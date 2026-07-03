৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঘোষণা কেতিয়া? ৩ জুলাইত পৰিৱৰ্তে মাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰকাশ পাব বিজয়ীৰ তালিকা!

৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঘোষণা কেতিয়া? ৩ জুলাইত পৰিৱৰ্তে মাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰকাশ পাব বিজয়ীৰ তালিকা!
৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাক লৈ উত্তাল ছ’চিয়েল মিডিয়া; দৌৰত আছে আল্লু অৰ্জুন, ‘কল্কি’ আৰু ‘দেৱৰা’ৰ গীত !
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 6:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ বাবে দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে, য'ত মামুথী, আল্লু অৰ্জুন, সাই পল্লৱী আৰু পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণৰ দৰে তাৰকাসকল শীৰ্ষ প্ৰতিযোগী হিচাপে চৰ্চিত হৈছে । ২০২৪ চনৰ প্ৰমাণিত চলচ্চিত্ৰসমূহক সন্মানিত কৰিবলগীয়া এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে অনুৰাগীসকলে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ প্ৰিয় তাৰকা আৰু ছবিৰ সমৰ্থনত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ।
৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ ঘোষণা ৩ জুলাইত নহয় আৰু এতিয়া এই মাহৰ শেষৰ ফালে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বঁটাৰ প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিতৰত ‘ব্ৰহ্মযুগম’ ছবিৰ বাবে মালয়ালম অভিনেতা মামুট্টী 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা'ৰ বাবে অনুৰাগীৰ প্ৰিয় হিচাপে চৰ্চিত হৈছে । ETV Bharat-ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই ঘোষণা পিছুৱাই দিয়া হৈছে ।
Manifesting National Award for Sai Pallavi for Amaran today. She truly deserves the highest recognition. Hopefully, this time. ✨🤞🏼@Sai_Pallavi92 | #SaiPallavi ❤️ pic.twitter.com/fgixgg3dkJ— Pallavi (@PallaviAlwayz) July 3, 2026
পূৰ্বৰ কিছুমান খবৰ অনুসৰি ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ বিজয়ীসকলৰ নাম ৩ জুলাইত ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল । কিন্তু, 'ইটিভি ভাৰত'ৰ এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জনা গৈছে যে এই বহুল প্ৰত্যাশিত ঘোষণা আজি কৰা নহয় । চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী আৰু অনুৰাগীসকলে ইয়াৰ বাবে আৰু অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিয়নো এই বঁটাৰ ঘোষণা চলিত মাহৰে শেষৰ ফালে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী আৰু অনুৰাগীসকল ইতিমধ্যে 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা'ৰ শিতানটোক লৈ যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ পৰিছে । মালয়ালম ছুপাৰষ্টাৰ মামুথী তেওঁৰ 'ব্ৰহ্মযুগম' নামৰ ছবিখনৰ উৎকৃষ্ট অভিনয়ৰ বাবে অনুৰাগীসকলৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই ক'লা-বগা হৰৰ ড্ৰামাখনত তেওঁ কৰা অভিনয়ক দৰ্শকে বহুখিনি প্ৰশংসা কৰিছে । বঁটা ঘোষণাৰ সময় চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বহু অনুৰাগীয়ে এই ছুপাৰষ্টাৰজনক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছে আৰু তেওঁকেই এই বঁটাৰ বাবে আটাইতকৈ যোগ্য বুলি অভিহিত কৰিছে ।
Allu Arjun doesn't deserve national award— Josh 🚬 (@NorthAArmy) July 3, 2026
National award deserves #AlluArjun 🐯 pic.twitter.com/aXWPTGcqnS
'দ্য গ’ট লাইফ' ছবিখনত কৰা উৎকৃষ্ট অভিনয়ৰ বাবে পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণেও দৰ্শকৰ পৰা তীব্ৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে । অনুৰাগীসকলৰ মতে, এই আৱেগিক তথা শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানভৰা চৰিত্ৰটোৰ বাবে অভিনেতাজনে কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়, যি চলিত বৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিনয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । সামাজিক মাধ্যমৰ বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁ 'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা'ৰ বঁটা লাভ কৰাটো চাব বিচাৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে, “#72nationalawards 'গ’ট লাইফ' ছবিখনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে #PrithvirajSukumaran-ক এই বঁটা প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজন ।”
আনহাতে, আল্লু অৰ্জুনৰ অনুৰাগীসকলো তেওঁৰ বিজয়ৰ সম্ভাৱনাক লৈ সমানেই আশাবাদী । 'পুষ্পা: দ্য ৰাইজ' ছবিখনৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰা অভিনেতাজনৰ জনপ্ৰিয়তা এতিয়াও আকাশলংঘী হৈ আছে । তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে অভিনেতাজনৰ আকৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আৰু অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠাক প্ৰশংসা কৰি সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টুইট কৰি লিখিছে, “আল্লু অৰ্জুনে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পোৱাটো যোগ্য নহয়, বৰঞ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাহে #AlluArjun-ৰ বাবে যোগ্য ।”
#72nationalawards #PrithvirajSukumaran needs to get the award for his performance in #Goatlife— A V A D (@avadsays) July 3, 2026
'শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী'ৰ দৌৰো বৰ্তমান চৰ্চাৰ এক মুখ্য বিষয় হৈ পৰিছে । 'অমৰণ' ছবিখনত কৰা সুন্দৰ অভিনয়ৰ বাবে সাই পল্লৱী অনুৰাগীসকলৰ অন্যতম প্ৰিয় অভিনেত্ৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । দৰ্শকে তেওঁৰ আৱেগিক অভিনয়ক তীব্ৰ প্ৰশংসা কৰিছে আৰু তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই স্বীকৃতি পোৱাৰ যোগ্য বুলি বিশ্বাস কৰে । চৰকাৰী ঘোষণাৰ পূৰ্বে বহুতেই সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাইছে । এজন অনুৰাগীয়ে টুইট কৰি কয়, "আজি ‘অমৰণ’ ছবিখনৰ বাবে সাই পল্লৱীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা পোৱাটো কামনা কৰিছোঁ । তেওঁ সঁচাকৈয়ে এই সৰ্বোচ্চ সন্মান লাভ কৰাৰ যোগ্য । আশা কৰোঁ এইবাৰ তেওঁ বঁটাটো পাব ।"
Who can compete with this goat performance #Bramayugam— Kunjhan (@kunjhan369) July 3, 2026
The most deserving ✅#72ndNationalFilmAwards
#Mammootty pic.twitter.com/n9ayAHzhGM
অভিনয়ৰ শিতানসমূহৰ উপৰিও, কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ আৰু গীতেও দৰ্শকৰ পৰা বিপুল সমৰ্থন লাভ কৰিছে । অনুৰাগীসকলে আশা কৰিছে যে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিখনে বিশেষকৈ ইয়াৰ বিশাল দৃশ্যশৈলী আৰু কাৰিকৰী সফলতাৰ বাবে কেইবাটাও শিতানত বঁটা লাভ কৰিব । ইফালে, 'অমৰণ' ছবিখনকো ইয়াৰ সুন্দৰ অভিনয় আৰু আৱেগিক কাহিনীভাগৰ বাবে সমৰ্থন কৰা হৈছে । একে সময়তে, 'দেৱৰা' ছবিৰ বহু অনুৰাগীয়ে 'আয়ুধ পূজা' গীতটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰাটো বিচাৰিছে আৰু ইয়াক চলিত বৰ্ষৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গীত বুলি অভিহিত কৰিছে ।
এই উত্তেজনা কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ থকা নাই । মালয়ালম, তেলুগু, তামিল আৰু অন্যান্য আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ অনুৰাগীসকলেও নিজৰ প্ৰিয় তাৰকা তথা ছবিসমূহৰ বাবে উল্লাস প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ইউটিউবাৰৰ চমক: এতিয়া ঘৰতে বহিয়েই চাওক ব্লকবাষ্টাৰ ছবি 'Obsession'