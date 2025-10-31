শব্দ নাই দুখ প্ৰকাশৰ, বিচাৰিছে মাথোঁ ন্যায়

শব্দ নাই দুখ প্ৰকাশৰ, বিচাৰিছে মাথোঁ ন্যায়
জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ প্ৰথম দৰ্শনী উপভোগ অনুৰাগীৰ । এক আবেগ ভৰা পৰিৱেশ নলবাৰীৰ বেলা লুনা ছবিগৃহত ।
Published : October 31, 2025 at 7:10 PM IST
নলবাৰী: চকুত চকুলো লৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ চাই ওলাই আহিল দৰ্শক । নলবাৰীত কান্দি কান্দি দৰ্শকে ক’লে- দাদাক ন্যায় দিয়ক !
সকলো অপেক্ষাৰ অন্তত শুকুৰবাৰে মুক্তিলাভ কৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে । উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ থকা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ৰ প্ৰতিটো দৃশ্য চাইয়েই চকুলো নিগৰিছে দৰ্শকৰ ! এক আবেগিক পৰিৱেশ সকলো ছবিগৃহৰ বাহিৰত ।
প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই আজি জুবিন গাৰ্গক নিচেই কাষৰ পৰা অনুভৱ কৰিছে । জুবিন যে নাই, কোনেও কল্পনাই কৰা নাই । পৰ্দাত জুবিন দাৰ কণ্ঠ, দৰ্শকৰ চকুৰ সন্মুখত কেৱল জুবিন, সকলোতে জুবিনেই জুবিন ৷ কিন্তু এক বুজাব নোৱাৰা শূন্যতা ৷ কোনেও কাকো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ আজি ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহত ।
নলবাৰীৰ বেলা লুনা ছবিগৃহত প্ৰথম দৰ্শনী শেষ হোৱাৰ লগে লগে কান্দি কান্দি ওলাই আহিল দৰ্শক । দিলে ‘‘জয় জুবিন দা’’ ধ্বনি । এগৰাকী দৰ্শকে কয়, “এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, সাতবাৰলৈ চাম এই চিনেমাখন । চায়েই থাকিম । আকৌ টিকট বুকিং কৰিছো ৷”
আন বহুতৰে চকুপানীৰে বাট নেদেখা অৱস্থা ৷ সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে ছবিখনে প্ৰত্যেককে আবেগিক কৰি তুলিবই ৷ 19 ছেপ্টেম্বৰৰ সেই অনাকাংক্ষিত ঘটনাটোৰ পিছত আজি আকৌ জুবিন গাৰ্গে চুই গৈছে সকলোকে । প্ৰতিটো দিনেই জুবিনৰ স্মৃতি ধৰি ৰখা গুণমুগ্ধই কৈছে, ‘‘আজি জুবিন দা জীয়াই থকাহেঁতেন বহুত বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন !’’
