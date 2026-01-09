ETV Bharat / entertainment

ফাৰহান আখটাৰে প্ৰথমখন ছবিৰেই লাভ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা

ফাৰহান আখটাৰ অভিনয় আৰু পৰিচালনা দুয়োটা দিশতে নিপুণ । কোনসমূহ ছবিত অভিনয়েৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল জানো আহক -

FARHAN AKHTAR BIRTHDAY actor's journey best films awards
ফাৰহান আখটাৰ (Photo : IANS)
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা, পৰিচালক, প্ৰযোজক ফাৰহান আখটাৰৰ আজি (৯ জানুৱাৰী) ৫২ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল । অনুৰাগী আৰু চেলেব্ৰিটীসকলে বিশেষ দিনটো শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে । জন্মদিনৰ এই দিনটোত চিনেমাৰ সপোন দেখা এগৰাকী কলেজীয়া যুৱ ছাত্ৰৰ পৰা বিশ্বমঞ্চত গল্প কোৱা এগৰাকী সৃষ্টিশীল নেতা হোৱালৈকে ফাৰহান আখটাৰৰ অসাধাৰণ যাত্ৰাত চকু ফুৰাও আহক ।

ফাৰহান আখটাৰৰ আৰম্ভণি

ফাৰহান আখটাৰৰ চিনেমাৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ মুম্বাইত থকা প্ৰথম বছৰবোৰত গঢ় লৈ উঠিছিল । এইচ আৰ কলেজত শিক্ষা, লেখা আৰু চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে সংযোগে তেওঁৰ আৱেগিক আৰু বৌদ্ধিক ভেটি স্থাপন কৰিছিল, যিয়ে তেওঁৰ মৌলিকতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভংগীক গঢ় দিছিল ।

সফলতাৰ আৰম্ভণি হৈছিল দিল চাহতা হেৰ পৰা

ফাৰহানে দিল চাহতা হে ছবিৰে পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে । সমসাময়িক হিন্দী চিনেমাক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰা এখন ছবি, যিয়ে তেওঁক এজন শক্তিশালী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৷

এই ছবিখনে হিন্দী ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে আধুনিক কাহিনী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক মাপকাঠী হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ প্ৰতিষ্ঠা

১৯৯৯ চনত ফাৰহানে ৰিতেশ সিধৱানীৰ সৈতে এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠা কৰে । তেওঁৰ সৃষ্টিশীল নেতৃত্বত এক্সেল ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হয়,

লক্ষ্য আৰু ডনৰ দৰে প্ৰভাৱশালী ছবিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰা আৰু বিষয়বস্তুৰ সৈতে ছবি আগবঢ়াবলৈ লয় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ স্বীকৃতি

দিল চাহতা হেৰ বাহিৰেও ফাৰহানে শিল্পকলা আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ প্ৰতিফলিত কৰি অসংখ্য ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসাৰে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । ভাৰতীয় চিনেমালৈ তেওঁৰ বহুমুখী অৱদানৰ প্ৰতিফলন ঘটাই তেওঁ ৰক অন!!ৰ প্ৰযোজক হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাও লাভ কৰে ।

কৌশলগত গ্ল’বেল সহযোগিতা

ইউনিভাৰ্চেল মিউজিক গ্ৰুপৰ সৈতে কৌশলগত অংশীদাৰিত্বত স্বাক্ষৰ কৰিছে এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টে । এই সহযোগিতাই ভৱিষ্যতৰ মূল ছাউণ্ডট্ৰেকৰ বাবে ইউনিভাৰ্চেলৰ বিশ্বব্যাপী বিতৰণ অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে আৰু এটা এক্সেল মিউজিক লেবেলৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰে, যিটো বিশ্বজুৰি বিতৰণ কৰা হ’ব । ফাৰহান আৰু ৰিতেশে ইউনিভাৰ্চেলক এক্সেলৰ বৰ্ধিত যাত্ৰালৈ আদৰণি জনাইছে, একে সময়তে সম্পূৰ্ণ সৃষ্টিশীল নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখিছে ।

ভাৰতীয় কাহিনীৰ বিশ্বব্যাপী প্ৰসাৰ

এই অংশীদাৰিত্বই গোলকীয় মঞ্চত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু সংগীতৰ বিষয়বস্তুৰ উপস্থিতি শক্তিশালী কৰে । সীমান্তৰ সিপাৰে সৃষ্টিশীল আলোচনাক প্ৰসাৰিত কৰে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত সাংস্কৃতিকভাৱে সংযুক্ত কাহিনী প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

ফাৰহান আখটাৰৰ এই যাত্ৰাই সৃষ্টিশীলতা আৰু দৃষ্টিশক্তিৰ এক বিৰল ভাৰসাম্য প্ৰদৰ্শন কৰে । কলেজৰ কৰিডৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিভাৰ্চেল মিউজিক গ্ৰুপৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্বব্যাপী সহযোগিতালৈকে তেওঁৰ উত্থান বহুতৰ বাবে এক প্ৰেৰণা ।

শ্ৰেষ্ঠ ছবি আৰু ভূমিকা

যদি আপুনি ফাৰহান আখটাৰৰ চিনেমা চাব বিচাৰে তেন্তে তেওঁৰ ছবি জিন্দগী না মিলেগী দোবাৰা, ভাগ মিলখা ভাগ, দ্য স্কাই ইজ পিংক, টুফান, কাৰ্তিক কলিং কাৰ্তিক আৰু লাক বাই চান্স আদি ছবি চাব পাৰে ।

