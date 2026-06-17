ETV Bharat / entertainment

নিঃতম দকচিৰি, লোকসংগীত শিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা বঁটা

২০ জুনত লোকসংগীত শিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰিক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সোঁৱৰণী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ’ব ৷

Folk music artist Tarawati Mili Bori will be awarded the Bishnu Prasad Rabha Memorial Award on June 20
লোক-সংগীত শিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 8:11 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: অসমীয়া লোকসংগীত জগতৰ বিশিষ্ট শিল্পী তথা নিঃতম দকচিৰি, সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে “বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা”। এই বঁটা অহা ২০ জুনত গোগামুখত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিষ্ণুৰাভা দিৱসত প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ অসম সাহিত্য সভা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যৌথভাৱে এই বঁটা আগবঢ়াইছে ।

অসমৰ সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতি, সংগীত, ভাষা আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণ, বিকাশ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যৌথভাৱে এই বঁটা আগবঢ়াই আহিছে । তৰাৱতী মিলি বৰি জোনাই সমজিলাৰ ৰতকে গাঁৱৰ নিবাসী অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী বিভাগৰ শীৰ্ষ স্থানপ্ৰাপ্ত অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া স্বৰ্গীয় লক্ষ্মী বৰিৰ পত্নী । উল্লেখ্য যে, মিচিং সংগীত জগতৰ এক বিখ্যাত নাম তৰাৱতী মিলি বৰি ।

তৰাৱতী মিলি বৰিৰ কণ্ঠস্বৰে কেৱল মিচিং সমাজখনকে মুগ্ধ কৰা নাই, সংগীত ক্ষেত্ৰখনত তেওঁৰ মিঠা স্বৰে বহুতৰ মনত ছাপ পেলাইছে ৷ ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাই মাত শুনিয়ে তেওঁক গান গোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল ৷ শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখ অঞ্চলত মাজৰবাৰী গাঁৱত ১৯৫৯ চনৰ ৯ জানুবাৰীত জন্ম লাভ কৰে তৰাৱতী মিলিয়ে ৷ বেতাং মিলি আৰু উনেশ্বৰী মিলিৰ কনিষ্ঠা কন্যা তেওঁ । তৰাৱতী মিলি বৰিৰ গায়কী, সুৰ আৰু মধুৰ কণ্ঠ মিচিং সংগীত জগতখনৰ বাবে এক সম্পদস্বৰূপ । তেওঁৰ ঐনিতম আৰু কাবানৰ যাদুকৰী সুৰ মিচিং সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ।

মিচিং লোকসংগীতৰ বিশিষ্ট শিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰিয়ে মিচিং ঐনিতম আৰু আনু নিঃতম চৰ্চাৰ মাধ্যমেৰে মিচিং লোকসংগীতৰ বিকাশৰ ক্ষেত্রত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।

এগৰাকী লোকশিল্পী হিচাপে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁক ২০১৪ বর্ষত অসম চৰকাৰে শিল্পী পেঞ্চন আৰু পৰম্পৰাগত তথা তেওঁৰ আজীৱন সংস্কৃতি চৰ্চাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে ভাৰত চৰকাৰে লোকসংগীত শাখাত ২০২২ বৰ্ষৰ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰে । তদুপৰি তৰাৱতী মিলি বৰিৰ সুৱদি মাতত আপ্লুত হৈ গুৱাহাটীৰ পৰা শদিয়ালৈকে লুইতৰ দুয়োপাৰৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়োৱা বঁটা, বিভিন্ন পুৰস্কাৰ, সামগ্ৰী, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে কৰি ৰাখিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ।

Folk music artist Tarawati Mili Bori will be awarded the Bishnu Prasad Rabha Memorial Award on June 20
তৰাৱতী মিলি বৰিক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা সোঁৱৰণী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ’ব (Photo : ETV Bharat Assam)

আকাশবাণীত প্রথম সংগীত বাণীবদ্ধ

১৯৭৭ চনৰ কোনোবা এটা দিনত ডিব্ৰুগড়ৰ আকাশবাণী কেন্দ্রত পোন প্রথমবাৰৰ বাবে সংগীত বাণীবদ্ধ কৰে তেওঁ ।

কণ্ঠদান কৰা শ্ৰব্য সঁফুৰা: মিচিং মিপাক, কাংকাননী আজন, লালে, নিঃতম নীচাগ, কলীয়া ভোমোৰা, দাগদুং দাকতক, মিকচি জিলি, আচি জিলি, কুমনাম নিঃতম (মিচিং লোকগীত), মিৰ' মিগল (মিচিং পূর্ণদৈর্ঘৰ ছবি), আচিন অৱনৰি ইত্যাদি । তদুপৰি ১৯৮৫ চনত সংগীতসূর্য্য ভূপেন হাজৰিকাৰ 'মিৰি জীয়ৰী' নামৰ ছবিখনৰ একাধিক গীতত কণ্ঠদান কৰে তেওঁ ।

ৰাজহুৱা সম্বর্ধনা

লোকসংগীতৰ সাধক তৰাৱতীৰ কণ্ঠৰ সুৱদি মাতে গুৱাহাটীৰ পৰা শদিয়ালৈকে সকলোৰে মন জিনিছে ৷ লুইতৰ দুয়োপাৰৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তেওঁক সম্বর্ধনা জনোৱাৰ লগতে আন আন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানৰ পৰাও বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ ।

tarawati mili bori
কোকিলকণ্ঠী গায়িকা নিঃতম দকচিৰি তথা লোক-সংগীত শিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰি (Photo : ETV Bharat Assam)
  • লোকশিল্পী সাহায্য ন্যাস পুঁজিৰ দ্বাৰা ১৯৯৭ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ জিলা পুথি ভঁৰালত 'জাতীয় শিল্পী বঁটা' প্ৰদান কৰা হয় ৷
  • সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা ২০১০ চনৰ ২০ জুনত কেন্দ্রীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • ২০০৩ চনৰ শিল্পী দিৱসত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ আৰু ধেমাজি জিলা প্রশাসনৰ সহযোগত গুৱাহাটী দূৰদর্শন কেন্দ্রই জ'নাইৰ গালীত ২০১৪ চনৰ ১৮ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত কৰা জনকৃষ্টি সমাৰোহত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্ততিতম ধেমাজি অধিৱেশনত অসমৰ সংগীত জগতলৈ বিশিষ্ট বৰঙণি স্বৰূপে ২০০৯ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • লখিমপুৰ জিলাৰ চাউলধোৱা 'জংকি পানে ক্ষেত্র'ত ২০০৫ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক সমাৰোহত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • মুৰকংচেলেক বাংকে মিচিং আগম কীবাঙে ২০০৭ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • ধেমাজি জিলা সাংবাদিক সন্থাই ২০০৮ চনৰ ৩০ নবেম্বৰত ধেমাজিত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • চৰাইদেউ বাংকে মিচিং আগম কীবাঙে ২০০৭ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত সম্বৰ্ধনা জনায় ৷
  • মুৰকংচেলেক মিচিং কৃষ্টি কীবাঙে ২০০৭ চনৰ ৮ এপ্ৰিলত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • দিখৌমুখৰ বহমথুৰি সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রই ২০০৭ চনৰ ১৩ মে'ত ব'হাগৰ এদিন অনুষ্ঠানত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • চিলাপথাৰ কেন্দ্রীয় আলি আঃয়ে লৃগাং সম্মিলনৰ ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ-২০০৫ ত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • ডিমৌ বিল্লাম বাংকে মিচিং দূৰবৃ কীবাঙে ২০০১ চনত তৰাৱতী মিলি আৰু তেওঁৰ স্বামী লক্ষ্মী বৰিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৷
  • লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় কাংকিন কীবাঙে ২০০৮ চনৰ ৩০ ছেপ্তেম্বৰত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • সদৌ গুৱাহাটী মিচিং কীবাঙে ২০০৪ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত সোণাইধূলিত আলি আংয়ে লৃগাং সম্মিলনত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • অৰুণাচল প্রদেশৰ অয়ানত ২০১৩ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত আলি আঃয়ে লৃগাং গৃঃদু চঃপৃ সন্মিলনত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • ২০১২ চনৰ ১১ মাৰ্চত জীয়া ভৰলীত টাকাম মিলি অপূন কৌবাঙৰ অধিবেশনত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • ধেমাজি লেখিকা সমাৰোহত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • ২০১৩ চনৰ ৫ মে'ত বৃহত্তৰ জোনাই ৰঙালী বিছ বিদায় সম্মিলনত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • দিচাংমুখৰ ঐ নিঃতম প্রতিভা সন্ধানী সমিতিৰ দ্বাৰা ২০০৭ চনৰ ১০ অক্টোবৰত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • মুম্বাই মিচিং ছ’চাইটীৰ দ্বাৰা ২০০৮ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • শিৱসাগৰ বাংকে মিচিং আগম কীবাঙে ২০০৫ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • ডিব্ৰুগড় কাংকান নগৰ কাৰপুনপুলি সংঘৰ দ্বাৰা ২০০৩ চনৰ ৩১ আগষ্টত মিলন নগৰৰ মুৰংঘৰত বিশেষ সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • লখিমপুৰ জিলাৰ ভীমপৰা গৰৈমাৰীত ২৫ ডিচেম্বৰ ২০১৪ত অনুষ্ঠিত হোৱা চতুর্থ সংখ্যক মিচিং আর্টিষ্ট সমাৰোহত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • ২০১১ চনৰ ২০ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লংগৃং কাংকান পাব্লিকেশ্বনৰ দ্বাৰা 'মিচিং বর্ড এবার্ড-২০১১' প্রদান কৰা হয় ৷
  • অৰুণাচল প্রদেশৰ পাঃমুক ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটিয়ে ২০১৬ চনৰ ২১ মে'ত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ১৮- ডিচেম্বৰ, ২০১৫ ত জীৱনজোৰা ত্যাগ, নিৰৱ সাধনা তথা সাংস্কৃতিক জগতলৈ আগবঢ়োৱা অতুলনীয় অৰিহনাৰ প্রতি শ্রদ্ধা জনাই সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • মিচিং জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাই জীয়াঢল অধিৱেশনত ২০১৯ চনৰ ১ এপ্রিলত সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত ২০১৫ চনত দেৰগাঁৱত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনত 'জিকিৰ সম্ৰাট ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ সোঁৱৰণী বঁটা' প্রদান কৰা হয় ৷
  • শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই সম্বর্ধনা জনায় ৷
  • অ' এন জি চিৰ চিনামৰা, যোৰহাটৰ ৰঙালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ দ্বাৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • ধেমাজি সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন সমিতিৰ দ্বাৰা ২০১৫ চনত সম্বর্ধনা জনোৱা হয় ৷
  • টেলিভিছন চেনেল 'প্রাগ নিউজ'ৰ দ্বাৰা ২০১৯ চনত 'প্ৰাগ প্ৰেৰণা বঁটা' প্রদান কৰা ৷
  • মিচিংসকলৰ সাংস্কৃতিক সংগঠন মিচিং দূৰবৃ কীবাঙৰ দ্বাৰা ২০২১ চনৰ ১৮ অক্টোবৰত শিৱসাগৰত 'নিঃতম দকচিৰি' উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হয় তেওঁক ।

২০১৪ বৰ্ষৰ পৰা অসম চৰকাৰে তৰাৱতী মিলি বৰিক নিয়মীয়াকৈ শিল্পী পেঞ্চন প্ৰদান কৰি আহিছে । তেওঁক ২০২৪ বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে সংগীত-নাটক অকাডমীৰ দ্বাৰা পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰি উপযুক্ত সন্মান যাঁচিছে । শিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰিয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রলৈ আগবঢ়োৱা বহুমূলীয়া অৱদানে বৃহত্তৰ অসমীয়া লোকসংগীতৰ ক্ষেত্ৰখন সমৃদ্ধ কৰাত নিঃসন্দেহে উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্রহণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : ঘৰতে বন্দী কৰি থৈছিল আত্মীয়ই, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতৰ পৰা লৈছিল সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা

TAGGED:

তৰাৱতী মিলি বৰি
বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা
নিঃতম দকচিৰি
মিচিং সংগীত জগত তৰাৱতী মিলি বৰি
TARAWATI MILI BORI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.