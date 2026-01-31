'ধূৰন্ধৰ'ৰ গান FA9LA এ বিশ্বজুৰি লগালে তোলপাৰ, গীনিজ বুকত ফ্লিপেৰাচীৰ নাম
গানটোত কণ্ঠদান কৰিছে বাহৰেইনৰ ৰেপাৰ ফ্লিপেৰাচীয়ে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত সুখ প্ৰকাশ কৰি নিজৰ অনুৰাগীৰ সৈতে এই ভাল খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰে গায়কে ।
হায়দৰাবাদ : ২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে মুক্তি পোৱা ধূৰন্ধৰ ছবিখনে কেৱল উপাৰ্জনৰ দ্বাৰাই নহয়, আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু হিট গান FA9LAৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে । এই গানটোত অক্ষয় খান্নাৰ নৃত্য বিশ্বব্যাপী হিট হৈ পৰে আৰু মানুহে অগণন ৰীল বনাবলৈ লয় ।
এতিয়া ধূৰন্ধৰৰ হিট গানটোক লৈ আহিছে ডাঙৰ খবৰ । ধূৰন্ধৰৰ ফাছলা (FA9LA) গীতৰ কণ্ঠশিল্পী ফ্লিপেৰাচীক গীনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ফ্লিপেৰাচীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই ভাল খবৰটো নিজৰ অনুৰাগীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।
আচলতে এই গীতটোৱে সৰ্বাধিক বিলব’ৰ্ডৰ সৈতে আৰবী চাৰ্টত শীৰ্ষস্থান দখল কৰি এক উল্লেখনীয় অভিলেখ গঢ়ি তুলিছে ।
ফ্লিপেৰাচীয়ে এই কৃতিত্বৰ বিষয়ে কি ক’লে ?
ফ্লিপেৰাচীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত গীনিজ বঁটাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লিখিছে, "হাবিবি, মই বৰ সুখী । মোৰ গীতটো হিন্দী ভাষাত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে, যিটো আচলতে আৰবী ভাষাত এবছৰ আগতেই মুক্তি পাইছিল । হিন্দীত গীতটোৱে ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, মই ভাবিবই পৰা নাছিলো । এই গীতটোৱে একেলগে চাৰিওটাতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ।"
উল্লখ্য যে, ফ্লিপেৰাচী বিগত ১০ বছৰ ধৰি সংগীত জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম হুছাম মহম্মদ আছিম । কিন্তু এতিয়া তেওঁ ফ্লিপেৰাচী নামেৰে বিশ্বজুৰি বিখ্যাত । তেওঁৰ বাবেই আৰবী হিপ হপ বিশ্বজুৰি বিখ্যাত হৈ উঠিছে ।
ফাছলাৰ আগতেও তেওঁ বহুতো গীত গাইছে যিবোৰ বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে । পিছে বলীউডত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত তেওঁ অধিক স্বীকৃতি লাভ কৰে । ‘ধূৰন্ধৰ’ ছবিখনৰ গানটোৱে যে ইমান মৰম লাভ কৰিব, সেয়া তেওঁ কেতিয়াও কল্পনাও কৰা নাছিল । এতিয়া ভাৰতত ফ্লিপেৰাচীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনো কৰিবলৈ ওলাইছে ।
ইফালে, ২০২৬ চনৰ ১৯ মাৰ্চত মুক্তি পাব ধূৰন্ধৰ ২। ধূৰন্ধৰ ২ ত ফ্লিপেৰাচীৰ ফাছলাৰ দৰে গীত থাকিব নেকি সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে । ধূৰন্ধৰৰ দৰ্শকে ছবিখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ।
