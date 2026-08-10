বানে ধুই নিলে গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সোণালীপামত সজীৱ হৈ থকা স্মৃতি
বানে ধুই নিলে গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সোণালীপাম ৷ বানত নষ্ট হ'ল গীতিকবিৰ বহু নথি-পত্ৰ, আচবাব ৷ বানত ৰক্ষা পৰিল গীতিকবিৰ হাৰমনিয়াম, পিয়ানো ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 4:56 PM IST
চৰাউদেউ : অসমীয়া গীতি-কাব্য সাহিত্যত অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই যোৱা গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ সোণালীপাম ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে বানে । শেহতীয়াকৈ চৰাইদেউ জিলাত হোৱা ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ঐতিহাসিক জিলাখনৰ জনজীৱনক বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিলে । বহুতে হেৰুৱালে আপোন ঘৰখন, কোনোৱে আপোনজনক হেৰুওৱাৰ লগতে হেৰুৱালে ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি । মুঠৰ ওপৰত বলিয়া বানে সৰ্বস্বান্ত কৰিলে ৰাইজক ।
সংহাৰী বানে কেৱল জনজীৱনেই বিপৰ্যস্ত কৰা নাই, বানৰ কৱলৰ পৰা ৰক্ষা নপৰিল অসমীয়া গীতি-কাব্য সাহিত্যৰ বাটকটীয়া গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সোণালীপাম । ১৯০৪ চনৰ ১৯ আগষ্টত শিৱসাগৰৰ দিখৌপাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাই কৰ্মসূত্ৰে সোণাৰিৰ স্থায়ী বাসিন্দা হৈ জীৱনৰ সৰহখিনি কাল সোণাৰিতে কটাইছিল । সেই ঐতিহাসিক চৰাইদেউৰ সোণাৰিত আজিও গীতিকবিৰ স্মৃতি বিৰাজমান ।
সোণালীপাম হিচাপে সকলোৰে পৰিচিত গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ ইতিহাস বিজড়িত বাসগৃহটো এইবাৰ বানৰ কৱলত পৰিল । গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাই সোণালীপামত বহি গীত, কবিতা, নাটক ৰচনা কৰিছিল । বাঢ়নী পানীত একঁকাল ডুব যোৱাৰ ফলত বাসগৃহটোত সংৰক্ষিত বহু মূল্যৱান নথি-পত্ৰ, আচবাব, দুৰ্লভ স্মৃতিচিহ্ন আৰু অন্যান্য ঐতিহাসিক সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন হয় ।
উল্লেখ্য যে, সোণাৰিৰ সোণালীপামৰ নিগাজী ঘৰত বহিয়েই পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল জীৱনৰ চিৰসেউজ বহু গীত আৰু বহু কবিতা ৷ কিন্তু আজি বানৰ পাছত গীতিকবিৰ স্মৃতিবোৰ ধ্বংস হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । ১৯৬৪ চনৰ ৭ জুনত গীতিকবিৰ মৃত্যুৰ পাছত ঘৰটোৰ ভিতৰত তেওঁৰ বিছনা, কিতাপ, বহা আৰামী চকীৰ পৰা সকলো বস্তু ঘৰখনত সুন্দৰকৈ ৰখা হৈছিল । সোণালীপামক সংৰক্ষণৰ বাবে দীৰ্ঘদিন সচেতন ৰাইজে চৰকাৰক দাবী কৰি আহিছে যদিও সেইয়া হৈ উঠা নাই । কিন্তু এইবাৰ হোৱা ভয়ংকৰ বানে গীতিকবিৰ স্মৃতি সমূহ ক্ৰমান্বয়ে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে । অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ এক অমূল্য ঐতিহ্যৰ সাক্ষী এই বাসগৃহৰ এনে শোচনীয় অৱস্থাই সাহিত্যপ্ৰেমী, সংস্কৃতিনুৰাগী আৰু সচেতন মহলক মর্মাহত কৰিছে ।
এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসগৃহৰ সংৰক্ষণ, ক্ষতিগ্ৰস্ত নথি-পত্ৰ আৰু স্মৃতি বিজড়িত সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰক শীঘ্ৰে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে অসম সাহিত্য সভাৰ লগতে সচেতন ৰাইজে ।
বানত ৰক্ষা পৰিল গীতিকবিৰ হাৰমনিয়াম, পিয়ানো
সোণালীপাম হিচাপে পৰিচিত গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ ইতিহাস বিজড়িত সোণাৰিৰ বাসগৃহটোৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ পৰিচালিকাগৰাকীয়ে কয়, "নিশা দুই বজাৰ পাছত পানী সোমাইছিল বাসগৃহটোত । কিছুমান বস্তু বিচনাৰ ওপৰত তুলি দিয়া হ'ল । যিখিনি পানীয়েই বোৱাই পেলালে প্ৰায়সমূহেই ভাগি গৈছে । হাৰমনিয়াম, পিয়ানো আদি কিছু বস্তু বচাব পাৰিলো কিন্তু কাজ পত্ৰ সকলো তিতিলে । তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা কাপোৰ, আৰামী চকী, বিচনা সকলো নষ্ট হৈছে । কোনো লোকেই অহা নাই ঘৰটো চাবলৈ ।
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ বাসগৃহটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাই পৰিচালিকাগৰাকীয়ে ।
এতিয়া যদি সংৰক্ষণ কৰা নহয় স্মৃতি বিজড়িত ঘৰটো বাচি নাথাকিব
গীতিকবি পাৰ্বতি প্ৰসাদ বৰুৱাৰ স্মৃতি জীপাল কৰি ৰখা সোণাৰিৰ সোণালীপাম বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা পাছতেই বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যক ড° ৰঘুনাথ কাগয়ুঙে কয়, "বানে সোণাৰিৰ সম্পদ গীতিকবিৰ বাসগৃহ ধ্বংস কৰি দিলে । বানে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা সকলো সম্পত্তি ধ্বংস কৰি দিলে । তেওঁৰ কিতাপ, তেওঁ লিখি যোৱা গীতৰ বহি ধ্বংস হৈ গ'ল । তেওঁ পঢ়া-শুনা কৰা , গীত ৰচনা কৰা টেবুল, চকী বানত শেষ হৈ গ'ল । তেওঁৰ ঘৰৰ মজিয়া বহি গৈছে । এইটো ধ্বংসৰ শেষ পৰ্যায় । এতিয়া যদি সংৰক্ষণ কৰা নহয় অসমীয়া জাতিৰ স্মৃতি বিজড়িত ঘৰটো বাচি নাথাকিব । অসমীয়া জাতিৰ ভাষা- সংস্কৃতিৰ চিন স্বৰূপ এই বাসগৃহ সংৰক্ষণ কৰি জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰৰ লগতে অনুষ্ঠান- প্ৰতিষ্ঠান আৰু দল- সংগঠন সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব ।
লগতে পঢ়ক : অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালত এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ গীত