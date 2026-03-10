ETV Bharat / entertainment

জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী : বাতিল কেবাখনো বিহু, সীমিত কাৰ্যসূচীৰে পালিত হ'ব বিহু সন্মিলন

এইবাৰ যেন হেঁপাহৰ বিহুটিক লৈ উৎসাহ নাই অসমীয়াৰ মাজত ! প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী । বিহু অনুষ্ঠানৰ সবিশেষ জানি লওক-

first Rongali Bihu without Zubeen Garg preparations of Bihu committee shadow of grief
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী (Photo : IANS/Facebook)
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন বিহীন এইবাৰ প্ৰথমটো ৰঙালী । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অবৰ্তমানত এই বছৰ গুৱাহাটীৰ কেবাখনো বিহু সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে ৷ আন কেবাখনো সমিতিয়ে সীমিত কৰিছে বিহুৰ কাৰ্যসূচী ৷ ব’হাগতে ধেমালি কৰিবলৈ আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে সকলোৰে মৰমৰ জুবিন দা । এইবাৰ বিহু মঞ্চত ৰাইজে শুনিবলৈ নাপাব জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত 'অ নাহৰ ফুলাৰ বতৰ' কিম্বা 'মৰিলং মৰিলং লাগি যায়'কে ধৰি শিল্পীগৰাকীৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহ । অনুষ্ঠানৰ মাজতে ৰসাল কথাৰে দৰ্শকক আমোদ দিয়া সেই শিশুসুলভ জুবিন গাৰ্গক আৰু কেতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা নাযাব ৰঙালীৰ মঞ্চত ।

বেলতলা ব’হাগী উৎসৱ ২০২৬ বাতিল : জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত

বেলতলা ব’হাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে অহা ২০২৬ বৰ্ষৰ ব’হাগী উৎসৱ অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই বিহু সমিতিৰ সৈতে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছিল । প্ৰতিবছৰে বেলতলাৰ বিহু মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান এক অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ আহিছিল ।

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ৰঙালী (Photo : Zubeen Grag Facebook)

উল্লেখ্য যে, বিগত ২০২৫ বৰ্ষত বেলতলা ব’হাগী উৎসৱ সমিতিয়ে জুবিন গাৰ্গক সন্মানীয় 'ড৹ ভূপেন হাজৰিকা বঁটা' প্ৰদান কৰিছিল । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা বিশেষ সন্মান আৰু আন্তৰিকতাৰ বাবেই সমিতিয়ে এই বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী

লতাশিল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে এইবাৰ ভৰি দিব ৭৫ বর্ষত । বিহু সন্মিলনীখনৰ ৭৫ বৰ্ষ উপলক্ষে পূৰ্বতে ৫ ৰ পৰা ৭দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহুখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আকস্মিক বিয়োগৰ বাবে এই পৰিকল্পনা বাতিল কৰিছে বিহু সমিতিখনে ।

এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ বিষয়ববীয়া কৈলাশ শৰ্মাই কয়, “প্ৰতিখন বিহু সমিতিয়ে ইতিমধ্যে বহু কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে । আমাৰ এই বিহুখনে এইবাৰ ৭৫ বছৰত ভৰি দিব । এইবাৰ আমি ৫ ৰ পৰা ৭দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিহুখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ । কিন্তু যিহেতু জুবিন গাৰ্গ আকস্মিকভাৱে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, লগতে আৰু সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী, সেয়ে আমাৰ বিহুত এইবাৰ এটা দিন জুবিনৰ নামত আৰু এটা দিন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত উছৰ্গা কৰা হ'ব । লগতে বিহু সম্ৰাজ্ঞীকে ধৰি যিসমূহ প্ৰতিযোগিতা অতীজৰে পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈ আহিছে সেই সমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।”

হেঁপাহৰ বিহুটিক লৈ উৎসাহ নাই অসমীয়াৰ মাজত (Photo : ETV Bharat Assam)

পূব-গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন

চান্দমাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় খেল পথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পূব-গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনতো এইবাৰ পূৰ্বৰ দৰে নাথাকিব জাকজমকতা । জুবিন গাৰ্গ আৰু সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পূব-গুৱাহাটী বিহু সন্মিলন ।

এই সন্দৰ্ভত সাধাৰণ সম্পাদক সীমান্ত ঠাকুৰীয়াই কয়, “এইবাৰ জুবিন বিহীন বিহু, আমাৰো মনত দুখ আছে । ইয়াৰ মাজতে আমি বিহুখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । জুবিনৰ স্মৃতি সজীৱ কৰাৰ অৰ্থে এইবাৰ আমি বিহুখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব । সেয়ে প্ৰথম দুটি দিনৰ এটা দিন সুধাকণ্ঠলৈ উছৰ্গা কৰা হ'ব, আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যি অৱদান সেইখিনি যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰো, তাৰে স্মৃতিত এদিন উছৰ্গা কৰা হ'ব । সমান্তৰালভাৱে বৰবিহুৱতীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।”

গীতানগৰ বিহু সমিতি

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গীতানগৰ বিহু সন্মিলন । এই বিহু সন্মিলনত যিমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, সেয়া জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । কণ্ঠশিল্পীসকলে নিজৰ গানৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰাৰ পৰিবৰ্তে জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিব লাগিব । লগতে প্ৰতিটো অনুষ্ঠান জুবিন গাৰ্গৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰিৱেশন কৰা হ'ব বুলি জনাই সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক জিতুমণি ডেকাই ।

হেঙেৰাবাৰী বিহু

প্ৰতিবছৰে হেঙেৰাবাৰীতো জুবিন গাৰ্গে পৰিৱেশন কৰি আহিছিল সংগীতানুষ্ঠান । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই এইবাৰ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিহু । পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ নাথাকিব কোনো শিল্পীৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান । ইয়াৰ পৰিৱর্তে স্থানীয় ল’ৰা-ছোৱালীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বিহু ।

আনহাতে বৰ্তমানলৈকে বিহুক লৈ কোনো সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰা নাই খাৰঘুলি বিহু সমিতিয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহৰ সমীপত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহুখন এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নে নহয় শীঘ্ৰে সংবাদমেল যোগে জনাব বুলি জনাইছে বিষয়ববীয়াসকলে ।

