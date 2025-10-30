ETV Bharat / entertainment

ঈশ্বৰপুত্ৰক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহ, যোৰহাটত কোনে ফালিলে প'ষ্টাৰ ?

শুকুৰবাৰে অসমৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহলৈ আহিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ সাজু দৰ্শক, সাজু ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 30, 2025 at 8:23 PM IST

যোৰহাট/হাফলং: কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ছবিগৃহলৈ আহিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । তেওঁ নোহোৱা হোৱাৰ বেদনা বুকুত লৈয়েই অসমবাসী সাজু হৈছে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছবিখন মুক্তিৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

যোৰহাটত ৬:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ দৰ্শনী:

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশৰো কেইবাটাও ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । একেদৰে যোৰহাটতো পুৱা ৬:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবিখনৰ দৰ্শনী । দুটাকৈ ছবিগৃহত কাইলৈৰ পৰা চলিব অসমবাসীয়ে আশাৰে ৰৈ থকা ছবিখনৰ দৰ্শনীসমূহ ।

যোৰহাটত সাজু দুটাকৈ ছবিগৃহ (ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী যাতে সুকলমে প্ৰদৰ্শিত হয় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে যোৰহাট নগৰৰ দুটাকৈ ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ । এই সন্দৰ্ভত আইনক্স ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এজন লোকে কয়,"আমাৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন সুকলমে উপভোগ কৰাৰ স্বাৰ্থত জিলা প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ তিনিটা ছবিগৃহত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হৈছে ।"

পুৱা ৬:৩০ বজাৰ প্ৰথম দৰ্শনী আৰম্ভ হ'ব, শেষৰটো দৰ্শনী নিশা ১০:৩০ বজাত । মুঠ স্ক্ৰীনৰ সংখ্যা ১২খন । লগতে চাৰিসপ্তাহলকৈ আইনক্স ছবিগৃহত অন্য ছবি প্ৰদৰ্শন নহয় বুলিও তেওঁ সদৰী কৰে ।

কোকৰাঝাৰ পিছত যোৰহাটত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ফালিলে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' প'ষ্টাৰ:

ঈশ্বৰপুত্ৰৰ সপোনৰ ছবিখনক দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ অনাৰ ব্যাপক যো-জা চলাই থকাৰ মাজতে কোকৰাঝাৰৰ পিছত জুবিনৰ গৃহচহৰ যোৰহাটত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ফালিলে ৰৈ ৰৈ বিনালে কেইবাখনো প'ষ্টাৰ । যোৰহাট নগৰ মাজমজিয়াত থকা আইনক্স ছবিগৃহৰ সন্মুখতে পুৱতি নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ছবিখনৰ প'ষ্টাৰ ফালি পেলায় । এই ঘটনাই সমগ্ৰ যোৰহাটতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আইনক্স কৰ্তৃপক্ষই কয়,"আমি নিশা ১১ বজালকৈ হলতে আছিলোঁ । প'ষ্টাৰ ফলা ঘটনা হৈছে যদি পুৱতি নিশাহে হৈছে । মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অৱকাশ আছে ।

টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে নেকি ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষই:

আনহাতে টিকট বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত আইনক্স ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এজন লোকে কয়,"আমি টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা নাই । বিদুৰভাই, ৰঘুপতি চিনেমাৰ সময়ত টিকটৰ যি মূল্য আছিল, সেই মূল্যই আছে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰতো ।

হাফলঙৰ একমাত্ৰ ছবিগৃহ হামৰিংদি ছবিগৃহতো হাউচফুল:

হাফলঙৰ একমাত্ৰ ছবিগৃহ হামৰিংদি চিনেমা হলত চলিব ৰৈ ৰৈ বিনালে (ETV Bharat Assam)

'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ক লৈ হাফলং চহৰতো দেখা গৈছে ব্যাপক ব্যস্ততা । হাফলং চহৰৰ একমাত্ৰ ছবিগৃহ হামৰিংদি চিনেমা হলতো শুকুৰবাৰে মুক্তি পাব জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । সেয়ে শুকুবাৰলৈ অপেক্ষা কৰি আছে সকলোৱে ।

হামৰিংদি চিনেমা হলৰ মেনেজাৰ বিক্ৰমজিৎ ঘোষে কয়,"আমাৰ ইয়াত চাৰিটা শ্ব’ আছে । ৩১ অক্টোবৰৰ দিনৰ ১১ টাৰ, ২ টাৰ, সন্ধিয়া ৫ বজাৰ আৰু নিশা ৮ বজাৰ টিকট বিক্ৰী হৈ গৈছে । শুকুৰবাৰ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ টিকট বুকিং হৈ গৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ৯১খন, সমগ্ৰ দেশত ৮৫খন স্ক্ৰীনত শুকুৰবাৰৰ পৰা 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'

উৎকণ্ঠা বাঢ়িছে অসমীয়াৰ, ৰূপালী পৰ্দাত সজীৱ ৰূপত আহিব হিয়াৰ আমঠু জুবিন

