সোণাপুৰৰ ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত অনুৰাগীৰ ভিৰ; গীত-মাতেৰে বানাক্ৰান্তলৈ সাহায্য সংগ্ৰহ
হৃদয়ৰ মানুহজন নাই, কিন্তু সজীৱ তেওঁৰ অস্তিত্ব: সোণাপুৰৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত অনুৰাগীৰ লানি নিচিগা সোঁত, প্ৰিয়শিল্পীৰ অনুপস্থিতিত বানপীড়িতৰ সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিল অনুৰাগী…………
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 3:07 PM IST
সোণাপুৰ : মানুহজন কায়িকভাৱে আঁতৰি গ’ল, কিন্তু তেওঁ এৰি থৈ গ’ল এখন বিশাল হৃদয়, যাৰ স্পন্দনে আজিও উশাহ দিয়ে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ধমনীত । 'জুবিন গাৰ্গ'— কেৱল এটা নামেই নহয়, ই হ'ল এক বিশ্বাস, এটা আৱেগ আৰু মানৱতাৰ এক বিৰল অনুষ্ঠান । তেওঁৰ অনুপস্থিতিতো আজি তেওঁ দি থৈ যোৱা মহান আদৰ্শ আৰু অসমীয়া জাতিলৈ আগবঢ়োৱা অনাবিল অৱদানে প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ বুকুত জীয়াই ৰাখিছে তেওঁৰ অমৰ অস্তিত্ব ৷ তাৰেই এক অভূতপূৰ্ব আৰু আৱেগিক দৃশ্য দেখা গৈছে সোণাপুৰৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত ।
প্ৰত্যেকটো দিনতেই ইয়াত সমাগম ঘটিছে অগণন অনুৰাগীৰ । পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা এই স্থানডোখৰত এতিয়া কেৱল এখন চিনাকি মুখৰ সন্ধান আৰু নিগৰি ওলোৱা আৱেগৰ যেন জুৰি ।
চকুলো আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ এক আৱেগিক তীৰ্থভূমি
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধাৱমান হৈ আহিছে শ-শ জুবিনপ্ৰেমী । কোনোবা যদি আহিছে সুদূৰ উজনিৰ পৰা, আন কোনোবা আকৌ নামনি বা বৰাক উপত্যকাৰ পৰা । প্ৰিয় 'জুবিন দা'ৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত এগছি চাকি, এগছি ধূপ আৰু ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে প্ৰতিজন অনুৰাগীয়ে । কাৰোবাৰ চকুত যদি নিগৰিছে আবেগৰ চকুলো, আন কাৰোবাৰ মুখত আকৌ তেওঁৰেই কালজয়ী গীতৰ গুণগুণনি । সকলোৰে মুখত কেৱল এটাই বাক্য-জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন কণ্ঠশিল্পী নাছিল, তেওঁ আছিল আমাৰ দুখ-সুখৰ লগৰীয়া । মানৱতাৰ এক জীৱন্ত প্ৰতীক ৷
প্ৰিয় জুবিন দা নাই, কিন্তু ৰৈ গ’ল তেওঁ শিকাই যোৱা মানৱতা………
বৰ্তমান অসমে মুখামুখি হোৱা ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অভাৱ সকলোৱে বাৰুকৈয়ে অনুভৱ কৰিছে । বানৰ তাণ্ডৱত ঘৰ-দুৱাৰ হেৰুৱাই বেদনাভৰা মানুহবোৰ দেখি আজি সকলোৰে মনত পৰিছে প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ । অনুৰাগীসকলে সেমেকা চকুৰে ব্যক্ত কৰে— “আজি যদি জুবিন দা আমাৰ মাজত থাকিলহেঁতেন, তেন্তে বুকুলৈকে পানী ফালি হ’লেও বিপন্ন মানুহখিনিৰ ওচৰত সকলোতকৈ আগত থিয় দিলেহেঁতেন । নিসংকোচে আগবঢ়াই দিলেহেঁতেন সহায়ৰ হাত ।”
সংগীতৰ সুৰেৰে বানপীড়িতলৈ সাহায্যৰ হাত
প্ৰাণৰ শিল্পীৰ শিক্ষাক মনত বান্ধি শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিক শোকলৈ ৰূপান্তৰ নকৰি, তাক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে তেওঁৰ অনুৰাগী আৰু সাংস্কৃতিক সতীৰ্থসকলে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আদৰ্শ শিৰোগত কৰি সোণাপুৰৰ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত প্ৰতিদিনে সমবেত হৈছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল । তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে শিল্পীজনাৰ চিৰসেউজ গীত-মাত । এই সুৰীয়া সমদলৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে সাহায্য পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা ।
গোট খোৱা প্ৰতিটো টকা, প্ৰতিটো দান আগবঢ়োৱা হ’ব ৰাজ্যৰ বানপীড়িতসকলৰ চিকিৎসা আৰু খাদ্যৰ বাবে । ভালপোৱা মানুহবোৰ কেতিয়াও হেৰাই নাযায়, তেওঁলোক জীয়াই থাকে এনেদৰেই... এমুঠি মানুহৰ প্ৰাৰ্থনাত, অগণন মানুহৰ মানৱীয় কৰ্মত ৷
লগতে পঢ়ক : ‘অভিনয়া’ত পূৰ্বৰ দৰেই চলিছে কৰ্মশালা, নাই মাথো হেঁপাহৰ মানুহজন