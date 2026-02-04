তুলিকাৰ পৰশত কেনভাছত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ কেইবাটিও গীত
গুৱাহাটীৰ আর্টিষ্টছ গীল্ডত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত ছবি প্ৰদৰ্শনী ।
Published : February 4, 2026 at 5:27 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ উদ্যোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত ছবি প্ৰদৰ্শনী । মহাবিদ্যালয়খনৰ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰদৰ্শনী ।
মহানগৰীৰ আর্টিষ্ট গীল্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰদৰ্শনীত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত অংকন কৰা প্ৰায় ৪৯ খন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । যোৱা ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰদৰ্শনীখনৰ সামৰণি পৰে মঙলবাৰে ।
প্ৰদৰ্শনীখনৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ হৈ অধ্যাপক কৌশিক হাজৰিকাই কয়, "গুৱাহাটী কলেজ গোট আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এইটো এটা যৌথ প্ৰচেষ্টা । আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংকন ছবিবোৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । তিনিদিনীয়াকৈ এই প্ৰদৰ্শনীখন অনুষ্ঠিত হৈছে । জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা গীতবোৰ অন্য এটা মিডিয়ামলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এইটো এটা প্ৰচেষ্টা । ইয়াত ৪৯ খন চিত্ৰ আছে আৰু গোটেইখিনি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংকন কৰা ছবি । যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চিত্ৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন হৈছে তেওঁলোক কোনো আৰ্টিষ্ট নহয় । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে জুবিন গাৰ্গৰ গীতবোৰ ভিজুৱেল মাধ্যমলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা ।"
লগতে তেওঁ কয়,"প্ৰদৰ্শনীখনৰ প্ৰতি আমি ৰাইজৰ যথেষ্ট ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ । বহু কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আমি ইয়াত পাইছোঁ । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ যিসকল গীতৰ অনুৰাগী তেওঁলোকো আহিছে ।"
উল্লেখ্য যে, এই ছবি প্ৰদৰ্শনীখনৰ উদ্বোধন কৰে চিত্রশিল্পী তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক শশাংক সমীৰে । তেওঁ চিত্ৰপ্ৰদৰ্শনীখন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এক মত-বিনিময় অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।