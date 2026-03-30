সাগৰৰ ঢৌত বিলীন হ’ল 'ডাক্তৰ উজান'ৰ জীৱন: ৰাহুলৰ অকাল বিয়োগত মৰ্মাহত টলীউড
‘ভোলে বাবা পাৰ কৰেগা’ৰ শ্বুটিঙত চৰম অঘটন: ৪৩ বছৰ বয়সতে মেলানি মাগিলে অভিনেতা ৰাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 10:46 AM IST
হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় বঙালী অভিনেতা ৰাহুল অৰুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ দেওবাৰে (২৯ মাৰ্চ, ২০২৬) এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় । ওড়িশাৰ তালসাৰি সাগৰৰ তীৰত এখন ধাৰাবাহিকৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত সাগৰৰ পানীত ডুবি তেওঁৰ মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ৪৩ বছৰ ।
জানিব পৰা মতে, 'ভোলে বাবা পাৰ কৰেগা' (Bhole Baba Paar Karega) নামৰ ধাৰাবাহিকখনৰ শ্বুটিং শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ সাগৰৰ পানীলৈ গৈছিল আৰু পানীৰ সোঁতত উটি যায় । উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু শ্বুটিং গোটৰ সদস্যসকলে তেওঁক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ দীঘা হাস্পতাললৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।
ৰাহুল অৰুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'চিৰদিনি তুমি যে আমাৰ' (Chirodini Tumi Je Amar) নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিছিল । তেওঁৰ এই অকাল মৃত্যুত বঙালী চলচ্চিত্ৰ জগতত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে । পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েও অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
বিশিষ্ট, তরুণ ও জনপ্রিয় অভিনেতা, রাহুল অরুণোদয় ব্যানার্জি হঠাৎ আর আমাদের মধ্যে নেই, এই খবর পেয়ে আমি হতচকিত, মর্মাহত ও শোকাহত।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 29, 2026
কী করে যে কী হয়ে গেল, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সে আমার খুব পছন্দের অভিনেতা ও মানুষ ছিল।
তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজন ও অগণিত অনুরাগীদের…
শেহতীয়াকৈ তেওঁ 'ভোলে বাবা পাৰ কৰেগা' (Bhole Baba Paar Karega) নামৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি আছিল । এই ধাৰাবাহিকখনত তেওঁ 'ডাক্তৰ উজান'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । সেই ধাৰাবাহিকখনৰে দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ দীঘালৈ গৈছিল আৰু তাতেই এই অঘটনটো ঘটে । ৰাহুলৰ এই অকাল মৃত্যুত বঙালী চলচ্চিত্ৰ আৰু ধাৰাবাহিক জগতত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
ভোলে বাবা পাৰ কৰেগা ধাৰাবাহিকখনত ৰাহুলে এটা অতি আমোদজনক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । তেওঁ এজন খঙাল ডাক্তৰৰ ভূমিকাত আছিল, যাক ঘৰৰ সকলোৱে ভয় কৰিছিল । কিন্তু আচৰিত কথাটো হ’ল, বাহিৰত ইমান খঙাল হ’লেও নিজৰ নতুন পত্নীৰ ওচৰত তেওঁ একেবাৰে শান্ত হৈ পৰিছিল আৰু পত্নীক যথেষ্ট ভয় কৰি চলিছিল । ৰাহুলৰ পত্নীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল শ্বেতা মিশ্ৰই । এই চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তে ৰাহুলে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এই খবৰে বৰ্তমান সমগ্ৰ চলচ্চিত্ৰ জগতক স্তব্ধ কৰি তুলিছে ।
ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিল ?
দেওবাৰে বিয়লি সাগৰৰ মাজত দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে অভিনেতাগৰাকী হঠাৎ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ স্পীড বোটৰ পৰা সাগৰৰ পানীত পৰি উটি যায় । তেওঁক অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমে ওড়িশাৰ এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ নিয়া হৈছিল । তাৰ পিছত তেওঁক দীঘা ষ্টেট জেনেৰেল হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।
In a tragic and shocking incident, popular #Bengali actor Rahul Arunoday Banerjee (43) died after drowning during a TV shoot at Talsari Beach near Digha in #Odisha. He was pulled out by crew members and rushed to a hospital, where doctors declared him dead. Police have launched a… pic.twitter.com/5xaEhJyeK2— Jaideep Pandey (@PandeyJaideep) March 29, 2026
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলৰ মতে, দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে হঠাতে অভিনেতাগৰাকীয়ে বুকুত হাত দি বহি পৰে । কি হৈছে একো বুজি উঠাৰ আগতেই তেওঁ নিজৰ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই সাগৰৰ পানীত পৰি যায় । লগে লগে তেওঁৰ লগৰীয়া আৰু ইউনিটৰ সদস্যসকলে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পানীত জাপ দিয়ে । সাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বাজি ১০ মিনিটত ৰাহুলক দীঘা ষ্টেট জেনেৰেল হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় ।
আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰু সহ-অভিনেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে দীঘা কোষ্টাল থানাৰ আৰক্ষী হাস্পতালত উপস্থিত হয় । আৰক্ষীৰ মতে, এয়া এক অস্বাভাৱিক মৃত্যু । দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছিল নে নাই, সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে ।
ধাৰাবাহিকখনত ৰাহুলৰ বৰদেউতাকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা জ্যেষ্ঠ অভিনেতা ভাস্কৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে, “তেওঁলোকে দৃশ্যগ্ৰহণ (shooting) শেষ কৰি দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাবলৈ গৈছিল । ৰাহুলে আৰু কেইটামান শ্বট দি আহিম বুলি জনাইছিল । কিন্তু তেনে এটা মুহূৰ্ততে এনেকুৱা কিবা এটা ঘটি যাব বুলি মই কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ । ইমান সুস্থ-সবল মানুহ এজন এনেদৰে গুচি যোৱাটো সঁচাকৈয়ে আচৰিত লগা কথা । কথাটো ভাবিবই পৰা নাই ।" পানীত ডুবি অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাটো তেওঁ নিশ্চিত কৰিছে যদিও ঘটনাটো প্ৰকৃততে কেনেকৈ ঘটিল, সেই বিষয়ে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হোৱা নাই ।
প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী শ্ৰাৱন্তী চট্টোপাধ্যায়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি লিখিছে: "এইটো ঠিক নহ'ল ।" প্ৰযোজক ৰাণা সৰকাৰে এই মৰ্মান্তিক খবৰটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি লিখিছে, "এই খবৰটো যেন সঁচা নহয় ।"
উল্লেখ্য যে, ঘটনাৰ সময়ত ৰাহুলৰ সৈতে নাওখনত তেওঁৰ সহ-অভিনেত্ৰী শ্বেতা মিশ্ৰও আছিল । শ্বেতা বৰ্তমান সুস্থ শৰীৰে আছে যদিও ৰাহুলক বচাব পৰা নগ’ল ।
কেৰিয়াৰ আৰু পৰিয়াল
- প্ৰথম ছবি: ৰাহুলে 'চিৰদিনি তুমি যে আমাৰ' (Chirodini Tumi Je Amar) নামৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে ছবিজগতত খোপনি পুতিছিল আৰু ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ।
- বৈবাহিক জীৱন: সেই ছবিখনৰ নায়িকা প্ৰিয়ংকা চৰকাৰৰ সৈতেই তেওঁ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । মাজতে তেওঁলোকৰ বিচ্ছেদৰ খবৰ ওলাইছিল যদিও পুত্ৰ 'সহজ'ৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে পুনৰ একেলগে থকাটো নিশ্চিত কৰিছিল ।
- জনপ্ৰিয় পডকাষ্ট: শেহতীয়াকৈ ৰাহুলৰ 'সহজ কথা' নামৰ পডকাষ্টটো দৰ্শকৰ মাজত খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল ।
ৰাহুলৰ এই অকাল বিয়োগে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীসকলক মৰ্মাহত কৰি তুলিছে ।
