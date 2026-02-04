জুবিনবিহীন প্ৰথমটো বিবাহবাৰ্ষিকী, হিয়াৰ আমঠুগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক গৰিমা

জুবিনবিহীন প্ৰথমটো বিবাহবাৰ্ষিকী, হিয়াৰ আমঠুগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক গৰিমা
সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি গৰিমাই লিখিলে, “Happy 24th Anniversary Goldie !!"
Published : February 4, 2026 at 11:55 AM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে ২৪ সংখ্যক বিবাহবাৰ্ষিকী ৷ ২০০২ চনৰ ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অগ্নিক সাক্ষী কৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দম্পতিটো ৷ কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস জুবিন গাৰ্গ আজি আমাৰ মাজত নাই ৷ কিন্তু তথাপিও আজি বিবাহবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে তেওঁৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷
আজি বিবাহবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত জুবিনৰ সৈতে বিবাহৰ ফটোৰ লগতে কেইখনমান পুৰণি ফটো আৰু বিবাহবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা এক ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি আবেগিক হৈ পৰে গৰিমা গাৰ্গ ৷ ফেচবুকত পোষ্টত গৰিমা শইকীয়া কয়, "Happy 24th Anniversary Goldie !! প্ৰতিটো জনমলৈ.. প্ৰতিটো জন্মান্তৰলৈ.. তোমাৰ মৰমেৰে, আশীৰ্বাদেৰে সদায় আবৰি ৰাখিবা মোক.. মোৰ ঈশ্বৰপুত্ৰ ৷"
জুবিন-গৰিমাৰ প্ৰেমৰ কথা সকলোৱে জানে ৷ অনামিকা এলবামটো শুনাৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছিল গৰিমা ৷ গৰিমাই 'ফেন লেটাৰ' লিখি খুব ভাল পাইছিল ৷ সেই সময়ত গৰিমা শইকীয়া আছিল মুম্বাইত ৷ ঘৰৰ পৰা অকলশৰে ইমান দূৰত থকাৰ বাবে প্ৰায়ে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল গৰিমাই ৷
নিজৰ মনটো ভাল লগাবৰ বাবে সেইসময়ত পুনৰ 'ফেন লেটাৰ' লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গৰিমাই ৷ তেনেদৰে প্ৰায় ৩৫ গৰাকীমান চেলিব্ৰেটীৰ মাজত এখন 'ফেন লেটাৰ' জুবিনলৈও পঠিয়াইছিল ৷ জুবিনে সেই 'ফেন লেটাৰ' খনৰ উত্তৰ হিচাপে এখন চিঠি লিখি গৰিমালৈ পঠিয়াইছিল, লগতে মুম্বাইলৈ গৈ গৰিমাক পাৰিলে লগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ এইয়াই আছিল আৰম্ভণি... ৷
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নথকা প্ৰায় ৫ মাহেই হ'ল ৷ বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতে অসমী আইৰ বুকু সুদা কৰি চিৰদিনলৈ গুচি গৈছিল ঈশ্বৰ পুত্ৰ জুবিন গাৰ্গ ৷ তেতিয়া পৰা প্ৰায়ে জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত আৱেগিক পোষ্ট কৰি আহিছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ কেতিয়াবা যদি ঈশ্বৰ পুত্ৰৰ ন্যায় বিচাৰি আবেগিক পোষ্ট কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰি আবেগিক হোৱা দেখা গৈছিল গৰিমাক ৷