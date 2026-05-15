ৰূপালী পৰ্দাত ড৹ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কালজয়ী সৃষ্টি ‘মৰমৰ দেউতা’

ৰূপালী পৰ্দাত ড৹ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কালজয়ী সৃষ্টি ‘মৰমৰ দেউতা’
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 12:40 PM IST
তেজপুৰ : অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকলৰ বাবে এক সুখবৰ । প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক ড৹ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কালজয়ী উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত নতুন অসমীয়া বোলছবি ‘মৰমৰ দেউতা’ই অৱশেষত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে ।
অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় তথা শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিক ড৹ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কালজয়ী শিশু-কিশোৰ উপযোগী উপন্যাস ‘মৰমৰ দেউতা’ এইবাৰ চিনেমাৰ ৰূপত মুক্তি পালে ৰূপালী পৰ্দাত । প্ৰায় ৩৭ বছৰৰ পূৰ্বে প্ৰকাশিত এই হৃদয়স্পৰ্শী উপন্যাসখনৰ আধাৰত নিৰ্মিত একে নামৰ নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনে আজি ১৫ মে’, শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ অসমতে শুভ মুক্তি লাভ কৰিছে ৷ প্ৰাথমিকভাৱে তেজপুৰৰ ‘এছ ভি এফ চিনেমা’ত (SVF Cinema) বিয়লি ৩ বজাত ছবিখনৰ প্ৰথমটো প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ আন আন ছবিগৃহতো ই পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰদৰ্শিত হ’ব ৷
‘সাৰন্থাই প্ৰডাকশ্বন’ আৰু ‘ট্ৰেণ্ডিং নাও মিডিয়া’ৰ যুটীয়া সহযোগত নিৰ্মিত এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে উদীয়মান পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে মমতা মহিলাৰীয়ে । ছবিখনৰ কাৰিকৰী দিশটো অত্যন্ত শক্তিশালী, য’ত সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অৰ্ণৱ বৈশিষ্ঠই আৰু শব্দ মিশ্ৰণৰ দায়িত্ব বহন কৰিছে দেৱজিত গায়নে । ছবিখনত অসমৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিভাশালী ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । বোধিসত্ব শৰ্মা, মিন্টু বৰুৱা, অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী, গৌৰৱ বৰুৱা, অৰুণ নাথ আৰু কুল কুলদীপকে আদি কৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় দৰ্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব ছবিখনত ।
কি আছে ছবিখনৰ কাহিনীত ?
বৃহস্পতিবাৰে শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে ছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে, উপন্যাসখনৰ মূল আৱেগ আৰু তৎকালীন সমাজ জীৱনৰ বাস্তৱ চিত্ৰখনক ৰূপালী পৰ্দাত অক্ষুণ্ণভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ সৰ্বোচ্চ চেষ্টা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ এজন অসহায় পিতৃ আৰু তেওঁৰ উদণ্ড কিশোৰ পুত্ৰৰ মাজৰ মানসিক সংঘাত, অশান্তি আৰু অন্তৰ্নিহিত মৰমৰ সম্পৰ্কটোৱেই এই ছবিখনৰ মূল আকৰ্ষণ ।
পৰিচালকে জানিবলৈ দিয়ে যে, ২০১৮ চনতেই চিনেমাখনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত ইয়াৰ কাম আধাতে থমকি ৰৈছিল ।
তেজপুৰৰ চলচ্চিত্ৰ ঐতিহ্যৰ স্মৰণ আৰু আহ্বান
ছবিখনৰ মুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা উপস্থিত থাকে । তেওঁ তেজপুৰৰ চহকী অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস সুঁৱৰি প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি ‘জয়মতী’ৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ লগতে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অৱদানৰ কথা শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰি বৰ্তমান অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ এক নতুন ধনাত্মক দিশে আগবাঢ়ি যোৱা বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ছবিখনত পিতৃৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা অভিনেতা মিণ্টু বৰুৱা আৰু পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই সমগ্ৰ অসমৰ দৰ্শক ৰাইজক ছবিগৃহলৈ গৈ পৰিয়ালসহ এই সুন্দৰ ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আৰু নিজৰ মতামত আগবঢ়াবলৈ বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছে । বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিশেষকৈ তেজপুৰ চহৰৰ দৰ্শকৰ মাজত ছবিখনক লৈ এক অভূতপূৰ্ব উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
