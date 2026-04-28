অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ: জাকজমকতা, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ মাজত হেৰাই গৈছে নেকি নাটকৰ 'প্ৰাণ'?

অচ্যুত লহকৰৰ সমাজমুখী আদৰ্শৰ পৰা আধুনিক বাণিজ্যিকীকৰণলৈ: ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ এক পৰিৱৰ্তিত যাত্ৰা ৷ দৰ্শকে আজি বিচাৰি ফুৰে নেকি অতীতৰ ভ্ৰাম্যমাণক ?

Mobile Theatre of Assam: A Journey from Achyut Lahkar's Vision to Modern Commercialization
পুৰণি শৈলীৰ আন্তৰিকতা নে আধুনিকতাৰ গ্লেমাৰ ? ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ মূল লক্ষ্য আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বান (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : April 28, 2026 at 1:16 PM IST

বৰপেটা/গুৱাহাটী/হায়দৰাবাদ : ১৮৬০ চন মানত আৰম্ভ হোৱা যাত্ৰা দল বা অপেৰা দলক উন্নীত কৰি নতুন ৰূপ দিবলৈকে অচ্যুত লহকৰে সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ১৯৬৩ চনত জন্ম দিছিল ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ । ১৯৬৩ চনৰ ২ অক্টোবৰত পাঠশালা হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত স্থাপন কৰা অস্থায়ী মঞ্চত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰদৰ্শিত হৈছিল নটৰাজ থিয়েটাৰ । নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ ‘ভোগজৰা’ নাটকৰ মঞ্চায়নেৰে নটৰাজ থিয়েটাৰে আৰম্ভ কৰিছিল ভ্ৰাম্যমাণ নাটকৰ এক নতুন ধাৰা ।

ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ পিতৃপুৰুষ অচ্যুত লহকৰৰ প্ৰচেষ্টাত ঠন ধৰি উঠা ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ নামৰ গছপুলিটো এতিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষত পৰিণত হৈছে । জন্ম হৈছে বহু ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীৰ । সেই সময়ত ভ্ৰাম্যমাণৰ পিতৃ অচ্যুত লহকৰৰ মূল উদ্দেশ্য কেৱল লাভ অৰ্জন কৰাটোৱেই নাছিল । তেওঁ সমাজৰ উন্নয়ন, সংস্কৃতিৰ সুৰক্ষা আৰু লোকসকলক সহায় কৰিবলৈহে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ বিচাৰিছিল থিয়েটাৰক অসমৰ চুকে-কোণে থকা প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ ।

ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰে শ শ লোকক কৰ্মসংস্থাপন দি আহিছে । অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰিকৰী সহায়কসকললৈকে বহু পৰিয়াল ইয়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল । বৰ্তমান সময়ত ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ অধিক বাণিজ্যিক আৰু জকমকীয়া (Glamorous) হৈ পৰিছে । সমাজমুখী চিন্তাৰ সলনি এতিয়া ব্যৱসায়িক দিশটোৱেহে বেছি গুৰুত্ব পোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে । অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ পৰিৱেশ আগতে বহুত বেলেগ আছিল, যিটো বৰ্তমান সময়ত সলনি হ’বলৈ ধৰিছে ।

আগৰ দিনত ভ্ৰাম্যমাণৰ পৰিৱেশ আছিল অধিক বাস্তৱসন্মত আৰু সজীৱ । বহুসংখ্যক সংগীতশিল্পী, গায়ক আৰু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে একেলগে মঞ্চত অভিনয় কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত দৰ্শক আৰু শিল্পীৰ মাজত এক পোনপটীয়া আৰু গভীৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল । বৰ্তমান সময়ত অধিক দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ থিয়েটাৰৰ মালিকসকলে চিনেমা জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাই আনে । চলচ্চিত্ৰ তাৰকাসকলক দিয়া মোটা অংকৰ ধনৰ বাবে মালিকসকলে থিয়েটাৰৰ আন গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশবোৰত খৰচ কৰ্তন কৰিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ প্ৰভাৱ সংগীতশিল্পী, গায়ক আৰু নেপথ্যত কাম কৰা শিল্পীসকলৰ ওপৰত পৰে ।

বৰ্তমান মঞ্চত কম্পিউটাৰ বা যন্ত্ৰৰ সহায়ত সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত আগৰ সেই প্ৰাণৱন্ত পৰিৱেশটো বহু পৰিমাণে হেৰাই যোৱা দেখা গৈছে । কাৰিকৰী দিশত থিয়েটাৰবোৰ উন্নত হ'লেও আগৰ দৰে শিল্পীৰ সৈতে সেই পোনপটীয়া সংযোগ আৰু সজীৱতা বৰ্তমান বহুলাংশে হ্ৰাস পাইছে ।

আনহাতে আজিৰ নাটকসমূহ কাৰিকৰী দিশৰ পৰা বহুত উন্নত আৰু দেখাত চকুত লগা হৈছে যদিও বহু দৰ্শকে অনুভৱ কৰে যে ইয়াত আগৰ সেই 'প্ৰাণ' বা 'আৱেগ' নাই । যদিও আজিৰ দৰ্শকে উন্নত দৃশ্যশৈলী উপভোগ কৰে, তথাপিও পুৰণি ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ সেই আন্তৰিকতা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এতিয়া বহুখিনি অভাৱ দেখা যায় । এনেবোৰ কাৰণতে আজিৰ জকমকীয়া লাইট আৰু ছাউণ্ডৰ মাজতো পুৰণি দিনৰ সেই সৰল অথচ শক্তিশালী নাটকবোৰক মানুহে আজিও মনত পেলায় ।

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তিনিটা প্ৰশ্নৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক বাপকন দাস, দিপাঞ্জলি শৰ্মা আৰু উপাসনা নাথে কেবাগৰাকীও ব্যক্তিৰ মনৰ বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ বিশেষ প্ৰতিবেদন-

আমাৰ প্ৰশ্নকেইটা আছিল এনেধৰণৰ-

  • পুৰণি থিয়েটাৰ আৰু বৰ্তমানৰ থিয়েটাৰৰ যিটো ৰূপান্তৰকৰণ, সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ভাবে ?
  • এতিয়াও বিষয়ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ নাটক ৰচনা হৈ আছে, কিন্তু তাৰ তুলনাত জনপ্ৰিয় ধাৰাৰ নাটকবোৰ বেছি প্ৰচলন হয়, ইয়াৰ কাৰণ কি ?
  • আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত ডিজিটেল মাধ্যমৰ উত্থান হোৱাৰ পাছৰে পৰা মানুহৰ চিন্তাধাৰা ক্ষিপ্ৰ হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কোনো এটা বিষয়ত বেছি সময় লাগি নাথাকে ৷ চিন্তাধাৰাৰ এই সলনিকৰণৰ ফলতেই আমাৰ সমাজত ছিৰিয়াছধৰ্মী বিষয়বোৰৰ অভাৱ ঘটিছে নেকি ?

অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক নিৰ্মল দাসৰ মনৰ কথা:

ৰূপান্তৰকৰণ সন্দৰ্ভত অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক নিৰ্মল দাসে কয়, "ৰূপান্তৰ আচলতে সকলোতে লাগে ৷ কিন্তু ৰূপান্তৰটো গ্ৰহণযোগ্য হোৱা উচিত ৷ পুৰণি সময়খিনি অৰ্থাৎ নব্বৈ বা নব্বৈ দশকৰ আগত বিষয়বস্তু গভীৰ আছিল আৰু মূল শক্তি আছিল ‘অভিনয়’ ৷ সেই সময়ত সংলাপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ৷ সেই বস্তুখিনিৰ কথাই দৰ্শক হিচাপে বাৰে বাৰে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ৷ তেতিয়াৰ দিনত নাটকে কন্দুৱাই দিছিল ৷ মই নকওঁ বৰ্তমানৰ শিল্পীৰ অভিনয় ভাল নহয় বুলি, কিন্তু এতিয়া অভিনয়ৰ জোৰটোতকৈ ছাপ’ৰ্টিং এলিমেণ্ট বহু বাঢ়ি গৈছে ৷ সকলো ডিজিটেলাইজেশ্বন হৈছে ৷ শব্দ ব্যৱস্থা বহু উন্নত ৷ মঞ্চখন কিমানটা ভাগত টুকুৰা টুকুৰ কৰা হ’ল ৷ কিন্তু এইখিনি কৰিবলৈ গৈ কাহিনী-অভিনয়-সংলাপত গুৰুত্ব কমি গৈছে ৷ যদি দুয়োটাৰে সমন্বয় ঘটে অৰ্থাৎ আগৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ আত্মাৰ সৈতে এতিয়াৰ ৰূপান্তৰিত ৰূপটোৰ যদি সংমিশ্ৰণ ঘটোৱা যায়, তেতিয়া ভ্ৰাম্যমাণৰ নাটক সদায় মানুহৰ বুকুৰ আপোন হৈ থাকিব ৷"

নিৰ্মল দাসৰ ভাষ্য

বিষয়ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ নাটকক লৈ তেওঁ কয়, "এতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যম খুব চহকী ৷ সৰু অভিনেতাকো ডাঙৰ অভিনেতা কৰি দিব পাৰি , বেয়া নাটককো ভাল কৰিব পাৰি ৷ আচলতে প্ৰযোজকে এখন নাটকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এনেকৈ প্ৰচাৰ চলাই যে মানুহে চাবলৈ বাধ্য হৈ পৰে ৷ কিন্তু একেখন থিয়েটাৰৰে বাকী দুখন নাটকৰ প্ৰচাৰ নাথাকে ৷ মানুহে চাই আহি কয়- প্ৰচাৰ নথকা নাটকখনহে বেছি ভাল ৷ গতিকে কোনখন ভাল নাটক- প্ৰচাৰ থকাখননে প্ৰচাৰ নথকাখন ? আগতে বেলেগ বেলেগ নাট্যকাৰে বেলেগ বেলেগ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নাটক লিখিছিল ৷ এতিয়া হৈছে ওৱান মেন শ্ব’ ৷ কোনো প্ৰতিদ্বন্দী নাই, প্ৰতিযোগিতা নাই ৷ এতিয়া নাট্যকাৰৰ অভাৱ হৈছে ৷ এইকাৰণে বিষয়বস্তু একঘেয়ামি হৈ আছে ৷ এইক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ৰূপান্তৰ লাগে ৷"

ছিৰিয়াছধৰ্মী বিষয় সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মত, "ছিৰিয়াছধৰ্মী বিষয়বস্তুৰ অভাৱ হোৱা নাই ৷ আগতে নাটকবোৰ দীঘল আছিল আৰু মানুহৰ হাতত সময়ো আছিল সেইসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ, কিয়নো নাটকেই আছিল মনোৰঞ্জনৰ একমাত্ৰ আহিলা ৷ বৰ্তমান ডিজিটেলাইজেশ্বনৰ ফলত নাটকৰ সৈতে আন কাৰিকৰী দিশসমূহৰ মানুহ বহুত কমি আহিছে ৷ এজন অভিনেতা হিচাপে মই ভাবো, লাইভ মিউজিকটোৱে যি অনুভৱ দিয়ে, ট্ৰেকত সেইটো নাপাওঁ ৷ আমাৰ ভয় থাকে, ট্ৰেকটো সময়ত বাজি নুঠিলে কি হ’ব ? গতিকে পৰিৱৰ্তন লাগিবই, আমি ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ নামত পুৰণি ভাল লগাখিনি আমি দলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ ৷"

অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক উৎপল কুমাৰ দাসৰ মনোভাৱ:

ৰূপান্তৰকৰণ সন্দৰ্ভত অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক উৎপল কুমাৰ দাসে কয়, "নব্বৈ দশকৰ পিছত ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰত বহুখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ বিষয়বস্তুৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে, কাৰিকৰী দিশত পৰিৱৰ্তন আহিছে ৷ চৰিত্ৰ বিন্য়াস, নাট্যকাৰ, পৰিচালকৰ ফালৰ পৰাও পৰিৱৰ্তন আহিছে ৷ নব্বৈ দশকত বিষয়বস্তু গভীৰ আছিল, পৰিচালনা সুকীয়া আছিল, কাৰিকৰী দিশ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল ৷"

উৎপল কুমাৰ দাসৰ ভাষ্য

বিষয়ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ নাটকক লৈ তেওঁ কয়, "এতিয়াৰ নাটকত চিনেমাৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ কাৰিকৰী দিশত নতুনত্ব আহিছে ৷ বিশেষকৈ বিষয়বস্তু সলনি হৈছে ৷ মানুহৰ ৰুচি সলনি হৈছে ৷ ঠাই বিশেষে দৰ্শক কমি গৈছে ৷ আগৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে যি ধৰণে অভিনয় কৰিছিল, এতিয়া অলপ বেলেগ বেলগ সোৱাদ পোৱা যায় ৷ নাটকৰ মূল চৰিত্ৰৰ বহু সলনি হৈছে ৷ বিৱৰ্তন হ’বই, নব্বৈ দশক আৰু আজিৰ মাজত এটা গেপ আছে ৷ সকলোৰে ৰুচি সলনি হৈছে ৷ কিন্তু আমি চাব লাগিব মূল যিটো কাঠামো সেইটো ঠিকে আছেনে নাই ৷ বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ৰ ওপৰত এতিয়াও নাটক ৰচনা হৈ আছে ৷ এটা সময়ত ইয়াৰ পৰিসংখ্যা বেছি আছিল ৷ এতিয়া চিনেমাৰ স্ক্ৰীপ্টৰ প্ৰভাৱ নাটকত বেছি পৰিছে ৷ সেইবাবে তুলনামূলকভাৱে বিষয়বস্তু স্থূল হৈছে ৷"

ছিৰিয়াছধৰ্মী বিষয় সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়া ডিজিটেলৰ যুগ-মানুৰ মন তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ে ৷ এই পৰিৱৰ্তন আহিছে স্মাৰ্টফোন প্ৰচলনৰ পৰা ৷ মানুহৰ ধৈৰ্য শক্তি আৰু মনোযোগ কমি আহিছে ৷"

নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ বক্তব্য:

ৰূপান্তৰকৰণ সন্দৰ্ভত নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাই কয়, "ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰিকৰী দিশ, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাংঘাতিক এটা ৰূপান্তৰ হোৱা নাই । এতিয়াও বৰষুণ দিলে দর্শক তিতিব লাগে । কাৰিকৰী দিশত যিমানখিনি ৰূপান্তৰকৰণ হ'ব লাগিছিল, সেইখিনি এতিয়াও নাই হোৱা । লগতে নতুনত্ব দিবলৈ কোনো গৱেষণাও নাই চলা । অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে কিছু স্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন হৈছে । পৰিৱৰ্তন কেৱল নাটকৰ হৈছে বা নতুন নতুন অভিনয় শিল্পী আহিছে বা কিছু কিছু চমক সৃষ্টি কৰা হৈছে । কিন্তু কাৰিকৰী চমক আগতেও আছিল । মই ভাবো ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰত বৰ বিশেষ সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, কিন্তু পৰিৱৰ্তন অহাটো প্ৰয়োজন ।"

প্ৰশান্ত মেনাৰ ভাষ্য

বিষয়ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ নাটক সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মত, "বৰ্তমান সময়ত নাটক সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিতৰ্ক বা বিভিন্ন অভিযোগ শুনা যায় । দর্শকেও বিভিন্ন সময়ত এই সন্দৰ্ভত আমাক প্ৰশ্ন কৰে । কিছু পৰিমাণে এইক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে । ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ সুদিনৰ লগতে বহুত বেয়া দিনো অহা বুলি আমি ক’ব পাৰো । কাৰণ বহুকেইখন ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হ’ল । এটা ভাল পৰিকল্পনাৰ অভাৱত বা এই মাধ্যমটোৰ প্ৰতি জ্ঞানৰ অভাৱত বহু অসুবিধাও সৃষ্টি হয় । ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰত কিছু ঋণাত্মক উপাদান আমি বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ বা দর্শকেও বহু সময়ত অভিযোগ কৰে । কিন্তু এইটো নহয় যে ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ প্ৰতিখন নাটকৰ পৰাই শিকিবলগীয়া একো নাই বা বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত নাটক ৰচনা হোৱা নাই । মই নিজে বৰ্তমান সময়লৈ যিমান কেইখন নাটক ৰচনা কৰিছোঁ, প্ৰতিখনেই একোটা সামাজিক সমস্যাৰ ওপৰত ৰচনা কৰা নাটক । আমাৰ বহুতে সামাজিক সমস্যাৰ ওপৰত বহু নাটক ৰচনা কৰিছে, কিন্তু তাৰে মাজতে কিছুমান এনেকুৱা আছে যিবোৰ নাটক কেৱল মনোৰঞ্জন সৰ্বস্ব নাটক । যি অভিযোগ আমাকো বহুতে কৰে । নাটক এটা শক্তিশালী গণ মাধ্যম, সেয়ে নাটকৰ মাজেৰে আমি সমাজত বা ৰাইজক কিছু প্ৰশ্ন বা কিছু চিন্তাৰ খোৰাক দিবলৈ চেষ্টা নিশ্চয় কৰিব লাগিব । ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ এটা ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান । বহুত থিয়েটাৰগোষ্ঠীয়ে ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত বিভিন্ন মনোৰঞ্জনৰ উপাদান ঢালি দিয়ে । কিন্তু কেতিয়াবা মনোৰঞ্জনটো ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত ইমানেই বেছি ঢালি দিয়া হয় যে নাটকৰ যিটো প্ৰকৃত গৰিমা বা গুণ বা সমাজত নাটকৰ যিটো উপকাৰিতা সেইটো লাঘৱ হৈ যায় ।"

ছিৰিয়াছধৰ্মী বিষয় সন্দৰ্ভত মেনাই কয়, "এতিয়া মানুহৰ ধৈৰ্যশক্তি কমি গৈছে । এগৰাকী নাট্যকাৰ-পৰিচালক হিচাপে নাটক এখনৰ প্ৰতি দর্শকে কিমান মনোযোগ দিছে সেইটো চাবলৈ মই দৰ্শকৰ মাজত বহি মই নাটক চাওঁ । কিন্তু তেতিয়া দেখোঁ যে, বেছিভাগ মানুহে নাটকখনৰ সলনি মোবাইলটোতহে গুৰুত্ব দি থাকে । নাটকৰ গীত-নৃত্য বা সংলাপ ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ মানসিকতাটো বেছি হৈ পৰিছে । অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ সৈতে এখন ফটো উঠাৰ, ৰীল বা ভিডিঅ’ বনোৱাৰ মানসিকতা নাটকত চোৱাতকৈ বেছি হৈ গৈছে । গতিকে ইয়াৰ এটাই সমাধান- ৰাইজৰ মনৰ মাজত থকা বিষয় এটা ৰাইজক দিব লাগিব । তেতিয়া দৰ্শক নাটকখনৰ মাজত সোমাই পৰিব । গতিকে আমি মানুহৰ কথা ক’ব লাগিব । কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে, আমি মানুহৰ কথা নকৈ কল্পনাপ্ৰসূত কথা বেছিকৈ কওঁ আৰু অতিৰঞ্জিত মনোৰঞ্জনৰ দৃষ্টিভংগীৰে নাটক উপস্থাপন কৰো বাবেই চাগৈ মানুহৰ মনতো ক্ৰিয়া খুব কমকৈ হয় আৰু নাটক এখন চাই বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পাছত সকলো পাহৰি যায় । কিন্তু ভাল নাটক বা মানুহৰ কথা কোৱা নাটক মানুহে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে । যেতিয়ালৈ আমি মানুহ মনত সোমাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈ এইবোৰ পাতল বস্তুৱে হৈ থাকিব আৰু ডিজিটেল মাধ্যমে গ্ৰাস কৰি থাকিব ।"

পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিৰ ভাষ্য:

ৰূপান্তৰকৰণ সন্দৰ্ভত পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে কয়, "বৰ্তমান সময়ত ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰত যিখিনি ৰূপান্তৰকৰণ বা আধুনিকতা আহিছে, সেইখিনি বহুত তেলীয়া আধুনিকীকৰণ । আমাৰ থিয়েটাৰবোৰ আগতকৈ তৰল দিশ এটালৈ গতি কৰি আছে । নাটক বা অভিনয়ৰ স্তৰ বহুত তললৈ নামি গৈছে । যাৰ বাবে দৰ্শকৰো এটা শ্ৰেণীগত পাৰ্থক্য আহি গৈছে । এইক্ষেত্ৰত মই অভিনয় শিল্পীসকলক দোষ নিদিওঁ, মই কেৱল পৰিচালক প্ৰযোজকসকলকহে দোষ দিম ।"

Mobile Theatre of Assam: A Journey from Achyut Lahkar's Vision to Modern Commercialization
ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ পৰিৱৰ্তিত যাত্ৰা সন্দৰ্ভত মতামত (Photo : ETV Bharat GFX Team)

বিষয়ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ নাটক সন্দৰ্ভত সুব্ৰতে কয়, "আচলতে কাহিনীবোৰৰ পূৰ্বৰ তুলনাত একো দম নথকা হৈ গ'ল । বস্তুবোৰৰ উপস্থাপনবোৰো বহুত পাতল হৈ থাকিল, লগতে থিয়েটাৰৰ কোনো উন্নতিকৰণ নহ’ল । ইয়াৰ বিপৰীতে ই তললৈহে গ’ল । য’ত থিয়েটাৰ এটা বেলেগ এটা পৰ্যায়লৈ যাব লাগিছিল, তাৰ বিপৰীতে কিবা চিত্ৰহাৰ হৈ থাকিল ।"

চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তনুজ নাথৰ মনত বতৰা:

ৰূপান্তৰকৰণ সন্দৰ্ভত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তনুজ নাথে এনেদৰে কয়, "সকলো বিষয়তে ৰূপান্তৰ এক স্বাভাৱিক কথা ৷ কিন্তু ৰূপান্তৰকৰণত ভালৰ লগতে বহু বেয়া দিশো প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায় ৷ ভ্ৰাম্যমাণো তাৰ বিপৰীত নহয় ৷ পৰিণতিত বহু শিল্পীক পেটৰ ভাতমুঠিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে ৷

Mobile Theatre of Assam: A Journey from Achyut Lahkar's Vision to Modern Commercialization
ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰৰ পৰিৱৰ্তিত যাত্ৰা সন্দৰ্ভত মতামত (Photo : ETV Bharat GFX Team)

বিষয়ভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ নাটক সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰে, "আজিকালি থিয়েটাৰত জনপ্ৰিয় ব্যয়বহুল নাটক চাবলৈ যথেষ্ট ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷ এই নাটবোৰত নাচ-গান মাৰপিট সকলো উপাদানেই সুলভ ৷ সেয়ে মানুহে তেনে নাট পছন্দ কৰে ৷ তাৰ বিপৰীতে বিষয়ভিত্তিক নাটবোৰত দৰ্শকৰ সঁহাৰি কম হোৱাৰ বাবে তেনে নাটৰ চাহিদা কম হয় ৷"

ছিৰিয়াছধৰ্মী বিষয়ৰ অভাৱ ঘটিছে নেকি বুলি কৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "কথাটো একেবাৰে নুই কৰিব পৰা বিধৰ নহয় ৷ মন কৰিব, আগতে মানুহে কিতাপত কাৰ্টুন পঢ়ি নিজৰ কল্পনাৰে চৰিত্ৰসমূহ চাইছিল ৷ ডিজিটেল ব্যৱস্থাই সেয়া শ্ৰব্য দৃশ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে ৷ তেনেদৰে আন কামবোৰো ডিজিটেল পদ্ধতিৰ সহায়ত ক্ষিপ্ৰ হ’বলৈ ল’লে ৷ আজিৰ প্ৰজন্মই এটা বিষয়ত অধিক সময় দিবলৈ চিন্তা নকৰা হ’ল ৷"

