কণ্ঠশিল্পী দীপান্বিতা ডেকাৰ ফটো বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ
কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটো AI ৰ সহায়ত বিকৃত কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ অভিযোগ ।
Published : September 6, 2026 at 5:38 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ফটো বিকৃত ৰূপত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাক লৈ চৰ্চা চলিছে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটো বিকৃত কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ পাছতেই ফটোকেইখন ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
ইয়াৰ পাছতেই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ অনুসন্ধান বিভাগত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । এইগৰাকী হৈছে দীপান্বিতা ডেকা । জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ফটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত বিকৃত কৰি সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত তেওঁ হাছানুৰ ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে চিআইডিৰ ওচৰ চাপিছে ।
দীপান্বিতা ডেকাই চিআইডিত হাছানুৰ ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্য়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে । উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, হাছানুৰ ইছলাম নামৰ যুৱকজনে AI প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰ কৰি দীপান্বিতা ডেকাৰ ফটো বিকৃত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিকৃত ফটো সামাজিক মাধ্যমৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত আপলোড কৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
এই ঘটনাই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত মৰ্যাদা হানি কৰাৰ লগতে সামাজিক সুনামতো আঘাত কৰিছে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তিৰ অপব্যৱহাৰক লৈও উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত চিআইডিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে এই সন্দৰ্ভত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে ভুৱা অথবা বিকৃত ছবি আৰু ভিডিঅ’ প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে দীপান্বিতা ডেকাৰ এই অভিযোগে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । তদন্তৰ পিচতহে প্ৰকৃত সত্য় পোহৰলৈ আহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক:কবীৰ পাহৱা-"মই যিকোনো ধৰণে চিনেমা নিৰ্মাণৰ ব্যৱসায়ত থাকিব বিচাৰিম"
এই সপ্তাহান্তৰ নতুন OTT মুক্তি: ধমালৰ পৰা GDN লৈকে চাওক সম্পূৰ্ণ তালিকা