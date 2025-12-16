ফিল্মফেয়াৰৰ মঞ্চত অসমৰ অৰ্চিতাক শ্ৰেষ্ঠ নৱাগতা অভিনেত্ৰীৰ সন্মান

ফিল্মফেয়াৰৰ মঞ্চত অসমৰ অৰ্চিতাক শ্ৰেষ্ঠ নৱাগতা অভিনেত্ৰীৰ সন্মান
ফিল্মফেয়াৰ অ' টি টি বঁটা 2025, চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে অসমৰ অৰ্চিতা আগৰৱালে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ মহিলা নৱাগতাৰ বঁটা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 4:41 PM IST
হায়দৰাবাদ : ফিল্মফেয়াৰ অ' টি টি এৱাৰ্ডছ 2025 ৰ মঞ্চত বঁটা হাতত তুলি ল’লে মোহময়ী অভিনেত্ৰী অসমকন্যা অৰ্চিতা আগৰৱালে ৷ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী শ্বীবা চাড্ডাৰ পৰা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে অৰ্চিতা ৷ বঁটাৰ বাবে নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই মঞ্চত উঠি বঁটা লৈ ভৰি চুই অগ্ৰজ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান যাচে অৰ্চিতা আগৰৱালে ৷
দেছপাচ ছবিখনৰ বাবে অৰ্চিতাই ফিল্মফেয়াৰ অ' টি টি এৱাৰ্ডছ 2025 ৰ নৱাগতৰ দ্বাৰা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন শাখাত বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এগৰাকী অসমকন্যা হিচাপে অৰ্চিতাই এই বঁটা লাভ কৰি অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ৷
ফিল্মফেয়াৰৰ মঞ্চত অৰ্চিতা আগৰৱালে শ্বীবা চাড্ডাৰ ভৰি চুই আশীষ লওতে আচৰিত হৈ পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী ৷ পিছত দুয়োৱে এগৰাকীয়ে আনগৰাকীক উষ্ম আলিংগন যাচে ৷ বঁটা হাতত লৈ আৱেগিক হৈ পৰা অৰ্চিতাই কয়, “মই একদম আচৰিত হৈ আছোঁ ৷ মই এয়া বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই ৷ অশেষ ধন্যবাদ ৷”
অৰ্চিতা আগৰৱালে লগতে আৰু কয়, “এই বঁটাটো তেওঁৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ সৌভাগ্য ৷ হে ভগৱান, বহুত বহুত ধন্যবাদ ৷” মঞ্চৰ পৰা অৰ্চিতাই নিজৰ দুগৰাকী বান্ধৱীকো ধন্যবাদ জনায় ৷ দুয়োকে তেওঁৰ লাকী চাৰ্ম বুলি অভিহিত কৰে ৷
দেছপাচ ছবিখনৰ পৰিচালক কানু বেহলৰ কথাও উল্লেখ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ আগৰৱালে কয়, “কানু ছাৰৰ বাবেই এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিল, মই এই চিনেমাখন কৰিবলৈ পালো ৷ যথেষ্ট কঠিন সময় আছিল, কিন্তু এয়া হৈ উঠিল, যেনেতেনে হ’লেও এয়া হৈ উঠিল ৷ ফিল্মফেয়াৰক ধন্যবাদ ৷ আৰু মোৰ দেউতা, যিয়ে মোক ওপৰৰ পৰা চাই আশীৰ্বাদ কৰি আছে ৷ অশেষ ধন্যবাদ ৷”
উল্লেখ্য যে, দেছপাচ ছবিখনত অৰ্চিতাই মনোজ বাজপেয়ীৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ অৰ্চিতাৰ চৰিত্ৰটো সহযোগী চৰিত্ৰ ৷ ছবিখনৰ কাহিনীটো এগৰাকী সাংবাদিকক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থাকে ৷ এজন প্ৰতিভাবান সাংবাদিক, জয় বাগ, যিটো চৰিত্ৰত মনোজ বাজপেয়ীয়ে অভিনয় কৰিছে- তেওঁৰ সংবাদপত্ৰ 'দেছপাচ'ৰ বাবে এক কাহিনীৰ সন্ধানত থাকে । সত্য উন্মোচন কৰিবলৈ তেওঁ কিমান দূৰলৈ যাবলৈ সাজু সেয়াই এই কাহিনীৰ অংশ ৷
উল্লেখনীয় যে, এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে এইবৰ্ষতে খোজ দিয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত ৷ স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ লগত ৷ চলিত বৰ্ষত মুক্তি লাভ কৰা ৰূপক গগৈ পৰিচালিত ‘ৰুদ্ৰ’ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অৰ্চিতা আগৰৱালক ৷ এই ছবিখনত আদিল হুছেইনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৷
