হেঙুলত কোন কোন ? ইতিহাস-আৱাহনত ? তপন দাস এইবাৰ ক'ত থাকিব ?

২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ভ্ৰাম্যমাণ গোষ্ঠী । ইতিমধ্যে ভ্ৰাম্যমাণ দলসমূহৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে বহু ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ।

Every mobile theatre group in assam is ready for 2026 27 theatrical year actors already sign contracts
২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু (Photo : ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত এতিয়া ভ্ৰাম্যমাণৰ বতৰ । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ এতিয়া ভিন্নধর্মী নাটকৰে দৰ্শকৰ কাষ চাপিছে নাট্যদলসমূহ । অৱশ্যে অন্যান্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ দৰে আগষ্টৰ মাজভাগৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা ভ্ৰাম্যমাণতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ । ইয়াৰ মাজতে ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যগোষ্ঠীসমূহ সাজু হৈছে ২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবেও ।

পূৰ্বৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি নাট্যদলসমূহৰ সৈতে আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈছে একোগৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীও । ব্যয়বহুল আয়োজনেৰে থিয়েটাৰ গোষ্ঠীসমূহেও সংযোজিত কৰিছে একো একোখন নাটক ।

mobile theatreEvery mobile theatre group in assam is ready for 2026 27 theatrical year actors already sign contracts
সাজু হৈছে হেঙুল গোষ্ঠী

তিনিখন নাটকেৰে ৩৯ সংখ্যক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে হেঙুল গোষ্ঠী । ইয়াৰে দুখনৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে । নাট দুখন হৈছে অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ 'ঝংকাৰ' আৰু প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'ডাক্তৰ ফ’ৰ টুৱেণ্টি' ।

এই সন্দৰ্ভত হেঙুলৰ প্ৰযোজক সংকল্পজিৎ হাজৰিকাই জনাই, “হেঙুলৰ মঞ্চত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 'ঝংকাৰ' নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিছিলো । প্ৰথমবাৰ আমি ২০০৯-১০ নাট‍্যবৰ্ষত মঞ্চস্থ কৰিছিলো । সেই সময়ত নাট‍্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ সৃষ্টি 'ঝংকাৰ'ক নাট‍্যপ্ৰেমী ৰাইজে অভূতপূৰ্ব মৰম দিছিল । যাৰ বাবে হেঙুল থিয়েটাৰৰ ৩৮ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত আজিও আটাইতকৈ ব‍্যৱসায়িকভাৱে সফল নাটক 'ঝংকাৰ' । ১৫ বছৰ আগত সেই নাটকখনক আকৌ এবাৰ মঞ্চস্থ কৰাৰ ব‍্যৱস্থা কৰিবলৈ আমাক বহুতে বিভিন্ন সময়ত আহ্বান জনাইছিল । সেয়ে আমিও ৰাইজৰ অনুৰোধ মানি এই সিদ্ধান্ত ল’লো ।”

আনহাতে আগন্তুক নাট্যবর্ষত হেঙুলৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাজ‍্যৰ এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক । লগতে থাকিব কমল ৰেৱতী, অভিনেত্ৰী ময়ূৰী গৌতম, অপেচাদাৰী মঞ্চত নিজৰ প্ৰতিভাৰে এক সুকীয়া স্থান গঢ়া দুই নৱাগত ঋত্বিক নাথ আৰু অনামিকা শৰণীয়া, সূৰ্য শইকীয়া, জীৱন হাতীকাকতি, ননী দেৱী, ধ্ৰুৱজ‍্যোতি ঢেকিয়াল ফুকন আৰু জয়ন্ত বৰ্মন ।

mobile theatreEvery mobile theatre group in assam is ready for 2026 27 theatrical year actors already sign contracts
সাজু হৈছে থিয়েটাৰ সূৰ্য্য

সমান্তৰালভাৱে সাজু হৈছে থিয়েটাৰ সূৰ্য্য । ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে দুখনকৈ নাটক । সূৰ্য্য থিয়েটাৰৰ দ্বাদশ (২০২৬-২৭) নাট্যবৰ্ষত থাকিব অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ 'মই তোমাৰ কাষতে আছো' আৰু প্ৰশান্ত মেনাৰ 'অংগুলীমালৰ অনামিকা'।

নাটক দুখনৰ নাম জনোৱাৰ লগতে মুনীন্দ্ৰ বৰ্মনে জনাই, “আমি ইতিমধ্যে দুখন নাটকৰ নাম ঘোষণা কৰিছো, আনখন নাটকৰ নাম আমি ৰাসৰ সময়ত ঘোষণা কৰিম । আগন্তুক নাট্যবর্ষৰ বাবে আমাৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে অভিনেতা প্ৰসেনজিৎ বৰা, মঞ্জিল বৰুৱা, দুলুমনি ডেকা, অচ্যুত কলিতা, চম্পক মেধি, অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰু আদিকে ধৰি বহু ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰী ।”

mobile theatreEvery mobile theatre group in assam is ready for 2026 27 theatrical year actors already sign contracts
আৱাহনত দুই ভগ্নীৰ যুগলবন্দী

ৰাজ্যৰ আন এক আগশাৰীৰ ভ্ৰাম্যমাণ দল হৈছে আৱাহন গোষ্ঠী । ভ্ৰাম্যমাণৰ মহাৰাণী হিচাপে পৰিগণিত অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ প্ৰযোজিত আৱাহন থিয়েটাৰো সাজু হৈছে আগন্তুক নাট্যবর্ষৰ বাবে । বৰ্তমানলৈ আৱাহনে আগন্তুক বর্ষৰ নাট তিনিখনৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই যদিও দিছে আন এটা খবৰ । আৱাহনৰ মঞ্চত আগন্তুক বর্ষত দেখিবলৈ পোৱা যাব দুই ভগ্নীৰ যুগলবন্দী । দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আগন্তুক বর্ষত ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চলৈ পুনৰ উভতি আহিব প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ ভগ্নী প্ৰয়াসী পৰাশৰ ।

mobile theatreEvery mobile theatre group in assam is ready for 2026 27 theatrical year actors already sign contracts
mobile theatreEvery mobile theatre group in assam is ready for 2026 27 theatrical year actors already sign contracts
mobile theatreEvery mobile theatre group in assam is ready for 2026 27 theatrical year actors already sign contracts
সাজু ইতিহাস গোষ্ঠী

২০২৬-২৭ নাট্যবৰ্ষৰ বাবে ইতিহাস থিয়েটাৰো সাজু হৈছে । ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে নাট তিনিখন । ইতিহাসৰ মঞ্চত আগন্তুক বর্ষত থাকিব নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ 'সাগৰ বৰুৱা আহি আছে', 'ভিক্ষাৰী' আৰু 'কাবুলীৱালা'। আগন্তুক বৰ্ষৰ ইতিহাসৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেতা তপন দাসক ।

বিগত তিনি বছৰৰ পাছত পুনৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ মজিয়াত খোজ দিবলৈ সাজু হৈছে অভিনয় মঞ্চৰ অদ্বিতীয় অভিনেতা তপন দাস । অভিনেতা তপন দাসৰ উপৰিও আগন্তুক বর্ষত ইতিহাসৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা যাব অভিনেতা চিন্ময় কটকী, বিপুল বৰা, প্ৰণৱ শর্মা, পংকজ বৰা, দীপাংকৰ প্ৰতীম বৰা, দীপাংকৰ তালুকদাৰ (বাহু), অভিনেত্রী বাবলী বৰা, কস্তুৰী বৰা, জোনালী বৰুৱাৰ লগতে এদল ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক । আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে এতিয়া এনেদৰেই সাজু থিয়েটাৰ গোষ্ঠীসমূহ ।

লগতে পঢ়ক : মঞ্চতেই ঢলি পৰি শেষ নিশ্বাস ভ্ৰাম্যমাণৰ বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী অৰ্চনা বৰাৰ

