অই পুলিচ: সুব্ৰত কাকতিৰ পৰিচালনাত ৰবি শৰ্মা আৰু অমৃতা গগৈৰ নতুন ছবি
'অই পুলিচ': আৰক্ষী বিষয়াৰ মানসিক সংঘাতৰ কাহিনীৰে নতুন অসমীয়া ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 6:02 PM IST
গুৱাহাটী : অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বাবে এক সুখবৰ । অতি শীঘ্ৰেই ছবিগৃহলৈ আহি আছে এখন নতুন অসমীয়া কথাছবি, নাম 'অই পুলিচ'। শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে ছবিখনৰ প্ৰথমখন পোষ্টাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুক্তি দিয়া হৈছে ।
অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতত 'SUV' নামেৰে পৰিচিত জনপ্ৰিয় পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিৰে চিনেমা এইখন । মুখ্য চৰিত্ৰত আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ । ছবিখনত ৰবি শৰ্মাক এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখা যাব ।
এই ছবিখন এগৰাকী পুলিচ বিষয়াৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াত মুখ্যত দেখুওৱা হ'ব এজন পুলিচ বিষয়াৰ বাহ্যিক ৰূপ আৰু তেওঁৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰকৃত ব্যক্তিত্বৰ মাজৰ পাৰ্থক্য । কৰ্তব্যৰ খাতিৰত তেওঁ সন্মুখীন হোৱা মানসিক সংঘাত । কেতিয়াবা ইচ্ছা নাথাকিলেও পৰিস্থিতিৰ চাপত পৰি বা বাধ্য হৈ কৰিবলগীয়া হোৱা কিছুমান কামৰ বাস্তৱ ছবি ।
নতুন অসমীয়া ছবি 'অই পুলিচ'ৰ অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে অতুল পাঁচনি, জ্বলি লস্কৰ, অমিতাভ ৰাজখোৱা, অৰ্চনা চৌধুৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে । ছবিখনৰ সংগীত কৰিছে প্ৰণয় দত্তই ।
আনহাতে ছবিখনৰ ৯০% দৃশ্যগ্ৰহণ গুৱাহাটীতে কৰা হৈছে । মুম্বাইৰ আৰ্ট ডিজাইনাৰকে ধৰি এটা টীমৰ দ্বাৰা ছেট তৈয়াৰ কৰি জ্যোতিচিত্ৰবনত কৰা হৈছে দৃশ্যগ্ৰহণ । শ্ৰী ৰঘুপতি আৰু বিদূৰভাইৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত দর্শকে সুব্ৰত কাকতিৰ পৰিচালানেৰে আহিবলগীয়া এই ছবিখনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে । একেলগে এই ছবিখনত দর্শকে 'শ্ৰী ৰঘুপতি'ৰ পাছত পুনৰ এবাৰ দেখিবলৈ পাব পৰিচালক সুব্ৰত কাকতি আৰু অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ যুটি ।
লগতে পঢ়ক : পুলিচ বিষয়াৰ মানসিক সংঘাতৰ কাহিনীৰে অই পুলিচ'; মুখ্য চৰিত্ৰত ৰবি শৰ্মা