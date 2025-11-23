ETV Bharat / entertainment

মহানায়কৰ ন্য়ায়ৰ দাবীত সমাধিক্ষেত্ৰত ঢোলৰ গুমগুমণি

সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত ঢোলৰ চলনা পৰিৱেশন ।

Tribute to Zubeen Garg in cremation site Sonapur
সোণাপুৰ: দেওবাৰ মানেই প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত জনতা সোঁত । আন দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোত পূণ্য়তীৰ্থলৈ পৰিণত হোৱা সংগীতৰ মহানায়কৰ সমাধিক্ষেত্ৰত পুৱাৰে পৰাই অনুৰাগীৰ ভিৰ হৈ আহিছে । কোনোবাই আহি যদি সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে,আন কোনোবাই আকৌ বাদ্য়যন্ত্ৰৰ সুৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ইয়াৰ মাজতেই আজি জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত হঠাতেই শুনা গ'ল ঢোলৰ গুমগুমণি ।

আজিও সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিছে অনুৰাগী । ঢোলৰ গুমগুমণিৰে জীপাল জুবিন ক্ষেত্ৰ। ঈশ্বৰপুত্ৰৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত অন্যদিনৰ দৰে দেওবাৰৰ দিনটোতো পুৱাৰে পৰা উজনি-নামনিৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভিৰ কৰিছে অনুৰাগীয়ে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সুবাস বিচাৰি দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা অনুৰাগীয়ে ধূপ-বন্তি,অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচা অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । জুবিন ক্ষেত্ৰত আজি পুৱাতে উপস্থিত হয় গুৰু সীমান্ত তামুলীৰ নেতৃত্বত অহা এদল শিক্ষাৰ্থী ।

গুৱাহাটীৰ শিল্পগ্ৰামত আজি অনুষ্ঠিত পাঞ্চজন্য কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু উত্তৰ-পূব ক্ষেত্ৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ সহযোগত ঢোলবাদন চক্ৰ আৰু অন্তৰংগ আলাপ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে জুবিন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় লয় আৰ্শীবাদ । ঢোল সংস্কৃতিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে গঢ়ি উঠা অনুষ্ঠানটোৰ ২৫ বছৰীয়া যাত্ৰাৰ মুহূৰ্তত প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীৰ ন্যায় কামনা কৰি তেওঁলোকে ঢোলৰ চলনা পৰিৱেশন কৰে ।

মহানায়কৰ মৃত্য়ুৰ তদন্ত বিচাৰি শিল্পী সীমান্ত তামুলীয়ে কয়, "জুবিন দাৰ অনাকাংক্ষিত মৃত্য়ুত ন্য়ায় বিচাৰিছো । ঢোল সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ আমাৰ বহু বছৰ হৈছে । মই ঢোলৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি ইয়াৰ হকে কাম কৰি আহিছো । ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ বিভিন্ন জিলাত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে । এই বছৰ আমি ঢোল বাদনৰ শিক্ষা দি থকাৰ ২৫ বছৰ পূৰ্ণ হোৱা বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে ভাবিলে কিবা এটা অনুষ্ঠান কৰো । শিল্পগ্ৰামত তাৰে কাৰ্যসূচী আছে ঢোলৰ চাপৰিত সমন্বয়ৰ সেতু বান্ধো । এই কাৰ্যসূচীৰ পূৰ্বে আমি জুবিনদাৰ ওচৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় চলনা পৰিৱেশন কৰিছো । চলনা হ'ল ঢোলৰ মংগলসূচক বজানা । সেয়ে আমি জুবিন দাৰ ন্যায় কামনা কৰি জুবিন দাই যি ধৰণৰে চিন্তা কৰিছিল,যি কথা কৈ গৈছিল সেয়া যেন প্ৰতিষ্ঠা হয় তাকে কামনা কৰিছো ।"

