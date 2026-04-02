ৰামায়ণৰ প্ৰথম আভাস: হনুমান জয়ন্তীত ৰাম ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰক দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ অনুৰাগী আৰু সমালোচক
হনুমান জয়ন্তীত ‘ৰাম’ৰ দৰ্শন: ২০২৬ ত মুক্তি পাব মহাকাব্যিক ছবি ‘ৰামায়ণ’ ৷ এ.আৰ. ৰহমান আৰু হান্স জিমাৰৰ সংগীতেৰে বিশ্বমানৰ হ’ব ৰণবীৰৰ ‘ৰামায়ণ’ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 12:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : নীতিশ তিৱাৰীৰ আগন্তুক ছবি 'ৰামায়ণ'ত ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথমটো ৰূপ মুকলি কৰা হৈছে । হনুমান জয়ন্তীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত ৰণবীৰৰ এই ৰূপটোৱে দৰ্শকৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ সমালোচকসকলকো আপ্লুত কৰিছে । চিনেমাখনৰ ভব্য দৃশ্যগ্ৰহণ আৰু নিৰ্মাণ শৈলীয়ে সকলোৰে মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা এই ছবিখন ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত ছবিগৃহলৈ অহাৰ কথা আছে ।
প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই হনুমান জয়ন্তীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত তেওঁৰ অভিলাষী ছবি ‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰথমটো আভাস মুকলি কৰিছে । এই ছবিখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰক এই ছবিত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই শ্ৰীৰামক সৰ্বকালৰ মহানায়ক বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ কয় যে ৰামৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা, ত্যাগ আৰু আদৰ্শই আজিও মানৱ জাতিক অনুপ্ৰাণিত কৰে । ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসত ই এক অতি বৃহৎ পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বুলি বিবেচিত হৈছে । ইয়াক বিশ্বমানৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে । ছবিখন দুটা খণ্ডত মুক্তি দিয়া হ’ব ।
- প্ৰথম খণ্ড: ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত ।
- দ্বিতীয় খণ্ড: ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত ।
ৰামায়ণৰ প্ৰথম আভাস: লছ এঞ্জেলছত উন্মোচন হ’ল ৰামৰ ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰৰ বিশেষ দৃশ্য
প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই আমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলছত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত 'ৰামায়ণ' ছবিখনৰ প্ৰথমটো আভাস মুকলি কৰিছে । এই অনুষ্ঠানত অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰীও উপস্থিত আছিল ।
ছবিখনত উন্নত মানৰ ভিএফএক্স (VFX), শক্তিশালী সংগীত আৰু আকৰ্ষণীয় দৃশ্যগ্ৰহণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ বিশ্বতে ইয়াক IMAX ফৰ্মেটত মুক্তি দিয়া হ’ব । ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ৰণবীৰে কয় যে শ্ৰীৰাম হ’ল কোটি কোটি মানুহৰ বিবেক ৰক্ষক । তেওঁৰ চৰিত্ৰই দয়া, সাহস আৰু ধৰ্মৰ পথত চলাৰ শিক্ষা দিয়ে । এই ছবিখনত কেইবাজনো জনপ্ৰিয় তাৰকাক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব-
- ৰাম: ৰণবীৰ কাপুৰ
- সীতা: সাই পল্লৱী
- ৰাৱণ: যশ
- হনুমান: ছানী দেওল
- লক্ষ্মণ: ৰবি ডুবে
অনুষ্ঠানটোৰ পৰা ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’বোৰত দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সকলোৱে ছবিখনৰ আৱেগিক গভীৰতা আৰু বিশালতাক প্ৰশংসা কৰিছে ।
#JaiShriRam… Just watched the new glimpse – #Rama – from the most-awaited epic #Ramayana, and I am mesmerised.— taran adarsh (@taran_adarsh) April 1, 2026
It is breathtaking, no doubt, but more importantly, the glimpse lives up to the massive, gigantic expectations.#RanbirKapoor, who portrays Lord Rama, looks… pic.twitter.com/rzDnxE4EQH
চলচ্চিত্ৰ সমালোচক তৰণ আদৰ্শই ‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰথমটো আভাস চাই ইয়াক "মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ" বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে, এই ছবিখন কেৱল সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবেও এক বিশেষ উপহাৰ হ’ব । তৰণ আদৰ্শই জনাইছে যে ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰে যি ঐশ্বৰিক শক্তি আৰু গাম্ভীৰ্য ফুটাই তুলিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।
এই ছবিখনৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এ.আৰ. ৰহমান আৰু অস্কাৰ বিজয়ী হান্স জিমাৰ এ একেলগে কাম কৰিছে । তেওঁলোকৰ সংগীত আৰু উন্নত মানৰ ভিএফএক্স এ ছবিখনক এক সুকীয়া মাত্ৰা দিছে । পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰীৰ মতে, ‘ৰামায়ণ’ কেৱল এখন চিনেমা নহয়, ই হ’ল ভাৰতীয় ঐতিহ্যক বিশ্বৰ দৰবাৰত তুলি ধৰাৰ এক সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ ।
বিশাল তাৰকা আৰু ভব্য নিৰ্মাণশৈলীৰ বাবে ২০২৬ চনৰ আটাইতকৈ প্রতীক্ষিত চিনেমা হিচাপে ই বিবেচিত হৈছে ।
