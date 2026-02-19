ETV Bharat / entertainment

দিল্লীৰ ‘অৰুণাচলৰ উৎসৱ’ৰ মুখ্য আকৰ্ষণ-য়াক নৃত্য, জনগোষ্ঠীয় ফেশ্বন শ্ব’

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জীৱন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু পৰ্যটন সম্ভাৱনীয়তাক 'অৰুণাচল উৎসৱ'ত প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ব ৷ নতুন দিল্লীত 21 ফেব্ৰুৱৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰুণাচল উৎসৱ ।

The Festival of Arunachal will be held from 21st February for two days in Delhi
Losar Festival (File Photo) (Photo : IANS)
Published : February 19, 2026 at 5:43 PM IST

হায়দৰাবাদ : দিল্লী হাটত অনুষ্ঠিত হ’ব 'অৰুণাচল উৎসৱ' ৷ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব এই উৎসৱ ৷ উৎসৱৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ চহকী পৰম্পৰাক থলুৱা কলা, শিল্পকলা, খাদ্য আৰু পৰ্যটন অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা- অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে ।

এই মহোৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পাছাং দৰ্জী সোণা ।

আয়োজকসকলে এক বিবৃতিত কয় যে, এই উৎসৱত পৰিকল্পিত পৰিবেশন, লোকসংগীতৰ উপস্থাপন আৰু অৰুণাচলৰ বৈচিত্ৰময় জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক প্ৰদৰ্শন কৰা জনগোষ্ঠীয় ফেশ্বন শ্ব’ৰে গঠিত এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ’ব ।

উৎসৱৰ মুখ্য আকৰ্ষণসমূহৰ ভিতৰত আছে পৰম্পৰাগত য়াক নৃত্য, যি ৰাজ্যৰ উচ্চ-পৰ্বতীয়া হিমালয়ান সংস্কৃতিক প্ৰতীকীভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু স্থানীয় সম্প্ৰদায়সমূহ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক প্ৰকাশ কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত শিল্পী, সাংস্কৃতিক দল, পৰিবেশক, প্ৰভাৱশালী আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক একক মঞ্চত একত্ৰিত কৰা হ’ব, যিয়ে দৰ্শনাৰ্থীসকলক ৰাজ্যখনৰ জীৱন্ত ঐতিহ্যৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।

ইয়াত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত আৰু থলুৱা বস্ত্ৰশিল্প, বাঁহ আৰু বেতৰ হস্তশিল্প, জনজাতীয় গহনা আৰু শিল্পকৰ্ম, জৈৱিক উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু স্থানীয় সামগ্ৰীৰ লগতে অঞ্চল বিশেষ বনৌষধি আৰু উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা প্ৰামাণিক অৰুণাচলী খাদ্য প্ৰদৰ্শন কৰিব ।

সাধাৰণতে “উদীয়মান সূৰ্যৰ দেশ” বুলি জনাজাত অৰুণাচল প্ৰদেশত ২৬টাতকৈও অধিক প্ৰধান জনজাতি আৰু ১০০টাতকৈও অধিক উপ-জনজাতি আছে, যিয়ে ৰাজ্যখনৰ বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক পৰিচয়ত অৰিহণা যোগাই আহিছে ।

এই মহোৎসৱত সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে বিনামূলীয়া প্ৰৱেশৰ সুবিধা থাকিব ৷ মহোৎসৱৰ সমাপ্তি ঘটিব ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত ।

