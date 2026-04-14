ETV Bharat / entertainment

জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ব'হাগত কান্দি পেলালে জুবলীয়ে

মৰমৰ জুবিন গাৰ্গক চাৰিওফালে ফটোত আবদ্ধ হৈ থকা দেখি কান্দোনত ভাঙি পৰিল জুবলী ৷ গল্ডী দালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈছিল গায়িকাগৰাকী ৷

first bohag bihu without zubeen zublee baruah breaks down as singer visits zubeen kshetra to pay tribute
কান্দোনত ভাঙি পৰিল জুবলী (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুটি আহিল ৷ সেমেকা মনেৰেই অসমীয়া সাজু হৈ উঠিছে বিহুটিক আদৰিবলৈ ৷ বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ সকলোৰে মনত মাথোঁ এটা কথাই দোলা দি আছে, এইবাৰ আমাৰ মাজত নাই হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ ৷

বিহুৰ উছাহৰ মাজতে আজি সোণাপুৰৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত এক শোকাকুল তথা আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এইটোৱেই হৈছে প্ৰথমটো ব'হাগ আৰু এই বিশেষ দিনটোতে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ নিজৰ আৱেগ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱাই ।

গৰু বিহুৰ দিনা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

আজি গৰু বিহুৰ পবিত্ৰ ক্ষণত কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱাই সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ তেওঁৰ প্ৰিয় 'গল্ডী দা' অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । জুবিন বিহীন এই ব'হাগ যেন কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই শিল্পীগৰাকীয়ে । স্মৃতি সুঁৱৰি তেওঁ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৱেগিক জুবলী

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা পাঁতোতে কান্দোনত ভাঙি পৰে জুবলী বৰুৱা । তেওঁ অতি আৱেগিক হৈ কয়, "এইটো তেওঁৰ অবিহনে আমাৰ প্ৰথমটো ব'হাগ । জুবিন দাই যেন সদায় অসমবাসীক আশীৰ্বাদ কৰি থাকে, আমি যেন সঠিক পথেৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেওঁৰ আশীৰ্বাদ আমাক সদায় লাগিব ।"

অনুৰাগীৰ মাজত শোকৰ ছাঁ

জুবলীৰ এই আৱেগিক ক্ষণে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰে চকু সেমেকাই তোলে । অসমৰ সংগীত জগতৰ ভোটাতৰা জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতি এইবাৰৰ বিহুৰ মঞ্চসমূহত বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰা হৈছে ।

উল্লখ্য যে, বিহুৰ মঞ্চত জুবিন-জুবলীৰ যুটি সকলোৰে প্ৰিয় ৷ জুবিনে মঞ্চত কেৱল গানেই গোৱা নাছিল, বহু ধেমেলীয়া কথাৰে শ্ৰোতা-দৰ্শকক আমোদো দি আহিছিল ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছতেই সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা কৰিছিল অসমীয়াই অসমীয়াৰ গৌৰৱ বিহু কিদৰে উদযাপন কৰিব তেওঁৰ অবিহনে ? আজি সঁচাকৈয়ে সেই ক্ষণটো আহি আমাৰ চকুৰ আগত !

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল জুবিন-জুবলীৰ বিহু অনুষ্ঠানৰ বহু ভিডিঅ’ ৷ এতিয়া বিহুৰ সময়ছোৱাত পুৰণি দিনৰ স্মৃতি বুকুত সাবটি মঞ্চত উঠিব জুবলী ৷ আৱেগিক হৈ পৰাটো স্বাভাৱিক ৷

TAGGED:

জুবিন ক্ষেত্ৰ
FIRST BOHAG WITHOUT ZUBEEN
বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু
জুবিন গাৰ্গ অবিহনে প্ৰথমটো ব’হাগ
কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.