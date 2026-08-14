পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল কণ্ঠশিল্পী পাপন: বাইক ৰেলীৰে দিলে বিশেষ বাৰ্তা
অসমক প্লাষ্টিকমুক্ত কৰাৰ সংকল্প ! টীয়কত RUFA আৰু পাপনৰ ‘আৰ্থফুল ফাউণ্ডেশ্বন’ৰ বিশেষ চাফাই অভিযান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 1:52 PM IST
টীয়ক : পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি জনসচেতনতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে ৰাইডাৰ্ছ ইউনাইটেড ফ’ৰাম অফ অসম (RUFA)-এ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পাপনৰ আৰ্থফুল ফাউণ্ডেশ্বনৰ সহযোগত এক বিশেষ পৰিচ্ছন্নতা অভিযানৰ আয়োজন কৰিছে ।
আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইডিং ক্লাবৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
“Join Hands for a Cleaner and Greener Assam” শীৰ্ষক এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এখন পৰিষ্কাৰ, সেউজীয়া আৰু সুন্দৰ অসম গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে, বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত বিভিন্ন প্লাষ্টিকে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰিছে । এই প্লাষ্টিকসমূহ সংগ্ৰহ কৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু সমাজসেৱাৰ মনোভাৱ শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই অভিযানৰ আয়োজন কৰা হৈছে । কাৰ্যসূচী অনুসৰি আজি জাঁজীৰ হেৰীটেজ নাগা কিটচেনত সকলো সদস্য সমবেত হয় । অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা সদস্যসকলে ক্লাবৰ চৰকাৰী ৰাইডিং ভেষ্ট পৰিধান কৰে ।
RUFA-ৰ লগতে Earthful Foundation-এ এই অভিযানৰ জৰিয়তে যুৱ সমাজক পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । পাপন মহন্তই কয়, "পৰিচ্ছন্নতা কেৱল ব্যক্তিগত অভ্যাস নহয়, ই এক সামাজিক দায়িত্ব । সেয়েহে সকলোৱে এই ধৰণৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সমাজ আৰু পৰিৱেশৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব লাগে । এই পদক্ষেপে পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু পৰিচ্ছন্ন অসমৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা কৰোঁ ।"
তেওঁ আৰু কয়, "শিৱসাগৰখন বৰ সুন্দৰ চহৰ । এতিয়া গোটেই ভাৰতৰ প্লাষ্টিক ইয়াত গোট খাইছে । এয়া কেৱল চৰকাৰে চাফা কৰিব নোৱাৰে, আমিও লাগিব লাগিব । ইপিনে পুৰণি গছ-গছনি কাটি হাইৱে বনাইছে ঠিকে আছে যদিও ক’ৰবাত অসমৰ বাবে ভাবি চাব লাগিব । অসমৰ পৰিৱেশ বা বতৰ বৰ্হিঃৰাজ্যৰ দৰে নহয় । ইয়াত বৰষুণ বেছি । গতিকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰোঁতে নিশ্চয় অলপ বেলেগভাবে চোৱাটো প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : বানপীড়িতৰ কাষত পাপন: পত্নী শ্বেতা মিশ্ৰৰ সৈতে শিৱসাগৰত সাহায্য বিতৰণ