ৰামায়ণৰ প্ৰথম আভাস: হনুমান জয়ন্তীত ৰাম ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰক দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ অনুৰাগী আৰু সমালোচক

হনুমান জয়ন্তীত ‘ৰাম’ৰ দৰ্শন: ২০২৬ ত মুক্তি পাব মহাকাব্যিক ছবি ‘ৰামায়ণ’ ৷  এ.আৰ. ৰহমান আৰু হান্স জিমাৰৰ সংগীতেৰে বিশ্বমানৰ হ’ব ৰণবীৰৰ ‘ৰামায়ণ’ ৷

First glimpse of Ramayana: Fans and critics mesmerized to see Ranbir Kapoor as lord Ram
ৰামায়ণৰ প্ৰথম আভাস (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 12:18 PM IST

হায়দৰাবাদ : নীতিশ তিৱাৰীৰ আগন্তুক ছবি 'ৰামায়ণ'ত ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথমটো ৰূপ মুকলি কৰা হৈছে । হনুমান জয়ন্তীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত ৰণবীৰৰ এই ৰূপটোৱে দৰ্শকৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ সমালোচকসকলকো আপ্লুত কৰিছে । চিনেমাখনৰ ভব্য দৃশ্যগ্ৰহণ আৰু নিৰ্মাণ শৈলীয়ে সকলোৰে মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা এই ছবিখন ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত ছবিগৃহলৈ অহাৰ কথা আছে ।

প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই হনুমান জয়ন্তীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত তেওঁৰ অভিলাষী ছবি ‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰথমটো আভাস মুকলি কৰিছে । এই ছবিখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰক এই ছবিত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই শ্ৰীৰামক সৰ্বকালৰ মহানায়ক বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ কয় যে ৰামৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, ত্যাগ আৰু আদৰ্শই আজিও মানৱ জাতিক অনুপ্ৰাণিত কৰে । ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসত ই এক অতি বৃহৎ পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বুলি বিবেচিত হৈছে । ইয়াক বিশ্বমানৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে । ছবিখন দুটা খণ্ডত মুক্তি দিয়া হ’ব ।

  • প্ৰথম খণ্ড: ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত ।
  • দ্বিতীয় খণ্ড: ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত ।

ৰামায়ণৰ প্ৰথম আভাস: লছ এঞ্জেলছত উন্মোচন হ’ল ৰামৰ ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰৰ বিশেষ দৃশ্য

প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই আমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলছত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত 'ৰামায়ণ' ছবিখনৰ প্ৰথমটো আভাস মুকলি কৰিছে । এই অনুষ্ঠানত অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰীও উপস্থিত আছিল ।

ছবিখনত উন্নত মানৰ ভিএফএক্স (VFX), শক্তিশালী সংগীত আৰু আকৰ্ষণীয় দৃশ্যগ্ৰহণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াক IMAX ফৰ্মেটত মুক্তি দিয়া হ’ব । ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ৰণবীৰে কয় যে শ্ৰীৰাম হ’ল কোটি কোটি মানুহৰ বিবেক ৰক্ষক । তেওঁৰ চৰিত্ৰই দয়া, সাহস আৰু ধৰ্মৰ পথত চলাৰ শিক্ষা দিয়ে । এই ছবিখনত কেইবাজনো জনপ্ৰিয় তাৰকাক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব-

  • ৰাম: ৰণবীৰ কাপুৰ
  • সীতা: সাই পল্লৱী
  • ৰাৱণ: যশ
  • হনুমান: ছানী দেওল
  • লক্ষ্মণ: ৰবি ডুবে

অনুষ্ঠানটোৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’বোৰত দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সকলোৱে ছবিখনৰ আৱেগিক গভীৰতা আৰু বিশালতাক প্ৰশংসা কৰিছে ।

চলচ্চিত্ৰ সমালোচক তৰণ আদৰ্শই ‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰথমটো আভাস চাই ইয়াক "মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ" বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে, এই ছবিখন কেৱল সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবেও এক বিশেষ উপহাৰ হ’ব । তৰণ আদৰ্শই জনাইছে যে ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰে যি ঐশ্বৰিক শক্তি আৰু গাম্ভীৰ্য ফুটাই তুলিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।

এই ছবিখনৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এ.আৰ. ৰহমান আৰু অস্কাৰ বিজয়ী হান্স জিমাৰ এ একেলগে কাম কৰিছে । তেওঁলোকৰ সংগীত আৰু উন্নত মানৰ ভিএফএক্স এ ছবিখনক এক সুকীয়া মাত্ৰা দিছে । পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰীৰ মতে, ‘ৰামায়ণ’ কেৱল এখন চিনেমা নহয়, ই হ’ল ভাৰতীয় ঐতিহ্যক বিশ্বৰ দৰবাৰত তুলি ধৰাৰ এক সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ ।

বিশাল তাৰকা আৰু ভব্য নিৰ্মাণশৈলীৰ বাবে ২০২৬ চনৰ আটাইতকৈ প্রতীক্ষিত চিনেমা হিচাপে ই বিবেচিত হৈছে ।

