ETV Bharat / entertainment

‘অভিনয়া’ত পূৰ্বৰ দৰেই চলিছে কৰ্মশালা, নাই মাথো হেঁপাহৰ মানুহজন

জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এইবাৰ ‘অভিনয়া’ত প্ৰথমটো গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা । জংকী বৰঠাকুৰ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ বৰ্গই অনুষ্ঠিত কৰিছে এই কৰ্মশালা ।

first summer workshop in 'Abhinaya' without Zubeen garg
প্ৰথমটো গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 12:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰায় ১০ মাহৰ পাছত পুনৰ সজীৱ হৈ পৰিছে সেন্দুৰআলিস্থিত ZG ষ্টুডিঅ’ । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এইবাৰ ‘অভিনয়া’ত প্ৰথমটো গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা । জংকী বৰঠাকুৰ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ বৰ্গই এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে।

বিগত ৬ জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাৰ অন্ত পৰিব ২৭ জুলাইত । এই কৰ্মশালাত নাটক, গান-নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ৷ লগতে প্ৰতিগৰাকী শিশুকে ‘অভিনয়া’ৰ শিশুসকলক লৈ জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা গীত 'মুকুতা মুকুতা'টোও শিকাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷

প্ৰশিক্ষক থুৰীয়া শইকীয়াৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

প্ৰশিক্ষক থুৰীয়া শইকীয়াই কয়, “২০১৩ চনত জুবিন গাৰ্গৰ ‘অভিনয়া’ স্থাপন কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যে, কলাৰ সদায় সাধনা হৈ থাকিব লাগে । ইয়াৰ মাজেৰে তেওঁ খুব শান্তি লাভ কৰিছিল । ২০১৫ চনত মই প্ৰথমবাৰ ‘অভিনয়া’লৈ আহিছিলোঁ । সেই সময়ত শশাংক সমীৰ, দিগন্ত ভাৰতীৰ লগতে জুবিন গাৰ্গেও আমাক গান শিকাইছিল । ২০১৩ চনৰ পৰা আজিলৈ প্ৰতিবছৰে ‘অভিনয়া’ চলি আহিছে । প্ৰতিবছৰে ৫০/৬০ গৰাকী শিশুয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।”

তেওঁ লগতে কয়, “‘অভিনয়া’ ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজগঢ়ত আছিল । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেন্দুৰআলি ‘অভিনয়া’ৰ ঠিকনা । এইবাৰ ২১দিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে । ২৭ জুলাই শ্ৰী মন্ত মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত শেষৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । এইবাৰ ১৭৫ গৰাকীয়ে আৱেদন কৰিছিল, কিন্তু সৰু ঠাই এটুকুৰাত ইমানখিনি শিশুক প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে প্ৰায় ৮০ গৰাকী মানক আমি প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ ।”

আনহাতে জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি তেওঁ কয়, “এইবৰ্ষও আন বৰ্ষৰ দৰে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । কেৱল আমাৰ মাজত জুবিন দা নাই । তেওঁৰ অনুপস্থিতি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অনুভৱ কৰোঁ । তেওঁৰ অনুপস্থিতি যিদৰে অনুভৱ কৰোঁ, উপস্থিতিও তেনেদৰে অনুভৱ কৰোঁ । তেওঁৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদতে আমি সকলো লগ হৈছোঁ । পৰৱৰ্তী সময়তো তেওঁৰ আশীৰ্বাদতে ‘অভিনয়া’ চলি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ ।”

উল্লেখ্য যে, ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰৰ স্মৃতিত জুবিন গাৰ্গে ২০১৩ চনৰে পৰা প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিল এই কৰ্মশালা ।

লগতে পঢ়ক : হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক মৰণোত্তৰভাবে 'সংগীত সুধাকৰ' অভিধা প্রদান কৰিব অসম সাহিত্য সভাই

TAGGED:

গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা
জংকী বৰঠাকুৰৰ স্মৃতি
জুবিন গাৰ্গ
SUMMER WORKSHOP IN ABHINAYA
ZUBEEN GARG ABHINAYA WORKSHOP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.