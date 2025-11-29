কিয় আজিলৈকে যুটি নাবান্ধিলে শ্বাহৰুখ খান আৰু ৰাম গোপাল বাৰ্মাই

কিয় আজিলৈকে যুটি নাবান্ধিলে শ্বাহৰুখ খান আৰু ৰাম গোপাল বাৰ্মাই
বলিউডৰ বাদশ্বাহ সৈতে একেলগে কাম নকৰাৰ কাৰণ জনালে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাম গোপাল বাৰ্মাই ।
হায়দৰাবাদ : পৰিচালক ৰাম গোপাল বাৰ্মাৰ বাহিৰে উদ্যোগটোৰ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ সৈতে কাম কৰিছে বলীউডৰ অভিনেতা শ্বাহৰুখ খানে । সত্য, কোম্পানী, চৰকাৰ, ৰংগীলা, ভূতকে ধৰি কেইবাখনো হিট ছবি উপহাৰ দিয়া পৰিচালকগৰাকীয়ে এতিয়া মুকলিকৈ কৈছে যে কিং খানৰ সৈতে এটাও প্ৰজেক্ট কিয় কেতিয়াও হৈ নুঠিল ?
এটা প’ডকাষ্টত হোৱা কথা-বতৰাৰ সময়ত বাৰ্মাই কয় যে যদিও তেওঁ আৰু শ্বাহৰুখ খানে বহু বছৰ একাধিক ধাৰণা আলোচনা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল শৈলীৰ মিল ঘটা নাছিল । তেওঁ কয়, "আমাৰ বহু বৈঠক হৈছিল, কিন্তু মই সদায় অনুভৱ কৰিছিলো যে শ্বাহৰুখ শক্তিশালী এডাল সজীৱ তাঁৰৰ দৰে । মোৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ শৈলী পূৰ্বে ৰচিত আৰু তীব্ৰ । সেই স্থানত শ্বাহৰুখক সীমাবদ্ধ কৰি ৰখাটো তেওঁৰ বাবে আৰু তেওঁৰ ট্ৰেডমাৰ্ক দৃশ্যৰ বাবে আশা কৰি অহা অনুৰাগীসকলৰ সৈতে অন্যায় কৰা যেন অনুভৱ হৈছিল ।"
বাৰ্মাই শ্বেয়াৰ কৰিছে যে তেওঁ এবাৰ তেওঁৰ হিট গেংষ্টাৰ নাটক কোম্পানীত এছ আৰ কেক কাষ্ট কৰাৰ কথা ভাবিছিল । কিন্তু তেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে এই চৰিত্ৰটো অভিনেতাজনৰ ব্যক্তিত্বৰ সৈতে খাপ নাখায় । "এটা সময়ত মই কোম্পানীৰ বাবে তেওঁৰ কাষ চাপিছিলো । কিন্তু মল্লিকৰ চৰিত্ৰটো অতি এলেহুৱা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল, যিটো মানুহে শ্বাহৰুখৰ পৰা আশা নকৰে । তেওঁৰ বাবে মোৰ ওচৰত এটা বঢ়িয়া কাহিনী আছিল, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল ।"
ছবি নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ প্ৰশংসা কৰি কয়, "যেতিয়া আপুনি শ্বাহৰুখক কোনো দৃশ্যৰ বিষয়ে কয়, তেতিয়া তেওঁ উঠি কেৱল সেইটোৱেই কৰে । তেওঁ অদ্ভূত । মই অনুভৱ কৰিছিলো যে তেওঁৰ ছবিখনত মোৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাই । পৰিচালকে তেওঁৰ চিনেমাত বিশেষ একো নকৰে কাৰণ তেওঁ কেমেৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিজাববীয়াকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে । সেয়া এক অতি বেলেগ ধৰণৰ তাৰকাত্ব ।"
বৰ্তমান ৰাম গোপাল বাৰ্মাই তেওঁৰ আগন্তুক হৰৰ থ্ৰীলাৰ ছবি পুলিচ ষ্টেচন মে ভূতৰ বাবে সাজু হৈছে, য’ত অভিনয় কৰিছে মনোজ বাজপেয়ী, জেনেলিয়া দেশমুখ আৰু ৰম্যা কৃষ্ণণে । চিনেমাখনত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈ প্ৰতিশোধপৰায়ণ আত্মা হিচাপে ঘূৰি অহা এজন গেংষ্টাৰৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । ছবিখন ২০২৬ চনত ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে শ্বাহৰুখ খানে তেওঁৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত ছবি কিঙৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, যিখন ছবিৰে তেওঁৰ কন্যা সুহানা খানে বলীউডত অভিষেক ঘটাব । এই ছবিখনত ৰাণী মুখাৰ্জী, অভিষেক বচ্চন, দীপিকা পাডুকন, আৰু আৰ্শ্বদ ৱাৰ্ছীয়েও অভিনয় কৰিছে ।
