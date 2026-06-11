ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: মুকলি অনুষ্ঠানৰ মঞ্চ পোহৰাব কোনে ?
মেক্সিকো আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজৰ উদ্বোধনী খেলৰ আগতে ১১ জুনত মেক্সিকোত ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ আৰম্ভ হ'ব । কেতিয়া-ক'ত কেনেকৈ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ তাৰকাসকলৰ প্ৰদৰ্শন চাব ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 2:32 PM IST
হায়দৰাবাদ: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ কাউণ্টডাউন শেষ । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিখন আয়োজক দেশত দৰ্শনীয় অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হ’ব এই আটাইতকৈ ডাঙৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ তথ্য অনুসৰি, ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিটা পৃথক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । উদ্বোধনী মেচৰ পূৰ্বে মেক্সিকো চিটি, টৰণ্ট’ আৰু লছ এঞ্জেলছত উৎসৱমুখৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । মেক্সিকো আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া উদ্বোধনী মেচৰ পূৰ্বে ১১ জুনত মেক্সিকো চহৰত আৰম্ভ হ’ব ফিফা বিশ্বকাপৰ উদযাপন ।
মুকলি অনুষ্ঠানত কোন কোন তাৰকা উপস্থিত থাকিব ?
Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
বিশ্ববিখ্যাত সংগীত তাৰকা শ্বাকীৰা আৰু বাৰ্না বয়ে ফিফা বিশ্বকাপৰ অফিচিয়েল গীত ‘দাই দাই’ পৰিবেশন কৰিব । শ্বাকীৰা আৰু বাৰ্না বয়ৰ সৈতে আন বিশিষ্ট শিল্পীসকলে মেক্সিকো চহৰত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ কথা আছে ৷ আলেজান্দ্ৰ' ফাৰ্ণাণ্ডেজ, বেলিণ্ডা, ডেনি অ'চেন, জে বালভিন, লিলা ডাউন্স, লছ এঞ্জেলছ এজুলেছ, মানা আৰু টাইলাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
টৰণ্ট’ৰ অনুষ্ঠানত কানাডীয় শিল্পীসকলৰ এটা শক্তিশালী দলে অংশ ল'ব ৷ ইয়াত আছে এলানিছ মৰিছেট, এলেছিয়া কাৰা, আলিয়ানা, জেছী ৰেইয়েজ, মাইকেল বুবলে, সঞ্জয়, ভেজড্রিম, উইলিয়াম প্ৰিন্স আৰু ভাৰতৰ পৰা নোৰা ফাতেহী । আনহাতে, লছ এঞ্জেলছ বিভিন্ন দেশৰ শিল্পীসকলক স্বাগতম জনাবলৈ সাজু হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছে কেটি পেৰী, ফিউচাৰ, অনিতা, লিছা, ৰেমা আৰু টাইলা । সকলোৱে নাচ-গানৰে ফিফাৰ মঞ্চখন সজাই তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
অনুষ্ঠানটো কেতিয়া আৰু ক’ত সম্প্ৰচাৰ হ’ব ?
জানিব পৰা গৈছে, খেল আৰম্ভ হ'ব ET সময় অনুসৰি আবেলি ৩ বজাত (PT সময় অনুসৰি দিনৰ ১২ বজাত)। বিশ্বজুৰি ফুটবলপ্ৰেমীসকলে অনুষ্ঠানটো লাইভ 'ফক্স' (Fox) আৰু 'FS1'-ত চাব পাৰিব । স্পেনিছ ভাষাত এই খেল 'তেলেমুন্দো' (Telemundo)-ত প্ৰচাৰিত হ'ব ।
মেচ আৰু মুকলি অনুষ্ঠানসমূহ টুবি, ফক্স ৱান আৰু ফক্স স্প’ৰ্টছ এপৰ জৰিয়তেও সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । ১২ জুনত অতিৰিক্ত দুটা মুকলি অনুষ্ঠানৰ সৈতে বিশ্বকাপ উদযাপন অব্যাহত থাকিব । বছনিয়া-হাৰ্জেগোভিনাৰ বিৰুদ্ধে কানাডাৰ খেলখনৰ পূৰ্বে টৰণ্ট’ত এটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব, আনহাতে পেৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ উদ্বোধনী মেচৰ পূৰ্বে আন এটা অনুষ্ঠান লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
টৰণ্ট’ৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আবেলি ৩ বজাৰ সময়ত (ET), নিৰ্ধাৰিত খেলৰ আৰম্ভণিৰ 90 মিনিট আগত । আনহাতে, লছ এঞ্জেলছৰ অনুষ্ঠান হ'ব ৰাতি ৯ বজাত (ET), খেলৰ আৰম্ভণিৰ আগত । মেক্সিকো চিটিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দেশখনৰ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । FIFA ৰ তথ্য অনুসৰি, গান-নাচ আৰু শৈল্পিক প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে মেক্সিকান সংস্কৃতিক কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ অনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, য'ত আধুনিক লোকশিল্পীসকলৰ লগতে স্থানীয় আৰু আদিবাসী শিল্পীসকলেও অংশ ল'ব বুলি জনা গৈছে ।
ফিফাৰ ফাইনেলতো থাকিব বিশেষ চমক
আমোদজনক কথাটো হ’ল, কেৱল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এই ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ উদযাপন শেষ হ'ব নোৱাৰে । ১৯ জুলাইত নিউয়ৰ্ক-নিউ জাৰ্ছি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত পপ তাৰকা শ্বাকীৰাই পুনৰবাৰ দৰ্শকক মোহিত কৰিব । মেডোনা আৰু বিটিএছো উপস্থিত থাকিব এই অনুষ্ঠানত ৷ এই তাৰকা শিল্পীসকলে প্ৰতিযোগিতাখনৰ হাফটাইম শ্ব’ৰ সময়ত অভিনয় কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ফাইনেলৰ হাফ-টাইম শ্ব’ ক'ল্ড প্লে’ ফ্ৰণ্টমেন ক্ৰীছ মাৰ্টিনে কিউৰেট কৰিছে । ই ফিফা গ্লোবেল চিটিজেন এডুকেশ্বন ফাণ্ডক সমৰ্থন কৰিছে । খবৰ অনুসৰি, বিশ্বজুৰি শিশুসকলৰ বাবে শিক্ষা আৰু ফুটবলৰ সুযোগ প্ৰসাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : কেৰিয়াৰত মগন শ্বাকীৰা ! কিয় ক’লে "প্ৰেম কৰিবলৈ সময় নাই" ?