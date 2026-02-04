ETV Bharat / entertainment

জুবিনবিহীন প্ৰথমটো বিবাহবাৰ্ষিকী, হিয়াৰ আমঠুগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক গৰিমা

সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি গৰিমাই লিখিলে, “Happy 24th Anniversary Goldie !!"

ZUBEEN GARIMA WEDDING ANNIVERSARY
জুবিনবিহীন প্ৰথমটো বিবাহবাৰ্ষিকী, হিয়াৰ আমঠুগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক গৰিমা (Garrima Saikia Garg FB Account)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 11:55 AM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে ২৪ সংখ্যক বিবাহবাৰ্ষিকী ৷ ২০০২ চনৰ ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অগ্নিক সাক্ষী কৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দম্পতিটো ৷ কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস জুবিন গাৰ্গ আজি আমাৰ মাজত নাই ৷ কিন্তু তথাপিও আজি বিবাহবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে তেওঁৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷

আজি বিবাহবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত জুবিনৰ সৈতে বিবাহৰ ফটোৰ লগতে কেইখনমান পুৰণি ফটো আৰু বিবাহবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কটোৱা এক ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি আবেগিক হৈ পৰে গৰিমা গাৰ্গ ৷ ফেচবুকত পোষ্টত গৰিমা শইকীয়া কয়, "Happy 24th Anniversary Goldie !! প্ৰতিটো জনমলৈ.. প্ৰতিটো জন্মান্তৰলৈ.. তোমাৰ মৰমেৰে, আশীৰ্বাদেৰে সদায় আবৰি ৰাখিবা মোক.. মোৰ ঈশ্বৰপুত্ৰ ৷"

জুবিন-গৰিমাৰ প্ৰেমৰ কথা সকলোৱে জানে ৷ অনামিকা এলবামটো শুনাৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছিল গৰিমা ৷ গৰিমাই 'ফেন লেটাৰ' লিখি খুব ভাল পাইছিল ৷ সেই সময়ত গৰিমা শইকীয়া আছিল মুম্বাইত ৷ ঘৰৰ পৰা অকলশৰে ইমান দূৰত থকাৰ বাবে প্ৰায়ে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিল গৰিমাই ৷

নিজৰ মনটো ভাল লগাবৰ বাবে সেইসময়ত পুনৰ 'ফেন লেটাৰ' লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গৰিমাই ৷ তেনেদৰে প্ৰায় ৩৫ গৰাকীমান চেলিব্ৰেটীৰ মাজত এখন 'ফেন লেটাৰ' জুবিনলৈও পঠিয়াইছিল ৷ জুবিনে সেই 'ফেন লেটাৰ' খনৰ উত্তৰ হিচাপে এখন চিঠি লিখি গৰিমালৈ পঠিয়াইছিল, লগতে মুম্বাইলৈ গৈ গৰিমাক পাৰিলে লগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ এইয়াই আছিল আৰম্ভণি... ৷

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নথকা প্ৰায় ৫ মাহেই হ'ল ৷ বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোতে অসমী আইৰ বুকু সুদা কৰি চিৰদিনলৈ গুচি গৈছিল ঈশ্বৰ পুত্ৰ জুবিন গাৰ্গ ৷ তেতিয়া পৰা প্ৰায়ে জুবিন গাৰ্গৰ সন্দৰ্ভত আৱেগিক পোষ্ট কৰি আহিছে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ কেতিয়াবা যদি ঈশ্বৰ পুত্ৰৰ ন্যায় বিচাৰি আবেগিক পোষ্ট কৰিছে, কেতিয়াবা আকৌ পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰি আবেগিক হোৱা দেখা গৈছিল গৰিমাক ৷

