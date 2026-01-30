ETV Bharat / entertainment

নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকলৈ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্ত

যোৰহাটত সংযুক্তা দত্তৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠান ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
যোৰহাট: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন জগতত এক দশকৰো অধিক কাল অসমৰ পাট কাপোৰ-মুগা বস্ত্ৰ সম্ভাৰক অভিনৱ তথা নিজস্ব শৈলীৰে উজলাই তোলা এগৰাকী অসম কন্যা হ’ল সংযুক্তা দত্ত ৷ অসমীয়া পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰশৈলীক আধুনিক উপস্থাপনেৰে বিশ্ব দৰবাৰত দাঙি ধৰা এইগৰাকী ডিজাইনাৰে এইবাৰ অসমৰ বস্ত্ৰ ফেশ্বনৰ শিপা বিচাৰি আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা ৷

নিজে সৃষ্টি কৰা ফেশ্বনৰ বস্ত্ৰ আৰু সৃষ্টিৰাজি প্ৰদৰ্শনীৰে স্থানীয় ফেশ্বনপ্ৰেমী আৰু পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ উদ্যোগীৰে মত বিনিময় কৰিব এই যাত্ৰাত ৷ শুকুৰবাৰে যোৰহাটত সংযুক্তা দত্তৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ হয় ৷ ৩০ আৰু ৩১ জানুৱাৰী দুদিনীয়াকৈ চন্দন নগৰৰ ক্লাব ৰোডৰ ক্লাবৱে’ গ্ৰেণ্ডত তেওঁৰ বস্ত্ৰসম্ভাৰ আৰু বাচকবনীয়া বস্ত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনীও অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ দুয়ো দিনতেই স্থানীয় বস্ত্ৰ উদ্যোগী তথা ফেশ্বনপ্ৰেমী ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব ৷

প্ৰথমটো দিনত সহস্ৰাধিক লোকেৰে মত বিনিময় কৰে পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰ বয়নশৈলী, চানেকী আৰু ঐতিহ্য সম্পৰ্কে । এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি সংযুক্তা দত্তই লগতে নৱপ্ৰজন্মৰ ফেশ্বনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু ধাৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ বিশ্বৰ বিভিন্ন ফেশ্বন শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰি লাভ কৰা সফলতা আৰু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা সদৰি কৰি তেওঁ কয়, "এই বস্ত্ৰসম্ভাৰ প্ৰদৰ্শনীত মোৰ নিজা কোম্পানীত উৎপাদিত বা প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্ৰসম্ভাৰ উপলব্ধ, যেনে - শাৰী, মেখেলা-চাদৰ, কুৰ্টি, কুৰ্টাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ডিজাইনৰ বস্ত্ৰ উপলব্ধ ।"

নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকলৈ আমন্ত্ৰণ :

নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "অহা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্ববিখ্যাত নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ পাইছো আৰু ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত মই ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰিম । মোৰ সপোনেই আছিল অসমৰ পাট-মুগাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা । ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফেশ্বন উইকত এইবাৰ মই বগা পাটৰে ডিজাইন কৰিছো, প্ৰথম আৰম্ভণি মেখেলা চাদৰৰে কৰিম । সেই সপোন আগত ৰাখিয়ে যাম । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকলৈ মই আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছো । তেওঁলোকে অসমৰ সামগ্ৰী ভাল পাইছে কাৰণে মোক পুনৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, তাৰ বাবে মই অত্যন্ত সুখী ।"

যোৰহাটত এই প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে অখিল ভাৰতীয় মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ প্ৰগতি শাখাই তেওঁক আমন্ত্ৰণ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে অভিযন্তাৰ চাকৰি বাদ দি এদিন ফেশ্বন জগতত সংযুক্তা দত্তই আৰম্ভ কৰিছিল নিজৰ যাত্ৰা । সংযুক্তা দত্ত হ’ল লেকমে ফেশ্বন শ্ব’ত নিজৰ ডিজাইন প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা ৷ লেকমে’ ফেশ্বন শ্ব’ত অংশগ্ৰহণৰ পিছত আৰু পাছলৈ উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই ৷ দেশৰ বিখ্যাত ফেশ্বন শ্ব’বোৰৰ উপৰি লেকমে’ ফেশ্বন উইক, এফ ডি চি আই, লণ্ডন ফেশ্বন শ্ব’ আদি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন শ্ব’ত অংশগ্ৰহণেৰে নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছে সংযুক্তা দত্তই ৷

