অসম পালেহি প্ৰসিদ্ধ বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ নশ্বৰদেহ
4 নৱেম্বৰ মঙলবাৰ পুৱা আঠ বজাত বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ নশ্বৰদেহ কঢ়িয়াই অনা বিমানখন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 12:08 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী পালেহি অসম গৌৰৱ বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ নশ্বৰদেহ ৷ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ যোৱা দীপক ঘূৰি আহিল কফিনতহে ৷ চেন্নাইৰ পৰা এখন বিশেষ ইণ্ডিগ’ বিমানেৰে তেওঁৰ মৃতদেহ কঢ়িয়াই অনা হয় ৷
বিমানবন্দৰৰ পৰা শিল্পীগৰাকীৰ নিথৰদেহ পোনে পোনে গুৱাহাটীৰ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হয় ৷ প্ৰশাসনীয় কটকটীয়া নিৰপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে শৰ্মাৰ নশ্বৰদেহ বিমান বন্দৰৰ পৰা লৈ যোৱা হয় ৷ অন্তিমবাৰ তেওঁক কাষৰ পৰা চাবলৈ বিমানবন্দৰত ভিৰ কৰে অনুৰাগীসকলে ৷
অজাপ নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পাছত আমি সকলো আৱেগিক হৈ আছোঁ ৷ সেই সময়তে আমি আকৌ দীপক শৰ্মাক হেৰুৱালো ৷ দীপক শৰ্মাই বাঁহীৰ সুৰেৰেই অসমীয়া জাতিটোক বিশ্বদৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল ৷ জুবিন দাৰ লগতো ঘনিষ্ঠ আছিল ৷ গোটেই জাতিটো বাঁহীৰ সুৰেৰে বান্ধি ৰাখিছিল ৷ আজি আমি এটা সুৰ হেৰুৱাইছো ৷”
তেওঁ লগতে আৰু কয়, “জীয়াই থকা সময়ত যেনেকৈ লালন-পালন কৰিব লাগিছিল, আমি তেনেকৈ নকৰিলো নেকি, তেনেকুৱা অনুভৱ হয় ৷ তেওঁ যিখিনি অৱদান দি থৈ গ’ল, আমাৰ কাৰণে বহুত ৷ বাঁহীৰ জৰিয়তে অসমীয়াই কেনেকুৱা সুৰ তুলিব পাৰে সেয়া তেওঁ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডক জনাই গৈছে ৷ তেওঁ সদায় আমাৰ কাৰণে সাহস হৈ থাকিব ৷”
অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়োৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদকগৰাকীৰ মৃত্যুৱে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰে বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । পৰিয়ালৰ সদস্যই জনোৱা অনুসৰি শিল্পী দীপক শৰ্মাৰ শেষকৃত্য নৱগ্ৰহ শ্মশানতে সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক : প্ৰসিদ্ধ বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে আত্মীয়