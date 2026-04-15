জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ব’হাগ: শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত সেমেকা বিহুৰ বতৰ
যি বিহু মঞ্চত জুবিন নাথাকে...জুবিন গাৰ্গবিহীন প্ৰথমটো ব’হাগত আৱেগিক অসমৰ শিল্পীসকল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 12:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মহীৰূহ জুবিন গাৰ্গৰ অবিহনে ২০২৬ বৰ্ষৰ এই ব’হাগ বা ৰঙালী বিহু অসমবাসীৰ বাবে অত্যন্ত আৱেগিক আৰু মৰ্মান্তিক হৈ পৰিছে । ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পাছত এয়া হৈছে তেওঁৰ অবিহনে উদযাপন কৰা প্ৰথমটো ব’হাগ বিহু ।
যি সময়ত সমগ্ৰ অসমত জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠই বিহু মঞ্চসমূহ কঁপাই তুলিছিল, এইবাৰ তাৰ পৰিৱৰ্তে এক গভীৰ শূন্যতাই বিৰাজ কৰিছে । খাৰঘূলিস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা আদি কৰি বিহু মঞ্চসমূহলৈকে সৰ্বত্ৰে কেৱল তেওঁৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰা হৈছে । ব’হাগৰ প্ৰথম দিনটোতে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে সোণাপুৰস্থিত 'জুবিনক্ষেত্ৰ'লৈ গৈ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অনুৰাগীসকল জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান জনায় ।
তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই গুৱাহাটীৰ বেলতলা, লতাশিল আৰু চেপনৰ দৰে বহুকেইখন বিহু সমিতিয়ে এইবাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী বাতিল বা সীমিত কৰিছে ।
কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনে ঘোষণা কৰিছে যে জুবিনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেওঁ প্ৰথম সাতদিন (সাত বিহু) কোনো বিহু মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন নকৰে । বিহুৰ বতৰত প্ৰতিজন অসমীয়াই তেওঁৰ গীতৰ মাজতেই জুবিন গাৰ্গক বিচাৰি ফুৰিছে । বহু বিহু মঞ্চত তেওঁৰ পুৰণি গীত আৰু ভিডিঅ’ চলাই তেওঁৰ যাত্ৰাক সোঁৱৰণ কৰা হৈছে ।
জুবিন গাৰ্গ অবিহনে ২০২৬ বৰ্ষৰ এই প্ৰথমটো ব’হাগ বিহু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে অত্যন্ত শোকাৱহ হৈ পৰিছে । ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিল্পী তথা তাৰকাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছাত এইবাৰ আনন্দৰ পৰিৱৰ্তে এক গভীৰ শূন্যতা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাহে প্ৰতিফলিত হৈছে । সামাজিক মাধ্যম যোগে সকলোৱে যাচিছে শুভেচ্ছা বাৰ্তা ৷
পাপনে লিখিছে, "বুকুখন বিষাই গ’ল …
এক শূন্যতা… কথাৰে বুজাব নোৱৰা দুখ..
এটা আন্ধাৰে আবৰা ব’হাগ।
আগবাঢ়ি যাবই লাগিব, কিন্তু এইটো ব’হাগ আটাইতকৈ কঠিন হ’ব।
ঈশ্বৰে সকলোকে শক্তি দিয়ক …
সকলোলৈকে মৰম জনাইছোঁ। ❤️
A vacuum, a sadness beyond words, a dark Bohaag!!
We have to move on but this Bohaag will be the toughest!
Wishing everyone strength and love ❤️"
দীপলিনা ডেকাই এইবাৰ বিহুৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সোণাপুৰস্থিত জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । তেওঁ আৱেগিক হৈ লিখিছে, "জুবিন দা লৈ বিহুৱান লৈ গৈছিলোঁ
কেনেকৈ মানি লও বাৰু, তেওঁ যে নাই, নাই নোৱাৰি 💔"
জুবলী বৰুৱাই লিখিছে, "গ’ল্ডী দা তই বিহীন প্ৰথমটো ব’হাগ, ৰং বিহীন ৰঙালী.... তোৰ লগতে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ সেৱা জনালোঁ ৷
প্ৰত্যেকগৰাকী জুবিন অনুৰাগীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো, তেখেতৰ ক্ষেত্ৰখন ইমান সুন্দৰকৈ জাতীয়-জনজাতীয় গামোচা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উপহাৰেৰে সজাই পৰাই ৰখাৰ বাবে ৷ আপোনালোক সকলোয়ে নিশ্চয় জানে যে জুবিন দায়ে আমাৰ অসমৰ শিপিনী সকলে হাতে বোৱা গামোচা বৰ ভাল পায় আৰু সিমানেই বেয়া পায় বহিৰাগত মেচিনৰ গামোচা ৷ গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ জুবিন দাক তেখেতে ভাল পোৱা গামোচা হে আগবঢ়াই যেন, তেখেতে মনত বৰ আনন্দ পাব ৷"
জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই সাধাৰণভাৱেই যাচিলে বিহুৰ শুভেচ্ছা ৷
যতীন বৰাই এটা ভিডিঅ’ৰ সৈতে লিখিছে, "চাওঁতে চাওঁতে হেঁপাহৰ ৰঙালী আহি কাষ পালেহি । আশাকৰোঁ সকলোটি কুশলে থাকক । ৰঙালীৰ আনন্দত উজ্জীৱিত হওক প্ৰতিজন অসমীয়াৰ প্ৰাণ মন ।♥️"
জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই লিখিলে এইদৰে, "ৰঙালী বিহু ২০২৬ ❤️…. মিশ্ৰিত অনুভূতি ।।"
ৰিম্পী দাসে এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে যাচে শুভেচ্ছা ৷
অভিনেতা ৰাজীৱ ক্ৰ’ই লিখিছে, "জুবিন বিহীন প্ৰথমটো বহাগত সকলোলৈ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।🙏🪻🪈"
পাৰ্থ প্ৰতীম হাজৰিকাই লিখিছে, "ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল 🙏❤️
Joy Zubeen Da"
লগতে পঢ়ক : ৰজা নোহোৱা দেশ এখনৰ দৰে হৈছে আমাৰ অৱস্থা: জুবিনৰ ন্যায়ৰ দাবীত সৰৱ সহযোগী শিল্পী