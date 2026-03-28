এটা যুগৰ অন্ত ! ২০২৯ চনৰ পৰা সলনি হ’ব অস্কাৰৰ ঠিকনা

অস্কাৰৰ ইতিহাসত নতুন অধ্যায়: ২০২৯ চনৰ পৰা ডলবি থিয়েটাৰৰ সলনি পিকক থিয়েটাৰত হ’ব একাডেমী বঁটাৰ অনুষ্ঠান ৷ একাডেমী আৰু AEG-ৰ মাজত ঐতিহাসিক চুক্তি ৷

End of an era for Dolby Theater! Oscars will be held at the Peacock Theater in Los Angeles from 2029
ডলবি থিয়েটাৰক বিদায় ! ২০২৯ চনৰ পৰা লছ এঞ্জেলছৰ পিকক থিয়েটাৰত অস্কাৰ
Published : March 28, 2026 at 3:10 PM IST

হায়দৰাবাদ : শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ২০২৯ চনৰ পৰা অস্কাৰৰ ১০১ সংখ্যক অনুষ্ঠানটো আৰু ডলবি থিয়েটাৰত (Dolby Theatre) অনুষ্ঠিত নহয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই ভব্য অনুষ্ঠানটো এটা নতুন স্থানত থকা নতুন থিয়েটাৰত আয়োজন কৰা হ’ব । ২০০২ চনৰ পৰা বহু ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকা ডলবি থিয়েটাৰৰ সৈতে অস্কাৰৰ সম্পৰ্ক এতিয়া সমাপ্তিৰ দিশে ।

অস্কাৰৰ ইতিহাসত নতুন অধ্যায়: ডলবি থিয়েটাৰৰ বিদায়

২০০২ চনৰ পৰা ডলবি থিয়েটাৰ বহু স্মৰণীয় মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ আহিছে । বিশ্বৰ নামী-দামী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই স্থান সদায় জিলিকি উঠিছিল । কিন্তু ২০২৮ চনৰ পিছত এই থিয়েটাৰত অস্কাৰৰ কোনো অনুষ্ঠান আৰু দেখা নাযাব । ২০২৯ চনৰ পৰা অস্কাৰৰ ১০১ সংখ্যক যাত্ৰা এক নতুন থিয়েটাৰৰ সৈতে আৰম্ভ হ’ব ।

সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ খবৰ অনুসৰি, অস্কাৰৰ এই ভব্য অনুষ্ঠানটো হলীউডৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি লছ এঞ্জেলছৰ কেন্দ্ৰীয় অংশলৈ লৈ যোৱা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও আন এক ডাঙৰ ঘোষণা অনুসৰি, ২০২৯ চনৰ পৰা অস্কাৰ অনুষ্ঠানটো ইউটিউবৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব । অৰ্থাৎ, অস্কাৰৰ ১০১ সংখ্যক যাত্ৰাই ইতিহাসৰ পাতত এক নতুন মাত্ৰা যোগ কৰিব ।

'একাডেমী অফ মোশ্বন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স'-এ মনোৰঞ্জন সংস্থা 'AEG'-ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি এক বিশেষ ঘোষণা কৰিছে ।

অস্কাৰৰ নতুন ঠিকনা: ২০২৯ চনৰ পৰা 'পিকক থিয়েটাৰ'

'একাডেমী অফ মোশ্বন পিকচাৰ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স'-এ জনোৱা মতে, ২০২৯ চনৰ পৰা ২০৩৯ চনলৈ অস্কাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানটো 'পিকক থিয়েটাৰ'ত (Peacock Theater) অনুষ্ঠিত হ’ব । এই থিয়েটাৰখন 'এল এ লাইভ' (L.A. Live) কমপ্লেক্সৰ এটা অংশ, যিটো 'ক্ৰিপ্ট’ ডট কম এৰিনা' (Crypto.com Arena) আৰু 'লছ এঞ্জেলছ কনভেনশ্বন চেণ্টাৰ'ৰ একেবাৰে ওচৰতে অৱস্থিত ।

এই স্থানান্তৰৰ লগে লগে 'ডলবি থিয়েটাৰ'ৰ এক সুদীৰ্ঘ যুগৰ সমাপ্তি ঘটিব । উল্লেখ্য যে, ২০০২ চনৰ পৰা অস্কাৰৰ অনুষ্ঠানসমূহ এই ডলবি থিয়েটাৰতে আয়োজন কৰা হৈছিল । জানিব পৰা মতে, ২০২৮ চনত অস্কাৰৰ ১০০ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানটো শেষবাৰৰ বাবে ডলবি থিয়েটাৰতে অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ 'ABC' চেনেলত কৰা হ’ব । ইয়াৰ পিছৰ পৰাই অস্কাৰৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা হ’ব ।

একাডেমীৰ চি ই অ’ বিল ক্ৰেমাৰ আৰু সভাপতি লিনেট হাৱেল টেলৰে এক যুটীয়া বিবৃতিত ‘AEG’ (Anschutz Entertainment Group)-ৰ সৈতে হোৱা এই অংশীদাৰিত্বক লৈ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

অস্কাৰৰ বাবে বিশ্বমানৰ প্ৰস্তুতি: ‘AEG’ৰ সৈতে নতুন অংশীদাৰিত্ব

একাডেমীৰ চি ই অ’ বিল ক্ৰেমাৰ আৰু সভাপতি লিনেট হাৱেল টেলৰে এক যুটীয়া বিবৃতিত জনাইছে যে, অত্যাধুনিক লাইভ মনোৰঞ্জন কেন্দ্ৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ‘AEG’ কোম্পানীটোৰ বিশেষ দক্ষতা আছে । সেয়েহে, এই নতুন স্থানটোৱে বিশ্বজুৰি চিনেমা উদযাপন কৰাৰ বাবে এক আদৰ্শ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

একাডেমীৰ চি ই অ’ বিল ক্ৰেমাৰে কয়, "আমি ‘AEG’-ৰ দৰে এটা বিশ্বশক্তিৰ (Global Powerhouse) সৈতে অংশীদাৰ হ’বলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত । প্ৰযুক্তিগতভাৱে উন্নত লাইভ পাৰফৰমেন্সৰ বাবে ভেন্যু নিৰ্মাণ আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ সফলতাৰ অভিলেখ সঁচাকৈয়ে অতুলনীয় ।"

একাডেমীৰ চিইঅ’ বিল ক্ৰেমাৰ আৰু সভাপতি লিনেট হাৱেল টেলৰে আগন্তুক ১০১ সংখ্যক অস্কাৰ বৰ্ষৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জনাইছে ।

অস্কাৰৰ ১০১ সংখ্যক যাত্ৰা: ইউটিউব আৰু এল.এ. লাইভৰ সৈতে নতুন যুগৰ আৰম্ভণি

একাডেমীৰ চিইঅ’ বিল ক্ৰেমাৰ আৰু সভাপতি লিনেট হাৱেল টেলৰে জনাইছে যে, ১০১ সংখ্যক অস্কাৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী বছৰসমূহৰ বাবে তেওঁলোকে 'AEG'-ৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী । তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হ’ল 'L.A. LIVE'-ক বিশ্বজুৰি চিনেমা উদযাপনৰ এক নিখুঁত মঞ্চ হিচাপে গঢ়ি তোলা—যিটো প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা দৰ্শক আৰু বিশ্বৰ চুকে-কোণে থকা চিনেপ্ৰেমী উভয়ৰে বাবে উপভোগ্য হ’ব ।

একাডেমীয়ে ইতিপূৰ্বে ইউটিউবৰ সৈতে তেওঁলোকৰ নতুন অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । যদিও এই চুক্তিখন ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হৈছিল, ইয়াৰ কাৰ্যকাল ২০২৯ চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২০৩৩ চনলৈ চলিব । এই সময়ছোৱাত অস্কাৰৰ সকলো অনুষ্ঠান, যেনে—ৰেড কাৰ্পেট, নেপথ্যৰ দৃশ্য (behind-the-scenes) আৰু বাৰ্ষিক 'গভৰ্ণৰছ বল' (Governors Ball) পৰ্যন্ত সকলোবোৰ ইউটিউবত পোনপটীয়াকৈ ষ্ট্ৰীম কৰাৰ সুযোগ থাকিব । উল্লেখ্য যে, অস্কাৰৰ ইতিহাসত ইয়াৰ স্থান বহুবাৰ সলনি হৈছে; অস্কাৰৰ প্ৰথম ১৬ বছৰৰ অনুষ্ঠানসমূহ 'হলীউড ৰুজভেল্ট হোটেল'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

অস্কাৰৰ অতীতৰ ভেন্যু আৰু শেহতীয়া বঁটাৰ খতিয়ান

অস্কাৰৰ ইতিহাসত ডলবি থিয়েটাৰৰ উপৰিও আন বহুতো ঐতিহাসিক স্থানত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল— গ্ৰুমেনছ চাইনীজ থিয়েটাৰ (Grauman's Chinese Theatre), শ্ৰাইন অডিট’ৰিয়াম (Shrine Auditorium), RKO পেণ্টেজ থিয়েটাৰ (RKO Pantages Theatre), নিউয়ৰ্ক চিটিৰ NBC ইণ্টাৰনেশ্বনেল থিয়েটাৰ আৰু লছ এঞ্জেলছ কাউণ্টিৰ মিউজিক চেণ্টাৰত অৱস্থিত ডৰথী চেণ্ডলাৰ পেভিলিয়ন (Dorothy Chandler Pavilion) ।

শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনৰ ১৫ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা ৯৮ সংখ্যক অস্কাৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত কেইখনমান চিনেমাৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল

'One Battle After Another': এই ছবিখনে সৰ্বমুঠ ছয়টা বঁটা জয় কৰি এক অভিলেখ গঢ়িছে ।

'Sinners': এই ছবিখনে চাৰিটা অস্কাৰ বঁটা আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

শ্ৰেষ্ঠ কাষ্টিং (Best Casting): ৯৮ সংখ্যক অস্কাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো নতুন বিভাগ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই বিভাগত প্ৰথমটো বঁটা লাভ কৰে কাষ্টিং ডিৰেক্টৰ কেছান্দ্ৰা কুলুকুন্দিছে (Cassandra Kulukundis), যিয়ে 'One Battle After Another' ছবিখনৰ কাষ্টিঙৰ দায়িত্বত আছিল ।

