জুবিন ক্ষেত্ৰত স্বামীক বিহুৰ জলপান আগবঢ়ালে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে

জুবিন বিহীন প্ৰথমটো ব’হাগ : সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত আৱেগৰ ঢল, পত্নী-ভগ্নী আৰু সতীৰ্থ শিল্পীসকলৰ চকুত চকুলো ৷

first bohag bihu without zubeen garrima saikia garg offers doi sira jolpan to late singer at zubeen kshetra
কান্দোনত ভাগি পৰে পত্নী গৰিমা (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : April 14, 2026 at 5:23 PM IST

সোণাপুৰ : ব’হাগৰ বিহু, জুবিন আৰু নাহৰ- কি সংযোগ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই জানে ৷ এইবাৰৰ বিহু বুকুত বিষ লৈ উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ৷ ভাবোতে ভাবোতে দিন-মাহ বাগৰি দুৱাৰমুখত ৰঙালী, কিন্তু নাই পূৰ্বৰ দৰে হেঁপাহ ৷

আজি গৰু বিহুৰ দিনটোতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, অৰুণ গাৰ্গৰ সৈতে কেবাগৰাকীও শিল্পী উপস্থিত হয় জুবিন ক্ষেত্ৰত ৷ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সকলোৱে ৷ প্ৰিয় গল্ডীলৈ বুলি এথোপা নাহৰ ফুলো আগবঢ়াই গৰিমাই ৷ দৈ-চিৰাৰ লগতে বিধে বিধে পিঠা আগবঢ়াই কান্দোনত ভাগি পৰে পত্নী গৰিমা ৷ স্বামী অবিহনে এয়া যে তেওঁৰ প্ৰথম ব'হাগ । স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰি আৱেগিক আজি তেওঁ ।

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত আৱেগৰ ঢল (ETV Bharat Assam)

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ উছাহৰ মাজতে এইবাৰ ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক আকাশত বিৰাজ কৰিছে এক গভীৰ শূন্যতাই । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনে এয়া প্ৰথমটো ব'হাগ । বিহুৰ আনন্দৰ বিপৰীতে সোণাপুৰৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক অত্যন্ত শোকাকুল তথা আৱেগিক পৰিৱেশ ।

গল্ডীৰ বাবে পত্নী গৰিমাৰ হিয়াভগা কান্দোন

প্ৰিয় 'গল্ডী'লৈ এথোপা নাহৰ, দৈ-চিৰা আৰু বিধে বিধে পিঠা আগবঢ়াই আজি কান্দোনত ভাগি পৰিল জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । স্বামী অবিহনে জীৱনৰ এইটোৱেই প্ৰথমটো ব'হাগ । পুৰণি স্মৃতি সুঁৱৰি গৰিমা আজি অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰে । জুবিনৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্যসমূহ আগবঢ়াই মৌন প্ৰাৰ্থনা জনাই পত্নীয়ে ।

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, অৰুণ গাৰ্গৰ সৈতে কেবাগৰাকীও শিল্পী উপস্থিত হয় জুবিন ক্ষেত্ৰত (Photo : ETV Bharat Assam)

দোষীৰ শাস্তি বিচাৰিলে ভগ্নী পামীয়ে

জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে আজিৰ দিনটোত ককায়েকক সুঁৱৰি চকুলো টোকে । তেওঁ কয়, "আজি যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, তাৰ বাবে যি কেইজন দোষী, তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ শাস্তি হোৱাটো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ।"

ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ আৰু কয় যে, দোষীয়ে যেন কোনো কাৰণতে সাৰি যাব নোৱাৰে । ককায়েকৰ প্ৰিয় জলপান আগবঢ়াই তেওঁ ককায়েকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে ।

সতীৰ্থ শিল্পীসকলৰ মনৰ অনুভৱ

জুবিন গাৰ্গৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে তেওঁৰ অতি ঘনিষ্ঠ সতীৰ্থ শিল্পীসকল ৷ দীপলিনা ডেকাই কয়, "ইমান বছৰে ব’হাগ আহে, জুবিন দা থাকেই—সেয়ে কেতিয়াও এনে অনুভৱ হোৱা নাছিল । জুবিন দা বিহীন এইটো প্ৰথম ব'হাগ, আমাৰ বাবে অতি কষ্টকৰ । আমি এইবাৰৰ আমাৰ প্ৰতিখন অনুষ্ঠান জুবিন দাৰ গীতৰ নামত উছৰ্গা কৰিম ।"

জুবিনৰ প্ৰিয় জলপান আগবঢ়াই আৱেগিক গৰিমা (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিনৰ ভাতৃসম অৰুণ গাৰ্গে কয়, "দাদা নাই, মোৰ বাবে বিহুও নাই । বিহুটো আহি থাকিব, কিন্তু দাদাক আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ ৷ দাদাই আমাক বিহুৰ দিনা কাপোৰ কিনি দিছিল, সেইবোৰ কথা আজি বহুত মনত পৰিছে ।"

অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মাও উপস্থিত হয় জুবিন ক্ষেত্ৰত ৷ ক'লে, "মনটো ভাল লাহি থকা নাই । য'তেই যাওঁ তেওঁৰে গীতবোৰ শুনি থাকো । তেওঁৰ মাতি শুনিলেই দুখ লাগি আহে । তেওঁ য'তেই থাকে শান্তিত থাকক ।"

জুবিনৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে বাদ্যযন্ত্ৰী হিচাপে থকা ৰাজা বৰুৱাই কয়, "আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আছে যদিও মনত এক নিৰাশাই বিৰাজ কৰিছে । বহুত নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ ৷ তেওঁক শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক, অযথা টনা-আঁজোৰা যাতে নহয়, তাকেই কামনা কৰিছোঁ ।"

অসমৰ সংগীত জগতৰ ভোটাতৰা জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতি এইবাৰ বিহুৰ প্ৰতিখন মঞ্চত বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰা হৈছে । গৰু বিহুৰ দিনটোত সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা শ শ অনুৰাগীৰ চকু প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত সেমেকি উঠা পৰিলক্ষিত হয় ।

