তুলিকাৰ পৰশত কেনভাছত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কেইবাটিও গীত

গুৱাহাটীৰ আর্টিষ্টছ গীল্ডত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত ছবি প্ৰদৰ্শনী ।

তুলিকাৰ পৰশত কেনভাছত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কেইবাটিও গীত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ উদ্যোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত ছবি প্ৰদৰ্শনী । মহাবিদ্যালয়খনৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰদৰ্শনী ।

মহানগৰীৰ আর্টিষ্ট গীল্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰদৰ্শনীত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত অংকন কৰা প্ৰায় ৪৯ খন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । যোৱা ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ সামৰণি পৰে মঙলবাৰে ।

তুলিকাৰ পৰশত কেনভাছত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কেইবাটিও গীত (ETV Bharat Assam)

প্ৰদৰ্শনীখনৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ হৈ অধ্যাপক কৌশিক হাজৰিকাই কয়, "গুৱাহাটী কলেজ গোট আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এইটো এটা যৌথ প্ৰচেষ্টা । আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংকন ছবিবোৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । তিনিদিনীয়াকৈ এই প্ৰদৰ্শনীখন অনুষ্ঠিত হৈছে । জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা গীতবোৰ অন্য এটা মিডিয়ামলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এইটো এটা প্ৰচেষ্টা । ইয়াত ৪৯ খন চিত্ৰ আছে আৰু গোটেইখিনি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংকন কৰা ছবি । যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চিত্ৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন হৈছে তেওঁলোক কোনো আৰ্টিষ্ট নহয় । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে জুবিন গাৰ্গৰ গীতবোৰ ভিজুৱেল মাধ্যমলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা ।"

কেনভাছত 'নাও লৈ আনিম গৈ..' (ETV Bharat Assam)
'সপোনৰ মৰমী...' (ETV Bharat Assam)
'ৰৈ ৰৈ বিনালে...' (ETV Bharat Assam)

লগতে তেওঁ কয়,"প্ৰদৰ্শনীখনৰ প্ৰতি আমি ৰাইজৰ যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ । বহু কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আমি ইয়াত পাইছোঁ । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ যিসকল গীতৰ অনুৰাগী তেওঁলোকো আহিছে ।"

কেনভাছত 'কাঞ্চনজংঘা..' আৰু 'গানে কি আনে...' (ETV Bharat Assam)
কেনভাছত 'বাঁহী...' (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, এই ছবি প্ৰদৰ্শনীখনৰ উদ্বোধন কৰে চিত্রশিল্পী তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক শশাংক সমীৰে । তেওঁ চিত্ৰপ্ৰদৰ্শনীখন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এক মত-বিনিময় অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

