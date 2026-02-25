ETV Bharat / entertainment

ফ্লিপৰাচীৰ 'FA9LA': ভাষিক বাধাৰ মাজতো ভাৰতত সৃষ্টি হোৱা সংগীতৰ আলোড়ন

ফ্লিপেৰাচীৰ আৰবী সংগীত ‘FA9LA’ ই এতিয়া ভাৰতত এক অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । তেওঁ সদায় বিশ্বাস কৰিছিল যে সংগীতে ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ৷

Flipperachi's 'FA9LA' and 'Dhurandhar': A wave of music created in India despite language barriers
ফ্লিপৰাচীৰ 'FA9LA'ৰ অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা (Photo : ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 25, 2026 at 12:37 PM IST

Updated : February 25, 2026 at 1:08 PM IST

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়া ব্লকবাষ্টাৰ চিনেমা ‘ধূৰন্ধৰ’ ত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছৰে পৰা এটা বিশেষ গীত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত গীতটিৰ শিল্পীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে অনুভৱ ৷ শিল্পী ফ্লিপেৰাচীৰ মতে, যদি সংগীতৰ শক্তি সঠিক হয়, তেন্তে ভাষা কেতিয়াও বাধা হৈ থিয় দিব নোৱাৰে । ‘FA9LA’ গীতটোৰ জনপ্ৰিয়তাই ইয়াকে প্ৰমাণ কৰিলে । তেওঁ সদায় বিশ্বাস কৰিছিল যে সংগীতে ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে, কিন্তু ‘ধূৰন্ধৰ’ চিনেমাখনৰ তেওঁৰ গানটো যে বিশ্বৰ লাখ লাখ মানুহে ইমান পচন্দ কৰিব, সেয়া তেওঁ কল্পনাও কৰা নাছিল ।

এগৰাকী বাহৰেইনৰ শিল্পী হোৱা সত্ত্বেও ভাৰতীয় দৰ্শকৰ পৰা লাভ কৰা এনে সঁহাৰিয়ে তেওঁক অভিভূত কৰি তুলিছে । ফ্লিপেৰাচীৰ ভাষাত, সংগীতৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ভাষা নাই । 'ধূৰন্ধৰ' ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ আৰবী সুৰৰ যাদুৱে আজি বিশ্বজুৰি লাখ লাখ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল- ‘ধূৰন্ধৰ’ চিনেমাখনৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ ফলত তেওঁৰ সংগীত লাখ লাখ মানুহৰ ওচৰ পাবগৈ বুলি তেওঁ কেতিয়াবা ভাবিছিলনে— যিসকলে হয়তো তেওঁৰ ভাষাটোৱেই বুজি নাপায় ?

প্ৰত্যুত্তৰত ফ্লিপেৰাচীয়ে (Flipperachi) সংবাদ সংস্থা IANS-ক কয়, “মই সদায় বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে সংগীতৰ কোনো সীমা নাই আৰু ই এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বিয়পি পৰিব পাৰে । কিন্তু এইদৰে (চিনেমাৰ জৰিয়তে) যে ইমান সোনকালে সকলোৰে মাজলৈ যাব, সেয়া মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ ।” তেওঁ লগতে কয়, “এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে যদি সংগীতৰ মাজত থকা উত্তেজনা বা শক্তি সঠিক হয়, তেন্তে ভাষা কেতিয়াও হেঙাৰ হ’ব নোৱাৰে ।”

আদিত্য ধৰৰ চিনেমা ‘ধূৰন্ধৰ’ত (Dhurandhar) ব্যৱহৃত হোৱা তেওঁৰ গান ‘FA9LA’ য়ে ভাৰতত বিৰাট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে, সেই কথা বাহৰেইনৰ ৰেপাৰ ফ্লিপেৰাচীয়ে (Flipperachi) কেনেকৈ গম পালে, সেই বিষয়ে তেওঁ বিতংভাৱে জনাইছে । সংবাদ সংস্থা IANS-ৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত তেওঁ এইদৰে কয়, "যেতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে অবিৰতভাৱে মোক ভিডিঅ’ ক্লিপ, দৰ্শকৰ উলাহ-উত্তেজনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু অগণন বাৰ্তা পঠিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াই মই কথাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিলো ।”

ভাৰতীয় দৰ্শকৰ পৰা একেৰাহে লাভ কৰা ভিডিঅ’ আৰু মেছেজবোৰৰ পৰাই তেওঁ নিশ্চিত হৈছিল যে তেওঁৰ আৰবী গীতটোৱে ভাৰতত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । অক্ষয় খান্না অভিনীত এই হিন্দী ছবিখনত গীতটো ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছত অহা জনপ্ৰিয়তা দেখি তেওঁ বুজি উঠিছিল যে তেওঁলোকৰ এই কামটোৱে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে ।

ফ্লিপেৰাচীৰ প্ৰকৃত নাম হুছাম মহম্মদ আছিম, যি খাৰীজ অঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত সংগীতৰ (Khaleeji sounds) সৈতে আধুনিক বিটছৰ ফিউজন কৰাৰ বাবে বিখ্যাত ।

গায়কগৰাকীয়ে আগন্তুক ১৩ মাৰ্চত মুম্বাইত তেওঁৰ প্ৰথমটো সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ভাৰতত তেওঁৰ এই প্ৰথম প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, “মই সকলোৰে ওচৰত অশেষ কৃতজ্ঞ । কোনো এখন দেশত ভৰি দিয়াৰ আগতেই যদি তাৰ মানুহে আপোনাৰ সংগীতক ইমান আদৰি লয়, সেয়া সঁচাকৈয়ে এক অনন্য অনুভৱ । মই এই অনুষ্ঠানটোক লৈ যথেষ্ট উৎসাহিত আৰু বৰ্তমান ইয়াতেই মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰিছোঁ ।”

বাহৰেইনৰ ৰেপাৰগৰাকীয়ে সংস্কৃতি, ভাষা আৰু ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰমি বিশ্বজুৰি এক বিশাল অনুৰাগী গোষ্ঠী গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

আনহাতে, পৰিচালক আদিত্য ধৰ বৰ্তমান ‘ধূৰন্ধৰ’ ছবিখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ দৃশ্যগ্ৰহণত ব্যস্ত ৷ ছবিখনৰ কাহিনী আকৌ আৰম্ভ হ’ব হামজা আলী মাজহাৰী নামৰ এজন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাৰ পৰা, যিয়ে ইতিমধ্যে সফলতাৰে পাকিস্তানৰ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডত সোমাই পৰিছে ।

ৰহমান ডকাইতক শেষ কৰাৰ পিছত হামজা ক্ষমতাৰ শীৰ্ষলৈ অগ্ৰসৰ হয় । কিন্তু এই যাত্ৰাত তেওঁ সন্মুখীন হয় আটাইতকৈ শক্তিশালী শত্ৰুৰ— যাৰ নাম হৈছে মেজৰ ইকবাল । এই মেজৰ ইকবাল হৈছে পাকিস্থানী চোৰাংচোৱা সংস্থা ISI ৰ এজন মাষ্টাৰমাইণ্ড, যাক সকলোৱে ‘বড়ে চাহাব’ বুলি জানে ।

এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰ সিং, অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অৰ্জুন ৰামপাল আৰু আৰ. মাধৱনে । এই দুই খণ্ডৰ ছবিখনৰ প্ৰথম ভাগত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গোপন সন্ত্রাসবাদ বিৰোধী অভিযানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে । কাহিনীটোৱে এজন ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাক অনুসৰণ কৰে, যিয়ে ভাৰতক লক্ষ্য কৰি চলোৱা এক সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক ধ্বংস কৰিবলৈ পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ অপৰাধী চক্ৰ আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ মাজত সোমাই পৰে ।

