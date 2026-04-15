নাই কলিজাৰ শিল্পী, নাই ব'হাগত প্ৰাণ... এই ব'হাগ যেন সেমেকা চকুৰ ব'হাগ !

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছৰ প্ৰথম বিহু ৷ বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুৰাগী আৰু তাৰকাসকলৰ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷

কলিজাৰ শিল্পীলৈ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি... (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : April 15, 2026 at 1:37 PM IST

সোণাপুৰ : অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ উছাহৰ মাজতে আজি 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত এক ব্যতিক্ৰমী তথা আৱেগিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত যেন আধৰুৱা হৈ পৰিছে এইবাৰৰ বসন্ত উদযাপন । তথাপিও, শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম আৰু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আজি পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰত ভিৰ কৰিছেহি শ শ অনুৰাগীয়ে ।

জুবিনবিহীন বসন্ত যেন অসম্ভৱ

এই ব'হাগ হুমুনিয়াহৰ ব'হাগ... এই ব'হাগ সেমেকা চকুৰ ব'হাগ... (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ মানেই এক আৱেগ । জুবিনৰ গীত অবিহনে বিহুৰ কল্পনা কৰাটোও বহু অনুৰাগীৰ বাবে অসম্ভৱ । আজি পহিলা ব'হাগৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত বুকুত বিষাদ লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা অনুৰাগীসকলৰ মতে, "প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত নাথাকিলেও, তেওঁৰ সৃষ্টিয়ে তেওঁৰ উপস্থিতিৰ কথা সোঁৱৰাই থাাকিব সদায় ।"

বিহুৱান আৰু জাপিৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন

পুৱাৰে পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অনুৰাগীসকলে জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে ৷ অনুৰাগীসকলে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ চিনস্বৰূপে বিহুৱান, জাপি আদি অৰ্পণ কৰে পহিলা বহাগৰ দিনটোত । উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গক তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে কাহানিও অকলশৰীয়া হ'বলৈ দিয়া নাই আৰু আজিৰ এই ভিৰেই তাৰ প্ৰমাণ ।

তুমি নাই মানে যেন ব'হাগো নাই ! (Photo : ETV Bharat Assam)

সাংস্কৃতিক জগতৰ ব্যক্তিৰ উপস্থিতি

আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মী জয়ন্ত কাকতিকে মুখ্য কৰি কেইবাজনো শিল্পীয়ে । তেওঁলোকে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰু অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অৱদানৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে ৷

তুমি অবিহনেই এইবাৰৰ ব'হাগ (Photo : ETV Bharat Assam)
বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত সেৱা প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ... (Photo : ETV Bharat Assam)

অনুৰাগীৰ আৱেগ

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ এতিয়া কেৱল এটা পৰ্যটনস্থলী বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ হৈ থকা নাই, ই হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ মিলনভূমি । পহিলা ব'হাগৰ দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰৰ এই দৃশ্যই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমীয়াৰ সমাজ জীৱনত জুবিন গাৰ্গৰ স্থান কিমান গভীৰ ।

এই ব'হাগ কাৰুণ্যৰ ব'হাগ (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, কালি গৰু বিহুৰ দিনটোত জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে বহুকেইগৰাকী শিল্পী ৷ জুবিনৰ প্ৰিয় জলপান আগবঢ়াই হুকহুকাই কান্দোনত ভাঙি পৰে গৰিমা ৷ জুবিনবিহীন অসম যে কাৰোৱে কাম্য নাছিল সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰে সেই কথা ৷ বিহুৰ মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতি প্ৰতি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে প্ৰত্যেকেই ৷

