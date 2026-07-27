চৰকাৰলৈ বাট নাচাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰাইজ: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত পুনৰ প্ৰাণ পালে মানৱতাই
বানে ধোৱা অসম: বোকা পানীৰ কৱলত হেৰাল চকুৰ পানী, আৰম্ভ হ’ল জীৱন জিনাৰ নতুন সংগ্ৰাম !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 5:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : বানে ধোৱা অসম, বোকাৰ পানীৰে একাকাৰ হৈ পৰাত মণিব নোৱাৰা হৈ পৰিছে চকুৰ পানী ! বান আহে প্ৰতিবাৰেই আহে, কিন্তু এইবাৰৰ বানে বহু পিছুৱাই লৈ গ’ল অসমখন ৷ চকুৰ পচাৰতে সকলো মোহাৰি সামৰি লৈ গ’ল বানে ৷
আকৌ এক নতুন আৰম্ভণি কৰিবলৈ সাহস গোটাব লাগিব সকলোৱে ৷ সমগ্ৰ অসমতে বিৰাজ কৰিছে এক হাহাকাৰ পৰিৱেশে ৷ চাৰিওফালে মাথো পানী আৰু পানী ৷ খাবলৈ নাই, শুবলৈ নাই, পিন্ধিবলৈ ভাল কাপোৰ নাই, হাতত লাগতিয়াত বস্ত একোৱেই যে নাই ৷ কি যে দুৰ্দশা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ ৷
পিছে এইখন জুবিনৰ দেশ, বিপদত মানুহ একগোট হ’বই ৷ সেইয়াই শেষ মুহূৰ্তলৈকে শিকাই গ’ল শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ সেই বাটেৰেই বাট বুলিছে বহু অনুৰাগীয়ে ৷ চৰকাৰলৈ বাট নাচাই পাৰ্যমানে ব্যক্তিগতভাৱেই নতুবা কেবাজনো মিলি সহায়ৰ বাবে উপস্থিত হৈছেগৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৷
যিসকল অসমৰ বাহিৰত আছে, তেওঁলোকেও লাগতিয়াল বস্তু কিনি সহায় কৰিবলৈ গোটাইছে ধন ৷
অসমৰ মনোৰঞ্জন জগতখনৰ শিল্পীসকলৰ কথা এই ক্ষেত্ৰত ক’বই লাগিব ৷ সকলোৱে পাৰ্যমানে আগবাঢ়ি আহিছে ৷ ভূপেন হাজৰিকাই ঠিকেই গাই গৈছিল, ‘মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে...’ ৷
সাধ্যানুসাৰি যিসকলে পাৰিছে তেওঁলোকে গৈ গৈ নিজ হাতে সহায় কৰিছে, আনহাতে ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকাসকলে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি এই দুখৰ সময়ত সমভাগী হৈছে আৰু বিশ্ববাসীক এই ভয়াৱহ অৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগতও কৰিছে ৷
সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে মানুহৰ সহায়ৰ কথা ৷ সেয়া লাগিলে অসমৰে হওক বা অসমৰ বাহিৰৰ, দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহেই হওক, সহায়ৰ বাবে সকলো আগবাঢ়ি আহিছে ৷
বিপদৰ সময়ত একতা: জুবিন-ভূপেনদাৰ দেশত মানৱতাৰ জাগৰণ
অসমক সদায় কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ দেশ বুলি কোৱা হয়, য’ত বিপদৰ সময়ত সমাজখন একগোট হৈ পৰে । শিল্পী জুবিন গাৰ্গে দেখুৱাই যোৱা মানৱতাৰ আদৰ্শ আৰু পদাংক অনুসৰণ কৰি এইবাৰো ৰাজ্যৰ যুৱ প্ৰজন্ম তথা অনুৰাগীসকল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দিছে ।
ৰাইজে কেৱল চৰকাৰী সাহায্যলৈ বাট নাচাই, ব্যক্তিগতভাৱে বা দলবদ্ধ হৈ খাদ্য, ঔষধ আৰু কাপোৰ লৈ পানীৰে বুৰ যোৱা অঞ্চলসমূহত উপস্থিত হৈছে ।
কেৱল অসমতে নহয়, ৰাজ্যৰ বাহিৰত অথবা দেশ-বিদেশত থকা প্ৰবাসী অসমীয়া সকলোৱেও এই দুৰ্দিনৰ সময়ত একগোট হৈ সাহায্য পুঁজি গঠন কৰি আৰ্থিক আৰু লাগতিয়াল সামগ্ৰীৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ।
ৰাজ্যখনৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত মনোৰঞ্জন জগতৰ শিল্পীসকলে লোৱা ভূমিকা সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় । ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই অমৰ গীত— ‘মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে...’ক বুকুত সাৱটি শিল্পী সমাজে কাম কৰিছে ।
বহুতো জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে নিজেই নাও লৈ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসমূহক নিজ হাতে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে । ৰাজ্যৰ বাহিৰত থকা তাৰকাসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ লাইভ ভিডিঅ’ আৰু ছবি শ্বেয়াৰ কৰি বিশ্ববাসীৰ সহায় ভিক্ষা কৰিছে ।
তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ হৃদয়বান লোকসকলো অসমৰ সাহায্যৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ।
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, এইবাৰৰ বানে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট আদি জিলাত বিগত ৬০ বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে ৫ লাখতকৈও অধিক লোক এই বানৰ কৱলত পৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে ৷ বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত বৰ্তমানলৈকে ৬৮ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগীয়া হৈছে ।
হাজাৰ হাজাৰ গাঁও পানীৰ তলত ডুব গৈছে । বৰ্তমানো হাজাৰ হাজাৰ লোক অস্থায়ী সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ দিন কটাবলগীয়া হৈছে । বানাক্ৰান্ত জনসাধাৰণৰ ওচৰত খাবলৈ বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু পৰ্যাপ্ত খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে । শিশু তথা বৃদ্ধসকলৰ বাবে শুবলৈ এডোখৰ শুকান ঠাই বা পিন্ধিবলৈ পৰিষ্কাৰ কাপোৰকণো বাকী থকা নাই । হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি নষ্ট হোৱাত কৃষকসকলৰ জীৱিকা সম্পূৰ্ণৰূপে বিপন্ন হৈ পৰিছে ৷
প্ৰকৃত সংগ্ৰামখন বানৰ পানী কমাৰ পিছতে আৰম্ভ হ’ব । বানপানীয়ে এৰি থৈ যোৱা বোকা, মহামাৰীৰ আশংকা আৰু ভাঙি যোৱা ঘৰবোৰ পুনৰ সাজি নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ বানাক্ৰান্ত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক প্ৰচুৰ সাহস আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । এই দুখৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে অসমৰ কাষত থিয় দিয়াটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
লগতে পঢ়ক : অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ চিন্তিত ভূমি পেডনেকাৰ: বানপীড়িতৰ বাবে বিচাৰিলে সহায়