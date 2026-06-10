ETV Bharat / entertainment

এইবাৰ চিনেমাৰ ৰূপত ‘অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা’

চিনে ক্ৰিয়েচনৰ বেনাৰত ছবিৰূপে আহি আছে কাঞ্চন বৰুৱাৰ বহু সমাদৃত উপন্যাস ‘অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা’। ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিব বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী সীমান্ত ফুকনে ।

The novel 'Ashimot Jar Heral Seema' is coming as a film
ৰূপালী পৰ্দালৈ ‘অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা’ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: উপন্যাসৰ পৰা ৰূপালী পৰ্দালৈ কাঞ্চন বৰুৱাৰ বহু সমাদৃত উপন্যাস ‘অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা’ । চিনে ক্ৰিয়েচনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত কৰা হ’ব এই নতুন অসমীয়া ছবিখন ৷ বুধবাৰ আইদেউ চলচ্চিত্ৰ গৃহৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত এই কথা ঘোষণা কৰে নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ।

'অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা' ছবি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপৰ্বত উপস্থিত থাকে কাঞ্চন বৰুৱাৰ ভতিজা দীপক বৰুৱা, বিশিষ্ট উপন্যাসিক জয়ন্ত মাধৱ বৰা, অভিনেত্ৰী মাধুৰিমা চৌধুৰীৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ লগত জৰিত বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷

ৰূপালী পৰ্দালৈ ‘অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা’ (ETV Bharat Assam)

এই ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিব বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী সীমান্ত ফুকনে । ছবিখনৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছে অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্তীয় উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ডাঃ আলেখ্য বৰুৱা । এই সন্দৰ্ভত সীমান্ত ফুকনে কয়, "কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিম । লগতে ছবিখনৰ বাবে যিমান ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় সেইয়া আমি কৰিম । আশা কৰিব যাতে অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত এইখনে আটাইতকৈ বিগ বাজেটৰ ছবি হ'ব । অক্টোবৰত আমাৰ চিত্ৰনাট্যখন সম্পূৰ্ণ হ'ব ।"

ফুকনে কয়, "ছবিখনত অভিনয়ৰ বাবে অ’ডিশ্বনৰ দ্বাৰা অভিনেতা-অভিনেত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব । যিহেতু ছবিখনৰ নামতে গ্লেমাৰ আছে সেয়ে আমি কোনো গ্লেমাৰ থকা অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ দ্বাৰা ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰা নাই । কিতাপখন পঢ়োঁতে তাত যিখিনি ভিজুৱেল পোৱা যায়, সেই সাহিত্যৰ গোটেইখিনি বস্তু অক্ষুণ্ণ ৰাখি ছবিখন নিৰ্মান কৰিম ।"

তেওঁ শেষত কয়, "যদিও ছবিখনৰ জৰিয়তে আমি ১৩০০ বছৰ আগলৈ ঘূৰি যাম, তথাপিও কিন্তু সাজ-সজ্জাৰ পৰা বা অন্যদিশ সমূহৰ ক্ষেত্ৰত পৌৰাণিক অসমীয়া সমাজখনৰ পৰা বিশ্ৰুত নহওঁ । অসমীয়া আৰু বঙালী দুটা ভাষাত আমি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিম ।"

উল্লেখ্য যে, ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন সংগীত পৰিচালক অনুৰাগ শইকীয়াই । ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যৰ দায়িত্বত আছে ৰজত কমল বঁটা প্ৰাপক ভাস্কৰ হাজৰিকা ৷ কলা নিৰ্দেশক হিচাপে থাকিব বিশিষ্ট শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদ । আগন্তুক বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ ।

অসমীয়া আৰু বাংলা দুয়োটা ভাষাতে নিৰ্মাণ হ’ব ছবিখন । অসমৰ লগতে বলিউড আৰু দাক্ষিণাত্যৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ অভিজ্ঞ ক'লা-কুশলী থাকিব ছবিখনত । সমান্তৰালভাৱে বাংলা চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠিত অভিনয় শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ছবিখনত । সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰী কৰিলে ছবিখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা সীমান্ত ফুকন আৰু ছবিখনৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ডাঃ আলেখ্য বৰুৱাই ৷

লগতে পঢ়ক: অসম সাহিত্য সভাৰ গীতৰত্ন নগেন বৰা স্মাৰক সন্মান ২০২৬ ঘোষণা

প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটাপ্ৰাপক, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ভদীয়া কাই আৰু নাই

TAGGED:

অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা
অসমীয়া ছবি
ডাঃ আলেখ্য বৰুৱা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASHIMOT JAR HERAL SEEMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.