহিনীটো আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে ৷ মোনাটোৱে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আৰু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ পৰীক্ষা লয় ।
তথ্যচিত্ৰ শিতানত উত্তৰ-পূবৰ পৰা দুখন তথ্যচিত্ৰই প্ৰৱেশ কৰিছে- আইমী বৰুৱাই অসমীয়াত নিৰ্মাণ কৰা ‘ৰেড কাৰ্পেট’ আৰু ৰাজদ্বীপ চৌধুৰীৰ ইংৰাজী ভাষাৰ ছবি ‘চলো ইণ্ডিয়া উইথ এৰিক জী – মিজোৰাম’।
৩০ মিনিটৰ ‘ৰেড কাৰ্পেট’ত কাৰ্বি আংলং পাহাৰৰ ডনকামোকামৰ এগৰাকী কাৰ্বি মহিলাৰ কাহিনী উপস্থাপন কৰা হৈছে যিয়ে নিজৰ বয়ন পটভূমিৰ পৰা কাঁৰ ৰেড কাৰ্পেটলৈ যাত্ৰা কৰে । তথ্যচিত্ৰখনত পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত কামৰ আঁৰৰ দক্ষতা, কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ বয়ন ঐতিহ্য আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা শিল্পকৰ্মক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
আনখন তথ্যচিত্ৰ ৪৮ মিনিটৰ আৰু ইয়াত মিজোৰামৰ জীৱনৰ অন্বেষণৰ সময়ত এজন প্ৰাক্তন ব্ৰিটিছ সাংসদ তথা ইতিহাস শিক্ষক এৰিক অলেৰেনশ্ব’ক অনুসৰণ কৰা হৈছে । তথ্যচিত্ৰখনত মিজো মহিলাসকলৰ নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত উদ্যোগীকৰণ, শিক্ষা আৰু নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণৰ বিষয়েও অন্বেষণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ তথ্যচিত্ৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া : মিজোৰাম’ৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ ৰেইনডেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেলত
অসমৰ সন্তানৰ বিশ্বজয় ! লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত প্ৰদৰ্শিত ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া’
দশকৰ পাছত ‘সূৰ্যমুখী’ৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতিছে সুদৰ্শন অভিনেতা কপিল বৰা
আই এফ এফ আই ২০২৬ত ভাৰতীয় পেনোৰামা আৰু দ্য ব্ৰীকছ শাখা মুকলি কৰিব ধুৰন্ধৰ-ৰামায়ণে