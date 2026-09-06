ETV Bharat / entertainment

কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকাৰ ফটো বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ

কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটো AI ৰ সহায়ত বিকৃত কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ অভিযোগ ।

Singer Dipanwita Deka's photo allegedly manipulated with the help of AI
কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকাৰ ফটো বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam,@Dipanwita Deka FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ফটো বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাক লৈ চৰ্চা চলিছে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটো বিকৃত কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পাছতেই ফটোকেইখন ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।

ইয়াৰ পাছতেই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । এইগৰাকী হৈছে দীপান্বিতা ডেকা । জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত বিকৃত কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁ হাছানুৰ ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে চিআইডিৰ ওচৰ চাপিছে

দীপান্বিতা ডেকাই চিআইডিত হাছানুৰ ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্য়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, হাছানুৰ ইছলাম নামৰ যুৱকজনে AI প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ কৰি দীপান্বিতা ডেকাৰ ফটো বিকৃত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিকৃত ফটো সামাজিক মাধ্যমৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত আপলোড কৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

Singer Dipanwita Deka's photo allegedly manipulated with the help of AI
কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকাৰ ফটো বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনাই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত মৰ্যাদা হানি কৰাৰ লগতে সামাজিক সুনামতো আঘাত কৰিছে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰক লৈও উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত চিআইডিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে এই সন্দৰ্ভত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে ভুৱা অথবা বিকৃত ছবি আৰু ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে দীপান্বিতা ডেকাৰ এই অভিযোগে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । তদন্তৰ পিচতহে প্ৰকৃত সত্য় পোহৰলৈ আহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক:কবীৰ পাহৱা-"মই যিকোনো ধৰণে চিনেমা নিৰ্মাণৰ ব্যৱসায়ত থাকিব বিচাৰিম"

এই সপ্তাহান্তৰ নতুন OTT মুক্তি: ধমালৰ পৰা GDN লৈকে চাওক সম্পূৰ্ণ তালিকা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
দীপান্বিতা ডেকা
সামাজিক মাধ্যম
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা
SINGER DIPANWITA DEKA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.